В Костанае по случаю наводнения совершено специальное жертвоприношение

18:13 09.04.2024

По случаю наводнения в регионе в Костанайской областной центральной мечети проведено специальное жертвоприношение.



Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, принявший участие в церемонии жертвоприношения помолился: "О, Аллах Всемогущий! Спаси наш народ от стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, пожаров, катастроф и различных эпидемий! Сохрани нашу землю от всех бедствий. О Аллах Всевышний! Даруй силы и терпения нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения. Сделай окончание этого испытания благим. Спаси нашу землю от паводковых вод".



09.04.2024