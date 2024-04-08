Зоран Метер: Коллапс Украинской армии приближается

13:49 09.04.2024 Geopolitika.news

Хорватия



Обзор событий недели. Угроза коллапса украинского фронта. "Они копают медленно и мало"

GN: огромные просчеты украинского руководства приближают страну к коллапсу



Украинские элиты довели страну до развилки, пишет GN. Либо она продолжает рисковать и вести бои, либо соглашается на переговоры с Россией, но тогда ей придется от много отказаться. Однако пока Киев решил втянуть в конфликт всех своих союзников и спонсоров.



Зоран Метер



После неудачного летнего контрнаступления в 2023 году украинское политическое и военное руководство было вынуждено изменить тактику и стратегию и от наступательных операций перейти к обороне уже занятых позиций, в том числе из-за растущего дефицита боеприпасов и военного снаряжения, а также из-за проблем с пополнением.



Кроме того, изменений требовали и западные союзники, которые испугались того, что в случае продолжения наступательных операций в скором времени ВСУ обессилят, а их действия не принесут никаких плодов (или они будут минимальными) в виде изменений тактической ситуации на фронте, об оперативной, а уж тем более стратегической ситуации и речи не идет.



Это открыло бы перед россиянами новые возможности для нанесения мощных контрударов или даже для начала нового российского наступления - такого же масштабного, как в самом начале спецоперации. Однако на этот раз, в отличие от февраля 2022 года, когда украинцы выстаивались в очереди на призывных пунктах, желая защищать страну, русским противостояли бы истощенные и деморализованные украинские бойцы.



Сейчас положение в этом отношении диаметрально противоположное. Украинцы массово бегут от мобилизации, пытаясь удрать за рубеж или скрываясь у себя дома. Они боятся, что на улице, например, на станции метро или в торговом центре их схватят сотрудники военкоматов и силой отправят на фронт. Таких неприятных зрелищ полно в украинском сегменте интернета.



Серьезные проблемы



Проблемы с новобранцами вызваны все большим отторжением мобилизации среди граждан. Более того! Весьма странно, что в стране, которая борется не на жизнь, а на смерть, уже несколько месяцев не могут принять новый закон о мобилизации, так как власти колеблются, разрываясь между реальными потребностями фронта и политическими интересами. Власти боятся, что слишком суровый закон может вызвать резкое неприятие у общественности. В проектах предлагалось резко снизить призывной возраст (сейчас это 27+), отказывать в трудоустройстве, конфисковывать имущество замораживать счета в банках у тех, кто не явился по повестке, что де-факто лишало бы человека всякой возможности работать, а значит, лишало бы и будущего. Сопротивление велико уже сейчас, и законопроект критикуют некоторые политические партии, в том числе бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Поэтому законопроект уже много месяцев остается в Верховной раде, и ему якобы противится и сам президент Владимир Зеленский.



Разногласия по этому вопросу - одна из причин смены бывшего, очень популярного у общественности и в армии, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Якобы это он настаивал на новой мобилизации 500 тысяч украинцев, что вызвало панику в стране, ведь всем известно о сложной ситуации на фронте после провального контрнаступления. Однако Залужный также выступал и за укрепление обороны и прекращение наступательных операций, с чем был категорически не согласен Владимир Зеленский. Он якобы настаивал на освобождении всех оккупированных территорий, включая Крым, и пообещал это украинцам не только накануне контрнаступления, но и после того, как он официально отказался от переговоров с Москвой весной 2022 года при посредничестве Турции.



На место Валерия Залужного Зеленский назначил более послушного Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками, хотя его авторитет среди военных несопоставимо ниже, чем у его предшественника. Но зато он обещал освободить Артемовск и не допустить падения Авдеевки. Правда, ни то, ни другое ему не удалось.



