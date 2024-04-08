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Россия и Турция сядут в один окоп, если Молдавия потащит Гагаузию в Румынию
13:12 09.04.2024

Кишинев играет с огнем, ведя тайные переговоры с Бухарестом

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Букарский
Дмитрий Ежов
Илья Кисилев

Глава Гагаузии Евгения Гуцул опасается, что власти Молдавии могут ввести войска в регион, если Гагаузия объявит свою независимость.

"Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию", - заявила она.

По ее мнению, опасаться реакции стоит не только правящей партии Молдавии, но и Румынии, "контролирующей действия молдавских властей".

Глава Гагаузии также убеждена, что вхождение Молдавии в состав Румынии равноценно смерти молдавского народа. По ее убеждению, пропаганда присоединения Молдавии к Румынии является в первую очередь антимолдавской.

"Для Молдавии это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса", - подчеркнула она.

Напомним, Гуцул на прошлой неделе заявила, что возглавляемая ею автономия объявит независимость, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, поддержавшего идею объединения.

Вообще-то реинтеграция существовавшей с 1990 по 1994 года независимой Гагаузской республики в состав Молдовы осуществлялась при условии, что, в случае утраты Молдовой суверенитета, Гагаузия объявляет о выходе. В Кишиневе это прекрасно знают. Готовы воевать за автономию.

Однажды Кишинев уже организовывал поход на Гагаузию, кровопролития тогда удалось избежать, т.к. в дело вмешались приднестровские ополченцы, к тому же Кишинев испугался реакции Москвы.

Сегодня Россия вряд ли сможет помочь Гагаузии, она занята на Украине, да и прорваться к Молдавии быстро не представляется возможным. Но на стороне Гагаузии может выступить Турция, которая давно сотрудничает с этнически близкими гагаузами, и едва ли просто так позволит Румынии поглотить их…

Почему бы Молдове просто не отпустить этот чужой для нее регион? И почему Гагаузия больше самих молдаван переживает за молдавский суверенитет?

- Потому что Гагаузия - регион, наиболее стремящийся к сохранению связей Молдовы с Россией и евразийским пространством, - считает исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба", политолог Владимир Букарский.

- Гагаузия сделала свой выбор еще 2 февраля 2014 года: Молдова должна остаться независимым государством и стремиться к интеграции в ЕАЭС. Да, в Гагаузии будут до последнего сопротивляться поглощению страны Румынией.

Для гагаузов "Униря" - это действительно красная черта, как и для жителей многих других регионов. Но если в других районах Молдовы критически большое "хатаскрайников", то гагаузы пассионарны и готовы сопротивляться.

"СП": Вообще-то, когда Кишинев интегрировал республику в состав Молдовы, была договоренность о выходе Гагаузии в случае потери Молдовой суверенитета. В Кишиневе это понимают? Сознательно провоцируют?

- В Кишиневе, чувствуя полную поддержку со стороны коллективного Запада и Румынии, хотят отказаться от всего законодательства, принятого после 27 февраля 1994 года, когда в Молдове пришла к власти умеренно-прагматическая Аграрно-демократическая партия. Именно после этого стало возможно принятие и новой Конституции с молдавским (а не румынским) языком в качестве государственного, и предоставление Гагаузии конституционного статуса автономии.

Нынешняя власть стремится повернуть эту историю вспять, и идеологом выступает престарелый реваншист, зоологический враг сильной России Оазу Нантой.

"СП": Дойдет ли до вооруженного конфликта? Прошлый поход на Гагаузию закончился ничем. Каким может быть развитие события сегодня?

- Искренне надеюсь, что не дойдет, и что здравый смысл у режима Санду и ее кураторов возьмет верх. Надеюсь, что свое слово скажет и Турция.

Россия, безусловно, попытается убедить Турцию создать единый блок в защиту Гагаузии. Но проблема в том, что в самой Турции наступает период внутренней турбулентности, что показали местные выборы.

"СП": В "гагаузском вопросе" пересекаются интересы двух стран НАТО - Турции и Румынии. Насколько они готовы их отстаивать, включая применение силы?

