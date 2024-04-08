В бедах больной раком Кейт Миддлтон нашли "русский след", - КП

13:02 09.04.2024

CNN обвинил Россию во вмешательстве в дела Кейт Миддлтон



Максим ПЛОТНИКОВ



В "заговоре" вокруг принцессы Уэльской нашли русский след



Если над Британией солнечное затмение, а в Гайд–парке развелись кроты, ищи руку Москвы - модный в Туманном Альбионе принцип. Теперь англоязычная пресса обвинила Россию в бедах больной раком Кейт Миддлтон.



Канал CNN распространил громкую новость: в "заговоре" вокруг принцессы Уэльской нашли русский след.



Цель - ни много, ни мало дестабилизировать обстановку в Британии. Канал даже пригласил эксперта по дезинформации из университета Кардиффа, Мартина Иннеса, который сенсационно заявил: "Тайна вокруг здоровья принцессы – идеальная ситуация для распространения слухов". Ну а "вмешательство" России состоит в том, что страшные тролли по указке Кремля наводнили соцсети конспирологическими теориями о жене наследника британского престола - и это, дескать, часть гибридной войны с Западом. Монархия волнуется, Кейт переживает, высшее (и не только) общество в раздрае...



Популярность короля Карла III упала на 5%



Все равно вяло, слишком вяло. Стоило брать выше. Кремлевские агенты давно внедрились в королевскую семью. Пиарщики, горничные и даже дворецкий - все получают вторые зарплаты в рублях. Это они насоветовали Кейт Миддлтон молчать по поводу болезни. Они нафотошопили снимок, который вызвал скандал.



И вообще, все это тянется годами: они, агенты, отвадили принца Чарльза от леди Дианы, познакомили Гарри с разбитной разведенкой Меган Маркл, а принца Эндрю - с сутенером Эпштейном…



Агенты познакомили Гарри с разбитной разведенкой Меган Маркл



Эффект налицо: в начале 2024 года рейтинг одобрения всех членов королевской семьи, по данным Daily Mail, продолжил падать. Популярность Кейт Миддлтон и принца Уильяма уменьшилась на 9%, Меган - на 11%, королевы Камиллы - на 4%, короля Карла III - на 5%. Принц Гарри в антилидерах: минус 13%.



Но Лондон борется с врагами, как может. Букингемский и Кенсингтонский дворцы шлют в прессу депеши: принц Уильям и королева Камилла стали гораздо ближе друг другу после того, как стало известно о болезни короля Карла III и Кейт…



А Меган Маркл посетила детскую больницу Лос-Анджелеса в белом платье с цветочным принтом. По мнению придворных экспертов, это тайный знак в сторону Кейт о готовности примирения, ведь цветы "символизируют прощение и олицетворяют оптимизм и дружбу".



На самом деле дай бог выздоровления и королю, и принцессе - как и всем миллионам людей в мире, которые страдают онкологией. А вот солнечные затмения мы решили пока не притормаживать. Пусть идет как идет.



Что в итоге случилось с Кейт Миддлтон и куда пропала принцесса Уэльская?



Британская королевская семья вновь поставила все мировые СМИ на уши. На этот раз виновницей стала Кейт Миддлтон. Жена наследника престола сначала внезапно пропала со всех радаров, а потом записала трогательное и шокирующее признание