На фронт отправят и 18-летних парней



Но недавно в Киев снова приезжал американский конгрессмен, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Во время своего предыдущего визита приблизительно год назад он откровенно перед телекамерами заявил, что поставки оружия от США Украине и вообще помощь этой стране - "лучшая американская инвестиция, так как украинцы убивают русских, а Америка зарабатывает как никогда хорошо". Из-за этого заявления Грэма внесли в российский список "спонсоров терроризма".



С тех пор Грэм снова сблизился с Дональдом Трампом после того, как тот почти гарантированно обеспечил себе статус кандидата в президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах в ноябре. Я пишу "опять", так как Линдси Грэм отвернулся от Трампа после беспорядков на Капитолийском холме шестого января 2021 года, когда администрация Байдена устроила настоящую медиа-травлю Трампа, а в прошлом году еще и судебные процессы из-за его мнимых призывов к противоправным действиям.



Однако после завершения встречи с украинским государственным руководством Линдси Грэм на этот раз не рассыпался перед Украиной. Более того, он сказал, что эта страна больше не может рассчитывать на прежние объемы помощи и должна снизить призывной возраст до 18 лет, "поскольку мы не сможем бороться с Россией", если на фронт будут отправлять только стариков. Он заявил, что отныне Украина должна быть готова к тому, что США будут отправлять оружие только на основании займов, а их, разумеется, придется возвращать, и насчет этого в Америке сложился двухпартийный консенсус.



Как бы там ни было, сенатор Грэм явно склонял украинские власти действовать быстрее, и поэтому скоро ожидается принятие означенного законопроекта о мобилизации, поскольку его одобрил соответствующий парламентский комитет. В закон, по-видимому, войдут и крайне непопулярные меры, в том числе, мобилизация молодежи с 18 лет. В связи с этим уже начались первые отставки чиновников, которые до сих пор были категорически против. Но Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации граждан с 25 лет, а значит, скоро мы дождемся и решения парламента.



Я бы сказал, что проблемы с мобилизацией и нехватка новобранцев, а также трудности с ротацией на фронте - это еще большая проблема, чем дефицит боеприпасов, о котором так часто говорят в политических кругах Украины и Запада. Ведь украинские войска, если говорить об оружии и боеприпасах, которые продолжают постоянно поступать, все еще обладает достаточной силой, чтобы противостоять российским войскам. Однако солдаты очень устали, и многие из них воюют с самого начала вооруженного конфликта, который продолжается уже третий год.



Кроме того, если новую мобилизацию проведут согласно прогнозируемому закону, потребуется дополнительное время для обучения новобранцев. Значит, к месту службы на линии фронта они прибудут к концу лета, а до тех пор многое может измениться или произойти. А Украине ждать перемен к лучшему не приходится.



Цель Киева



В связи с вынужденным изменением военной стратегии, о чем я писал выше, цель Киева сейчас - построить надежную укрепленную линию, то есть рвы и другие физические барьеры по образцу российской так называемой линии Суровикина. Ее на протяжении многих месяцев тщательно строили еще до начала украинского летнего контрнаступления в прошлом году.



Эта российская оборонительная линия включает множество препятствий на некоторых важнейших участках фронта общей протяженностью 1200 километров и состоит из трех параллельно вырытых рвов с рядами противотанковых надолбов ("зубы дракона") и густо заминированными передовыми позициями, особенно там, где ожидался главный удар украинских сил (прежде всего в Запорожской области на юге). Таким образом выстроенная оборона нанесла жуткое поражение украинским силам, смешав все военные планы, которые предполагали скорый прорыв украинцев к Мелитополю и далее к побережью Азовского моря. Если бы они реализовались, Крым оказался бы отрезан от сухопутной связи с российской территорией и попал бы в стратегически тяжелое положение. Как тогда считали украинские и западные стратеги, это заставило бы Москву вступить в переговоры, но уже на западных условиях.



