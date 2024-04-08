РосСледком возбудил дело против сына Байдена. За финансирование терроризма

16:35 09.04.2024

СКР возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран НАТО

Деньги, поступавшие через разные компании, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России



Абдулла ШАКИРОВ



Следственный комитет России после обращения депутатов Государственной думы возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.



"В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы и иных лиц о финансировании террористической деятельности должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело", – сказано в Telegram-канале ведомства.



Как установили следователи, денежные средства, поступавшие через разные компании, в частности, Burisma, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России. В настоящее время СК России проверяет источники поступления и дальнейшее движение нескольких миллионов долларов, причастность к преступной схеме конкретных представителей органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.



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Как писал сайт KP.RU, СК России решил провести процессуальную проверку по итогам обращения группы депутатов Госдумы и общественных деятелей. Те потребовали расследования причастности США и Украины к терроризму, в том числе подрыву газопровода "Северный Поток". Кроме российских следователей, авторы запроса направили документ в правоохранительные органы Германии, Франции, США и Кипра – туда, где могут содержаться сведения об обстоятельствах подрыва.



Следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс"

Представитель СК России Светлана Петренко: Денежные средства, поступавшие черезнефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов