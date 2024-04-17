Мировая премьера балета Sleza с Дианой Вишневой состоится в Астане

13:08 09.04.2024

Мировая премьера нового балета Sleza, созданного известными хореографами Соль Леон и Полом Лайтфутом, состоится 25 и 26 мая на сцене театра Astana Ballet в рамках международного фестиваля Ballet Globe.



Одноактный балет создан для Дианы Вишневой, примы-балерины Мариинского театра, principal dancer в Американском театре балета.



Соль Леон и Пол Лайтфут признаны во всем мире как творческий дуэт, на протяжении 35 успешных лет связанный с Нидерландским театром танца (NDT) и его становлением как важного центра притяжения и развития современного танца.



Первый опыт совместной работы хореографов и Дианы Вишневой состоялся в 2011 году, когда балерина исполнила их постановку "Объект перемен". Спустя 10 лет хореграфы начали создавать спектакль специально для балерины, собрав уникальных художников разных школ и стилей.



Жизненный опыт и личные переживания хореографов и солистки легли в основу балета. Трансформация девушки, которая проходит этапы взросления, становится женой и матерью. Встреча со смертью близкого человека и то, как она навсегда меняет нашу жизнь.



"Наш спектакль затрагивает те темы и эмоции, что переживает каждый человек на протяжении своей жизни. Отсюда и возникло название Sleza как выражение высшей степени чувств, глубокого и сокровенного. Оно многозначно. Слеза может быть проявлением как радости, так и горя, очищением и освобождением внутренней эмоции и сильного переживания. В интерпретации наших художников-хореографов одна слеза – это еще не плач, но высвобождающаяся эмоция.



Для меня наш балет имеет особенное значение: с Соль и Полом мы знакомы давно и мечтали создать что-то вместе. И вот этот момент настал. Всю нашу боль и радость, жизненный опыт, успехи и разочарования мы исповедально раскрываем на сцене. Важную роль играют и мои партнеры - прекрасные, зрелые, наполненные внутренне артисты, которые тоже рассказывают свою историю.



Это невероятный опыт как художественно, так и личностно. Возможно, наша постановка будет иметь терапевтический эффект и поможет зрителям пережить собственные сложности и найти ответы на вопросы", - поделилась Диана Вишнева.



Дизайн декораций создан Соль Леон и Полом Лайтфутом. Концепция видеопроекций в спектакле также разработана хореографами, а за ее реализацию отвечает режиссер Томми Паскаль. Он известен своей работой с Парижской оперой, NDT, Театром де ла Виль.



"Astana Ballet является прекрасной площадкой для мировой премьеры спектакля Sleza. Мы рады сотрудничеству с фондом Дианы Вишневой - выдающейся артистки современности. Фестиваль Ballet Globe является одним из самых престижных событий в мире балета, объединяющим талантливейших артистов со всего мира. Этот фестиваль проводится ежегодно и привлекает внимание ценителей и профессионалов искусства со всех уголков планеты", - отметил основатель фестиваля Ballet Globe Ерлан Андагулов.



Отметим, что во время премьерного вечера также состоится выступление труппы театра Astana Ballet с постановкой балета "Саломея" заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри.



Партнерский материал