Огромный просчет



Однако новая оборонная стратегия Украины столкнулась с серьезными проблемами уже в самом начале реализации. Неожиданно быстро пал самый укрепленный украинский оплот Авдеевка в Донецкой области в феврале текущего года. К этому, помимо прочего, привело применение русскими модернизированных авиационных бомб еще советского производства ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, оснащенных навигационной системой. У ВСУ нет защиты от них. Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. Прежде всего, они не подумали о том, чтобы выстроить к западу от Авдеевки надежные резервные оборонительные позиции, что привело к скорой потере пригородных населенных пунктов. Вероятно, причина в том, что украинцы до конца не верили в возможность захвата Адвеевки русскими.



После того как Киев в спешном порядке перебросил в эту зону новые силы и принялся, задействовав технику, копать новые рвы, ситуация относительно стабилизировалась, то есть российское продвижение удалось замедлить. Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских даров и захвата новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны.



Очень похожая ситуация сложилась и к западу от Артемовска, который находится севернее Авдеевки, где уже много дней ведутся ожесточенные бои за некоторые ключевые высоты, открывающие путь к стратегически важному городу Часов Яр с востока. Российские войска уже почти подошли к его границам, но бои за сам город, несомненно, будут продолжительными и тяжелыми, поскольку Киев отправил туда пять новых бригад. Посмотрим, к чему приведет такая концентрация войск на столь небольшом пространстве, особенно если русские начнут массово применять упомянутые авиационные бомбы ФАБ, которые нарушают равновесие сил на поле боя.



Грозит прорыв к Днепру



Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте. Грозит стремительное продвижение российских сил не только к последней большой агломерации Славянск-Краматорск, но и к реке Днепр, за которой нет серьезных оборонительных укреплений.



В такой ситуации придется спешно перебрасывать украинские войска, которые сейчас охраняют границу с Белоруссией, на защиту Киева, Харькова и Одессы, а это большой риск. Прежде всего потому что русские, как сообщают западные аналитические источники, в зонах на границе с Украиной разместили около 100 тысяч солдат. Еще 400 тысяч сейчас воюют на украинском фронте, а вместе они образуют более чем внушительную силу. Кроме того, немалое число аналитиков на Украине и на Западе говорят о новом российском наступлении летом как о неизбежном, хотя Москва официально не делала никаких заявлений.



Они копают медленно и мало



Как на прошлой неделе европейский корреспондент американского издания "Политико", украинские власти боятся, что войска и местные администрации копают медленно и мало или не строят достаточно надежных оборонительных укреплений, способных выдержать российское наступление на северо-востоке и юго-востоке страны.



Осенью украинский президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль признали, что нужно обновить старые оборонительные сооружения и добавить новые укрепления на первой линии после неудовлетворительного летнего контрнаступления Украины, когда месяцы боев увенчались лишь небольшими территориальными завоеваниями.



Военные аналитики британского Королевского института RUSI еще до начала наступления писали в сообщении в мае 2023 года о том, что "инженерия оказалась одной из сильных сторон российской армии. Сейчас выстроена оборона, которая состоит из сложных препятствий и полевых укреплений. Она станет серьезным тактическим вызовом для украинской наступательной операции".



Встает мучительный вопрос, будут ли теперь, когда украинцы столкнулись с перспективами слаженного российского наступления, украинские оборонительные линии такими же надежными, как русские, и достаточно ли было времени, чтобы их выстроить?



"Их наконец начали строить. Но уже поздно. Они начали работать в прошлом месяце", - сказала Иванна Кампуш-Цинцадзе, оппозиционный депутат и бывший зампред правительства при Петре Порошенко.



Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, сказал "Политико": "Мы начали строить и ремонтировать оборонительные укрепления только первого марта". По его словам, сказать, когда они будут готовы, невозможно.



Один из бывших высокопоставленных военачальников на условиях анонимности заявил, что обеспокоен тем, что Украине недостает снарядов, а также новобранцев.



Также "Политико" пишет о "разочаровании темпами и материалами, из которых строят" новые укрепления сейчас, когда деньги есть, и сложившаяся ситуация снова напоминает о всем известной украинской коррупции. Обстановку дополнительно подогревает и реакция парламентских депутатов на "недавнее назначение бывшего помощника президента Кирилла Тимошенко советником министра обороны Рустема Умерова". Дело в том, что Кирилл Тимошенко подал в отставку в январе 2023 года из-за обвинений в коррупции.