- И в Румынии, и в Турции, как я уже сказал, наступают периоды внутренней турбулентности. Румыны явно не хотят столкнуться еще с одной проблемой в виде Гагаузии, да и в самой Румынии достаточно большой процент противников присоединения Молдовы. Что касается Турции, там после местных выборов и роста напряженности на юге страны тоже будет не до внешних проектов.

"СП": Только ли Гагаузия может восстать? Есть ли другие регионы Молдовы, которые категорически против вхождения в состав Румынии и готовы мешать этому любыми способами?

- Да, такие регионы есть - Бельцы, этнически-болгарский Тараклийский район, другие районы севера и юга Молдовы, но там, повторюсь, значительный процент "хатаскрайных" настроений.

- Гагаузия не больше всех переживает по поводу румынской экспансии, хотя и не меньше других, - считает молдавский политолог Илья Кисилев.

- В Молдове достаточно представителей и титульной нации, которые считают себя молдаванами и выступают против объединения с Румынией. Но для гагаузов присоединение Молдовы к Румынии означает ликвидацию автономии и серьезное урезание национальных прав.

В Молдове еще достаточно свежа память о периодах румынской оккупации, и никто не хочет ее повторения. Кроме этого, гагаузы однозначно ориентированы на сотрудничество и дружбу с Россией, а "Униря" крайне негативно скажется на этих связях.

"СП": Действительно ли Гагаузия готова объявить о независимости в случае потери Молдовой суверенитета? Это последняя "красная черта"?

- Проведенный в 2014 году референдум в Гагаузии однозначно указывает на это - 96% проголосовавших высказались за провозглашение независимой Гагаузской республики в случае, если Молдова утратит свой суверенитет. Поэтому заявления об этом не вызывают сомнения - подобное решение получит полную поддержку населения автономии.

"СП": А действительно ли Кишинев пойдет на вооруженный конфликт? Не проще ли отпустить Приднестровье и Гагаузию и спокойно идти хоть в ЕС, хоть в Румынию, хоть в НАТО? Зачем тянуть за собой постоянные источники нестабильности?

- Такое отношение со стороны Кишинева невозможно, поскольку в этом случае к Гагаузии и Приднестровью могут присоединиться также ряд районов на севре Молдовы, где преобладают русские и украинцы. В результате от Молдовы может вообще ничего не остаться, а подобные проблемы ни нынешнему Кишиневу, ни Бухаресту не нужны.

"СП": При этом руководство Гагаузии понимает, что это чревато войной. Если дойдет до вооруженного конфликта, на что рассчитывает Гагаузия? На то, что соберет ополчение? На помощь России?

- Гагаузы - по натуре воины и способны выйти даже против регулярной армии, тем более такой, как молдавская. В 1990-м году уже была попытка молдавских реакционеров силой принудить Гагаузию к повиновению, но дойдя до границы автономии они повернули обратно. Безусловно, в случае открытого конфликта не обойдется без широкого международного резонанса и, безусловно, на это отреагирует Россия. В какой форме - не берусь утверждать, но то, что реакция последует - мало кто сомневается.

"СП": Турция тоже не будет сквозь пальцы на это смотреть, как она себя поведет?

- Безусловно, Турция внимательно следит за ситуацией вокруг Гагаузии и не останется в стороне в случае эскалации конфликта. Думаю, что для Кишинева это является весомым сдерживающим фактором, который заставит не один раз подумать, прежде чем предпринимать опрометчивые действия по отношению к автономии.

- Возникновение нового очага конфликтогенности в случае объявления Гагаузией независимости вполне вероятно, - полагает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

- В Кишиневе мыслят с точки зрения, формируемой актуальной политической конъюнктурой, а не договоренностей, достигнутых ранее. Масла в огонь подливает недавний визит руководителей Гагаузской автономии в Москву с рабочим визитом. Подобное положение дел заметно раздражает официальный Кишинев, вследствие чего потенциальные последствия в виде силового противостояния вполне возможны.

На внешнюю помощь в лице как минимум России Гагаузская автономия рассчитывать может - другой вопрос в характере и интенсивности этой помощи. Последнее во многом зависит от степени последовательности и жесткости самой Молдавии в реализации фактической провокации.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712657520


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