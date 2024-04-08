Москва. Найден мертвым (покончил с собой?) популярный эстрадный и оперный певец Евгений Кунгуров

12:27 09.04.2024

Ночью под окнами дома на Пресне нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова



Евгений Кунгуров - звезда шоу "Голос", солист Калининградского музыкального театра, соведущий "Романтики романса" на канале "Культура". В 2023 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Тело оперного певца нашли под окнами дома на Зоологической улице. СМИ пишут, что вчера вечером Кунгуров сообщал своей жене Ирине, что хочет покончить с собой. Он писал ей в мессенджере, что его тело будет лежать в ванне. После этого Кунгуров перестал отвечать на звонки.



Жена сразу, как только увидела сообщения, вызвала спасателей к дому на Зоологической, но было уже поздно. Певец выбросился из окна.



Утверждается, что у Кунгурова были проблемы с психикой, он посещал специалиста в частной клинике. По данным Mash, в 2023 году у него диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.



Кунгурову было 40 лет, у него остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын. С супругой Ириной певец разводился, но не успел довести процесс до конца.



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Роман ЛЯЛИН



Евгений Кунгуров покончил с собой



40-летний оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров был на пике карьере. Со стороны, казалось, что в его жизни все было прекрасно. Второй брак: красавица жена, двое детей – сын и дочка. На шоу "Голос" Кунгурова заметил Градский. И тут понеслось – ведущий и соведущий передач, в том числе шоу "Романтика романса".



Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров наградили певца званиями заслуженного артиста Ингушетии и Чеченской республики. В 2022-м году он становится солистом Калининградского музыкального театра. Его зовут выступать в Кремлевский дворец. Апогеем всего стало присуждение звания заслуженного артиста России. И тут на фоне всех успехов любимец публики кончает с собой. "КП" узнала у близких, что привело к этой трагедии.



"ПЕЛ С 15 ЛЕТ"

Евгений Кунгуров родился в небольшом городке Заречный Свердловской области. Отец певца – десантник, ветеран войны в Афганистане. Мать пела в студенческом ансамбле. Но семья не считает, что талант артисту передался не от родственников.



Последнее сообщение в группе певца



- Я очень любила своего брата, мы восхищались его творчеством. Он молодец, что пошел этой дорогой. Талант у него был исключительно свой, - рассказала "КП" сестра Кунгурова Наталья. - Впервые он проявился в 15 лет, Женя просто начал петь, тогда никто не мог и подумать, что он пойдет в оперные певцы. Он почувствовал свой голос и пел всегда и везде. Исполнял оперу в любую свободную минут. Помню, как он к деду приезжал, его на всю улицу было слышно. Он запевал в соседнем переулке, и мы знали, к нам приехал Женя, он уже рядом. Это было невообразимо. Даже утром, когда все еще спали, он вставал и начинал петь.



С выбором профессии Кунгурову помог определиться отец. Именно он предложил сыну отправиться покорять Москву.



- Папа предложил развиваться сыну в плане голоса, - продолжает сестра певца. – Сказал, что надо поехать в Москву и попробовать: "Раз ты поешь, давай, возьмут или не возьмут". И его сразу приняли в консерваторию. Тут все и началось. Затем шоу "Голос", мы все смотрел его и гордились.



О проблемах Кунгурова знала не вся семья. Для многих случившееся стало настоящим откровением.



- У него все было хорошо. Сын родился, дочка родилась. С деньгами все было хорошо. Можно ли было это предотвратить, я не знаю, - признается сестра. - Мы шокированы, но это его жизнь была. Сейчас много чего пишут и мы узнаем много чего интересного. По поводу диагноза я ничего не знала.



"ОН ПОТЕРЯЛ СЕБЯ"

Сейчас многие в семье теряются в догадках, что толкнуло оперного певца на такой шаг.



- Почему жена не била тревогу, надо у нее спросить, - делится Наталья. – Она, видимо, не хочет общаться, если не выходит на связь со СМИ. Для нашей семьи это трагедия. Но настоящую правду знает только его жена и отец.



Отец Кунгурова, будучи военным, долгое время хранил молчание. Но для "КП" он решил сделать исключение.



- Мне тяжело говорить, знаете, сколько людей мне уже позвонили, я всем отказываю, - вздохнул отец Кунгурова Виктор. – Но вам скажу, в последнее время сын очень сильно болел. Поэтому и не выдержал. Он болел не физически.



- У него было раздвоение личности?



- Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит.



- Евгений не мог двигаться?



- Он двигался. Но говорил: "У меня голова где-то там...". Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу.



"ПРОБЛЕМЫ С ЖЕНОЙ И АЛКОГОЛЕМ"

По еще одной версии, в последнее время в семье Кунгурова был разлад. Супруга Евгения якобы хотела развестись со своим мужем. Информация о предполагаемом иске была опубликована на сайте Пресненского суда. Заявление о разводе, согласно картотеке суда, было подано еще в июне 2023 года. Однако суд отклонил его.



Перед смертью актер написал последнее сообщение жене. В нем он рассказал, что она найдет его тело в ванной. Супруга обратилась в полицию, но было уже поздно.



- Про развод с женой я первый раз вообще слышу, - признался "КП" отец певца.



Также в семье не знают и о проблемах с алкоголем у певца, о которых сообщают в Сети. Якобы в последнее время артист сильно злоупотреблял спиртным. Сам же артист делился, что ранее у него действительно была небольшая страсть к выпивке. Его пытались остановить и его первая супруга, с которой он развелся, и отец. Но все было бесполезно, пока Кунгуров сам не понял, что набрал 20 килограммов веса и так продолжаться больше не может. После этого, как рассказывал артист, он бросил алкоголь.



У Кунгурова осталось двое детей. Сейчас по факту его смерти проводится проверка. Следов криминальной смерти на теле певца не нашли.



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