Здесь я бы добавил, что на прошлой неделе и сам Владимир Зеленский, который больше всех противился изменению наступательной стратегии на оборонительную, посетил Сумы, западнее Харьковской области, и посмотрел, как возводятся оборонительные сооружения – "зубы дракона".



Россия может отомстить за теракт в Москве



Все описанное – это реальные проблемы, с которыми столкнулось украинское государственное руководство. Однако над ним еще нависла угроза российского возмездия за кровавый террористический акт в Москве 22 марта, в организации которого российские власти не перестают обвинять власти в Киеве, хотя официальное расследование еще не закончилось.



На прошлой неделе выступил глава ФСБ генерал Александр Бортников, а также секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Перед видеокамерами они заявили, что организатором этого террористического акта, несомненно, выступила Украина, а заказчик пока не найден. Подобные заявления вряд ли внушают Украине оптимизм. Исполнителей задержали уже на следующий день, когда они пытались сбежать через российско-украинскую границу.



Запад тоже понимает, хотя и не говорит об этом открыто, что российский жестокий военный ответ на эту трагедию, несомненно, последует. Ведь дело не только в том, что этого требует российская общественность. Намного важнее, что об этом говорит верховное руководство России. Точно так же мощный американский ответ прогнозировали и предчувствовали после террористического акта в США 11 сентября 2001 года. Вопрос только в том, против кого будет направлено российское возмездие. США отомстили Ираку и Афганистану, хотя официальное расследование подтвердило, что за ударом стояли саудовские граждане, то есть террористы во главе с Усамой бен Ладеном, а иракцев и афганцев среди них не было. Иными словами, американцы, когда мстили, руководствовались преимущественно своими национальными интересами – удар по слишком важной для них Саудовской Аравии точно был не в интересах США. Нетрудно себе представить, что теми же интересами будут руководствоваться и русские.



За все может поплатиться Украина



Таким образом, если исходить из событий на российской политической, аналитической и медиа-арене, наиболее вероятно, как мне думается, что расплачиваться за все придется Киеву. Для России поступить так проще всего, а в связи с начатым ею вооруженным конфликтом еще и полезнее, если она не хочет еще больше обострить отношения с Западом, нанеся, например, удар по его центрам принятия решений или военным объектам в случае, если российское официальное расследование разоблачит роль какой-нибудь западной страны-члена НАТО в качестве заказчика. Кроме того, Москва уже много месяцев обвиняет Киев в организации террористических нападений на видных российских общественных деятелей, а также в диверсиях на гражданских инфраструктурных объектах. Кстати, представители украинских спецслужб нередко откровенно хвалятся этим в СМИ и анонсируют дальнейшие действия.



Из всего этого нетрудно заключить, что Украину ждут решающие дни (недели и месяцы), и особенно на судьбу страны, помимо российских действий, повлияют американские выборы, запланированные на будущую осень.



Как я уже несколько раз говорил, американо-российский глобальный геополитический конфликт определяет буквально все. Кстати, как и реальная война, которую США и Россия ведут на украинском фронте без участия официальных американских войск, но зато все остальные атрибуты реальной войны там, несомненно, есть.



Все остальные игроки - только помощники и наблюдатели в этом глобальном конфликте двух ядерных держав, от которого будет зависть и устройство нового мира, а оно уже зарождается в родовых муках, или его судьба в случае, если события выйдут из-под контроля. Пока этот мега-конфликт все еще контролируется, но только вопрос времени, сколько еще это будет продолжаться. Особенно после упомянутого террористического акта в Москве.



Предполагаю, что финальные результаты российского расследования этого злодеяния будут зависеть и от закулисных контактов между высшими кругами разведслужб России и США - вдали от чужих ушей и глаз, поскольку все уже очень серьезно в этой игре, которая и игрой уже давно перестала быть.



