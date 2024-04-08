Дефицит госбюджета Узбекистана в первом квартале достиг рекордных 19,8 трлн сумов

13:10 09.04.2024

По итогам первого квартала дефицит госбюджета Узбекистана составил 19,8 трлн сумов ($1,56 млрд). Это рекордный показатель минимум за последние 12 лет. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы - на 19,3%.



В январе-марте 2024 года дефицит государственного бюджета Узбекистана превысил 19,8 трлн сумов (1,56 млрд долларов США по курсу ЦБ на 4 апреля), следует из данных Министерства экономики и финансов.



Это рекордный показатель минимум за 12 лет, посчитала "Газета.uz". Это также в 1,7 раза больше, чем за первый квартал 2023 года, и почти в 20 раз больше аналогичного показателя за 2022 год.



В январе дефицит составил 5,8 трлн сумов, в феврале - 7,2 трлн сумов, а в марте - 6,8 трлн сумов.



Доходы бюджета по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы - на 19,3%.



Напомним, что в 2024 году доходы госбюджета прогнозируются на уровне 270,4 трлн сумов, а расходы - 280,7 трлн сумов, дефицит - 10,3 трлн сумов.



Как мы сообщали ранее, в 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.



В консолидированный бюджет входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).



Объем субсидий из госбюджета вырос в 5 раз за два года - с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов (2,5 млрд долларов). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн - на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн - на геологоразведку.



По итогам 2023 года расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% - до 17 трлн сумов. В 2024-2025 годах также планируется рост расходов на их содержание.