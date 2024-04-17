В Москве открылась выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов

12:52 09.04.2024

Россия. Выставка "Дикое поле. В вечном движении"



Дата: 9 апреля - 9 сентября 2024

Место: Исторический музей

Адрес: Россия, Москва, Красная площадь, 1

Жанр: Лучшие выставки Москвы



О событии



С 9 апреля по 9 сентября 2024 года в историческом музее Москвы пройдет выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов. Режим работы: пн, ср, чт, вс - с 10:00 до 20:00, пт, сб - с 10.00 до 21.00, вт - выходной.



Программа



Выставка раскроет особенности степного населения Северной Евразии, расскажет о древних народах, особенностях кочевой жизни, а также разрушит стереотипы и продемонстрирует многообразие культуры скифов, монголов, печенегов, половцев. В экспозиции представят более 300 археологических артефактов, произведений ювелирного искусства, оружие, доспехи, наряды и предметы быта, гравюры, рисунки, фотографии, живопись и скульптуру XVIII - ​начала XXI.



В числе экспонатов есть архивные документы, произведения искусства периода с XVIII века до начала XXI века. Они являются частью коллекций Исторического Музея, Третьяковской Галереи, Кунсткамеры, Музея Изобразительных Искусств Пушкина, Музея Востока, а также Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника и Ростовского музея краеведения. Скифские мечи, половецкие изваяния, предметы быта тюркских и монгольских этносов красноречиво расскажут о народах, главными занятиями которых были охота, война и скотоводство.



Посетители увидят авторскую работу бурятского скульптора Даши Намдакова, созданную специально для выставочного проекта. В одном из разделов любой желающий сможет создать свой уникальный портрет в образе цифрового кочевника. VR-зона переместит в пространство кочевой юрты, где гости послушают эпос у костра, сыграют на виртуальных инструментах народов степи и познакомятся с их верованиями.



Билеты и цены



Цена билетов на выставку "Дикое поле. В вечном движении", которая будет идти c 9 апреля по 9 сентября 2024 года в историческом музее Москвы, - от 600 до 1 100 рублей.