Сейчас на уровне риторики Москва и Вашингтон стоят на прямо противоположных позициях, считая подлинными виновниками в кровавом теракте совершенно разных субъектов. Москва называет Киев (организатором) и (чуть тише) США и Великобританию возможными заказчиками. Вашингтон настаивает на том, что за терактом стояло исключительно "Исламское государство"* (запрещено в России - прим. ред.). В России мало кто в это верит, хотя связь непосредственных исполнителей с ИГИЛ* допускается.



Но их быстрое задержание, как бы это странно ни звучало, дополнительно осложняет ситуацию, так как террористы своим поведением полностью отличаются от модели поведения джихадистов или шахидов из ИГИЛ*. Они всегда готовы к смерти и презирают деньги в качестве мотивации для совершения теракта. Задержанные же, напротив, совершили убийство за денежное вознаграждение, а вместо смерти выбрали трусливое бегство, а потом сдались без сопротивления, дрожа перед видео-камерами, как лист на ветру.



Но несмотря ни на что, Соединенные Штаты Америки не отказываются от версии об ИГИЛ* как главном виновнике трагедии в московском "Крокус Сити Холле" и от защиты "украинской независимости". Так, на прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Керби повторил журналистам, что единственный виновник - "Исламское государство"* и что на этом вопрос "ставится точка". Иными словами, Вашингтон более не намерен ни с кем полемизировать на этот счет, так как знает реального виновника.



Но русские тут же ответили, что американцы могут поставить только "запятую", а заключительную точку поставить может только Россия.



Иными словами, нас ожидает неопределенность. Причем Украина уже сейчас страдает как никогда от российских авиаударов, которые наносятся по всей ее территории. В основном целями становятся объекты энергетической и военной инфраструктуры. Что будет, если последует российское возмездие за террористический акт после завершения расследования и если его направят против центров принятия решений? Нетрудно себе представить. Однако трудно вообразить, каким может быть военный ответ США в защиту Украины. Сейчас Соединенные Штаты Америки полностью сконцентрированы на президентских выборах, и американская общественность, безусловно, негативно воспримет вовлечение страны в войну с другой ядерной державой. Особенно потому что в начале своего мандата Джо Байден обещал вывести силы США из всех войн и даже ушел из Афганистана. Собирается ли он теперь заменить афганскую войну, в которой США показали себя не с лучшей стороны, войной с Россией? Судите сами.



Положение Европы все больше осложняется. Туск призывает готовиться к войне



В любом случае из-за опасного развития событий на Украине и вокруг нее постоянно ухудшается положение Европейского Союза. Недавняя опасная, но все же лишь риторическая, авантюра французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о возможной отправке французских войск и сил НАТО на Украину, вызвала отторжение у многих союзников, и на прошлой неделе эту идею категорически осудил и американский Госдеп, повторив, что такого не будет никогда.



Иными словами, Вашингтон дал ясно понять новоиспеченным европейским "ястребам", что им не стоит рассчитывать на американского орла в войне с русским медведем.



Роль, которую Вашингтон отвел Европейскому Союзу и которая не изменится и после возможного избрания Дональда Трампа, предполагает полную милитаризацию ЕС и препятствование России в ее будущих попытках совершить военный прорыв дальше на запад после завершения вооруженного конфликта на Украине. Но США не собираются вступать в войну с Россией по собственной воле (если только она не нападет), ведь тогда американцы окажутся в неудобном положении: им придется защищать союзников, а мир погрузится в Армагеддон.



Эта американская позиция полностью совпадает с мнением российских аналитиков близких к Кремлю, который на прошлой неделе предупредил: если НАТО отправит свои силы на Украину, то конфликт там быстро перерастет в континентальный, а потом и в мировой. Вероятно, это единственное, на счет чего мнение Москвы и Вашингтона сегодня совпадает, хотя, стоит признать, это не мелочь.



