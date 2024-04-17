 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.04.2024
13:49  Зоран Метер: Коллапс Украинской армии приближается
13:14  РФ предупредит страны ЕАЭС об ограничениях в торговле
13:12  Россия и Турция сядут в один окоп, если Молдавия потащит Гагаузию в Румынию
13:10  Дефицит госбюджета Узбекистана в первом квартале достиг рекордных 19,8 трлн сумов
13:08  Мировая премьера балета Sleza с Дианой Вишневой состоится в Астане
13:02  В бедах больной раком Кейт Миддлтон нашли "русский след", - КП
12:58  Элита Таджикистана может подорвать отношения с Россией: это бомба замедленного действия

12:52  В Москве открылась выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов
12:15  Израильские ВВС ракетами убили члена военного руководства палестинского движения "Хамас" Хатема Альрамери.
11:54  Проект "православного пантюркизма" забуксовал, - Анастасия Коскелло
11:50  Для чего Каз-премьер Бектенов отправился в Бишкек
11:47  Часть депутатов РосДумы забила болт и слиняла с отчетного доклада правительства. Скучно...
11:25  Дамбу сгрызли мыши... Оренбургским чиновникам не удалось остановить потоп бравурной болтовней, - СП
10:17  Навоевались? Израиль вывел наземные войска с юга сектора Газа
09:13  План Макрона по Одессе: 126-й пехотный полк, воевавший в Африке и Афганистане, прикроет подступы к городу
08:31  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам", - Е.Пустовойтова
06:53  Токаев поручил Шарлапаеву "в срочном порядке" восстановить жилье в зоне потопа
01:35  На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:29  Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП
01:15  Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
00:57  Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин
00:54  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам" , - Елена Пустовойтова
00:49  Евразийский экономический союз формирует единые рынки, - Михаил Стрелец
00:37  Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова
00:06  Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Понедельник, 08.04.2024
18:25  Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
17:08  В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:04  Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:00  Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления
15:51  Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Москве открылась выставка Дикое поле. В вечном движении , посвященная истории и культуре кочевых народовВ Москве открылась выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов
12:52 09.04.2024

Россия. Выставка "Дикое поле. В вечном движении"

Дата: 9 апреля - 9 сентября 2024
Место: Исторический музей
Адрес: Россия, Москва, Красная площадь, 1
Жанр: Лучшие выставки Москвы

О событии

С 9 апреля по 9 сентября 2024 года в историческом музее Москвы пройдет выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов. Режим работы: пн, ср, чт, вс - с 10:00 до 20:00, пт, сб - с 10.00 до 21.00, вт - выходной.

Программа

Выставка раскроет особенности степного населения Северной Евразии, расскажет о древних народах, особенностях кочевой жизни, а также разрушит стереотипы и продемонстрирует многообразие культуры скифов, монголов, печенегов, половцев. В экспозиции представят более 300 археологических артефактов, произведений ювелирного искусства, оружие, доспехи, наряды и предметы быта, гравюры, рисунки, фотографии, живопись и скульптуру XVIII - ​начала XXI.

В числе экспонатов есть архивные документы, произведения искусства периода с XVIII века до начала XXI века. Они являются частью коллекций Исторического Музея, Третьяковской Галереи, Кунсткамеры, Музея Изобразительных Искусств Пушкина, Музея Востока, а также Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника и Ростовского музея краеведения. Скифские мечи, половецкие изваяния, предметы быта тюркских и монгольских этносов красноречиво расскажут о народах, главными занятиями которых были охота, война и скотоводство.

Посетители увидят авторскую работу бурятского скульптора Даши Намдакова, созданную специально для выставочного проекта. В одном из разделов любой желающий сможет создать свой уникальный портрет в образе цифрового кочевника. VR-зона переместит в пространство кочевой юрты, где гости послушают эпос у костра, сыграют на виртуальных инструментах народов степи и познакомятся с их верованиями.

Билеты и цены

Цена билетов на выставку "Дикое поле. В вечном движении", которая будет идти c 9 апреля по 9 сентября 2024 года в историческом музее Москвы, - от 600 до 1 100 рублей.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712656320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей
- Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора: ситуация стабильна
- Кто отвечает за паводки?
- Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр
- Кадровые перестановки
- Меры поддержки населения в паводковый период обсудили в Правительстве
- О состоянии госслужбы
- В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал
- Национальная гидрогеологическая служба будет создана в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  