Элита Таджикистана может подорвать отношения с Россией: это бомба замедленного действия

12:58 09.04.2024 Дипломатов из Таджикистана задело заявление, что в Душанбе под покровительством украинской дипмиссии ведется набор наемников. В министерстве выступили даже с опровержением этого тезиса. Однако теракт в "Крокусе", а также признания исполнителей этого преступления явственно свидетельствуют, что без участия спецслужб Незалежной дело не обошлось.



Следствие по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", случившемся 22 марта, сообщило о получении важных данных, свидетельствующих о связи террористов с украинскими спецслужбами. В сообщении ведомства говорится, что обстоятельства подготовки террористов к преступлению указывают, что украинские спецслужбы также причастны к трагедии.



При этом ранее в Совбезе России указали, что вербовкой наемников на территории Таджикистана занимаются непосредственно представители Украины. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил в Астане, принимая участие во встрече секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России,

- пояснил он.







Впрочем, у таджикской стороны эти слова вызвали негодование. Пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади сказал, что слова Патрушева "не имеют под собой никаких оснований".



Опровержение не сработало



При этом стоит напомнить, что по горячим следам в Душанбе и вовсе опровергали причастность своих соплеменников к теракту в "Крокусе". Опровергали, пока тому не нашлись уже однозначные подтверждения. После этого лидер республики Эмомали Рахмон был вынужден публично принести извинения и соболезнования России, а также призвал свой народ уделять внимание воспитанию детей, чтобы уберечь их от совершения таких поступков и не порочить имя таджикского народа.



Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская прокомментировал выходку МИД Таджикистана. По ее словам, реакция официального представителя Таджикистана уже не удивляет.



В ответ на справедливые претензии мы видим с той стороны жалкие попытки откреститься от очевидной истины. Вспомните, как после теракта в "Крокус Сити Холле" власти республики моментально заявили, что граждане Таджикистана не имеют отношения к теракту. Затем, когда все-таки подтвердилось обратное, они без тени смущения выпустили новое заявление - о том, что у террористов якобы нет национальности и гражданства. Скорость переобувания на ходу поражает. Поэтому к заявлениям таджикских дипломатов после этого нужно относиться с большой долей скепсиса,

- пояснила Банишевская.



Внутри республики, подчеркнула она, местные силовики знают, что их соотечественники участвуют в террористической деятельности. За последние три года 24 выходца из Таджикистана совершили теракты в 10 странах, уточнила она.



Об этом же, заметила Банишевская, публично говорил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с активистами в Душанбе



"Может, таджикские дипломаты плохо слушают своего президента. Если так, то для них и всех прочих "отрицантов" процитирую Рахмона: "Эти действия разрабатываются заинтересованными группами и специальными службами в некоторых странах, которые используют малую просвещенность, неопытность и невежество некоторых наших молодых людей". Так в чем не прав Патрушев? И когда ждать следующего заявления от таджикских дипломатов о том, что трава зеленая, небо синее и "мы не то имели в виду"?" - добавила Банишевская.



Под контролем у своих



"Защитники" из МИД Таджикистана, выступая против заявления Патрушева, впрочем, не стали уточнять, что брат одного из террористов "Крокуса" состоял в рядах ИГИЛ*. Эти детали выяснились уже после трагедии в подмосковном концертном зале.



Только сейчас выяснилось, что родной брат задержанного террориста Далерджона Мирзоева** четыре года находился в Сирии. И на родине семья боевика была под особым наблюдением.



Напомним, что после трагедии в "Крокусе" всех террористов - Шамсидина Фаридуни**, Далерджона Мирзоева**, Рачабализода Саидакрами** и Мухаммадсобира Файзова** задержали в Брянской области, когда они пытались сбежать на Украину. Все четверо были отправлены в СИЗО до 22 мая по решению Басманного суда Москвы. Уже после ареста "четверка" раскололась: их вел некто Сайфулло, пообещавший по 1 млн рублей каждому за совершение теракта.



Кроме того, координатор теракта обещал помочь группе боевиков пересечь границу.



"Сайфулло сказал, что нас там будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев. […] [Координатор сказал]: "Звони, потом я буду говорить, что делать", - сообщил один из обвиняемых.



Как уже ранее отмечали эксперты, истинные организаторы теракта использовали мигрантов в качестве рабочего инструмента. С учетом того, какой колоссальный поток мигрантов идет в Россию, встроить индоктринированных людей, к сожалению, слишком просто, ранее объяснял политический обозреватель Андрей Перла. Чем и воспользовались организаторы этой трагедии.



Почему просто?



В действительности те, кто задумал устроить раскол внутри России, шли по проторенной дорожке. Как выяснилось, мигрантов, массово едущих к нам в страну, уже с младых ногтей учат ненавидеть Россию.



Так, в одной из школ в программе учебного курса по истории таджикского народа говорится о российской оккупации. Кроме того, там указано, что таджики в своей истории претерпели нашествие царской России, потом оккупацию, колониальный период. В целом все, что связано с Россией, с Советским Союзом для школьников из соседних республик преподносится в негативном ключе.



Яркой представительницей этого народа с уязвленным самолюбием является поэтесса Гулрухсор Сафиева, чьи цитаты на митингах начала 1990-х вспомнили на днях в связи с известными всем событиями. Так, Сафиева, которая покинула родину и обосновалась в Москве, сетовала из-за того, что таджики - нищий народ. По ее словам, первопричиной тому являются "угнетатели". "После распада СССР нам ничего не оставили, а были страны, которые все получили", - негодует публично поэтесса.



Столп интеллигенции Таджикистана, женщина, к которой в республике прислушиваются, в честь которой в каждой таджикской многодетной семье одну из девочек обязательно называют Гулей, все проблемы и даже совершаемые ее соотечественниками преступления оправдывает унижениями своего народа. А с другой стороны, она не перестает говорить о его величии:



Каждый мигрант уже становится человеком политическим. Он уже не рядовой человек. Если его унижают, то унижают его нацию.



И подобные установки не могут не влиять на мозги ее сограждан.



Бежать на родину



После теракта в "Крокусе" в отношении нелегалов в России начались массовые проверки - проверяли и миграционные центры, и "резиновые квартиры". В ряде среднеазиатских республик призвали своих граждан без нужды не ехать в Россию.



А конкретно к гражданам Таджикистана обратился культовый таджикский певец Садриддин Наджмиддин. Вместо того чтобы выразить соболезнования из-за трагедии в "Крокусе", он лишь посоветовал соотечественникам "не терпеть причитания фашистских властей" и вернуться на родину. По его мнению, нет никаких причин таджикам оставаться в России, потому что "Таджикистан - это рай на земле", - уверен певец.



Правда, сам Наджмиддин почему-то скрыл от своих земляков, что лично он давно уже проживает в Канаде и возвращаться на родину не планирует.



* ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.



** Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и Далерджон Мирзоев внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Источник - Царьград

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