Но вот о чем Евросоюзу следует на самом деле беспокоиться. На фоне серьезнейших энергетических проблем, ускоренной деиндустриализации и аграрного кризиса, который, как и все перечисленное, является следствием украинского вооруженного конфликта, Евросоюзу грозит внутренний раскол из-за ряда политических тем. Главный вопрос звучит так: как можно согласовать геополитические интересы с интересами граждан, то есть практической жизни?



Ведь не все считают необходимой тотальную милитаризацию общества и подготовку к войне. Именно об этом как о новой европейской необходимости в пятницу в интервью польской "Газете Выборче" говорил польский премьер-министр и бывший председатель Европейской комиссии Дональд Туск. Он сказал, что мир должен смириться с тем фактом, что наступило новое предвоенное время. "Мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны, и все решат следующие два года. Не хочу никого пугать, но война уже не в прошлом. Это реально, на самом деле это началось более двух лет назад. Больше всего тревожит сейчас тот факт, что возможен буквально любой сценарий. (…) Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю. С каждым днем это все более очевидно. Наша главная задача - защитить Украину от российского вторжения и сохранить ее как независимое и целостное государство (…). Сегодня ее положение намного труднее, чем год назад, но лучше, чем в начале войны", - сказал Дональд Туск.



Укоренится ли его мнение в европейской политической практике, или его сметет какой-нибудь новый ветер перемен? Все зависит исключительно от европейских выборов в июне текущего года.



Эпилог



О необходимости защитить Украину любой ценой в ЕС сегодня говорят почти все лидеры, за редким исключением, таким как венгерский и словацкий премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо. Однако когда речь заходит о том, как защитить Украину, возникают проблемы. Всем ясно, что рано или поздно придется спросить мнения Москвы, но об этом вслух не говорят, боясь за свою политические позиции. Ввергнут ли политики ради них Европу в континентальную войну, будет зависеть, прежде всего, от европейских народов, которые им за это дадут или заберут мандат на предстоящих выборах.



Я еще с самого начала говорил (еще задолго до российской спецоперации), что это украинские элиты, их политические решения виноваты в том, что Украина сегодня оказалась в столь незавидном положении, а с ней и вся Европа. Украинские элиты не думали о последствиях. Из-за полного отсутствия стратегической прозорливости, вызванного убежденностью в том, что западные союзники защитят, украинские элиты довели Украину до развилки. Либо она продолжает воевать с риском для себя (теперь уже просто за выживание), либо соглашается на мучительные переговоры с Москвой, в которых ей придется отказаться от всех оккупированных территорий.



Именно к заморозке ситуации на фронте, а значит, к потере территорий, Киев сегодня призывают многие влиятельные американские и европейские СМИ.



Конечно, главный вопрос, нужна ли заморозка ситуации России? Похоже, это единственный вопрос, в котором мнение Владимира Путина и Владимира Зеленского сходятся. Если говорить точнее, то этого не хочет ни один, ни второй, и каждый, разумеется, по собственным причинам.



Желания сторон сейчас таковы. Западу важно сохранить как можно большую часть украинской территории, которая останется под его протекторатом. Запад удовольствовался бы и нынешними размерами, поскольку в глазах "остального мира" мог бы выставить себя победителем в столкновении с Россией, чью экспансию якобы остановил. Если Владимир Зеленский сейчас признает территориальные потери, то есть утрату четырех регионов, не считая Крыма, то его ждет политическая смерть, ведь на переговорах с Москвой он мог бы добиться намного большего, и тогда вся война выглядит полным безумием с катастрофическими последствиями. Россия, вероятно, осталась бы довольна достигнутыми результатами, но только при условии создания широкой буферное зоны, которая, вероятно, включала бы Харьков, Одессу и все пространство до восточного берега Днепра (конечно, без Киева и Сумской области). Эта зона оставалась бы под российским контролем в той или иной форме. Кроме того, Россия получила бы стратегические гарантии безопасности от Запада, на чем Москва настаивала и ради чего начала вооруженный конфликт.



* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред. Источник - ИноСМИ

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