|В Костанае по случаю наводнения совершено специальное жертвоприношение
18:13 09.04.2024
По случаю наводнения в регионе в Костанайской областной центральной мечети проведено специальное жертвоприношение.
Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, принявший участие в церемонии жертвоприношения помолился: "О, Аллах Всемогущий! Спаси наш народ от стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, пожаров, катастроф и различных эпидемий! Сохрани нашу землю от всех бедствий. О Аллах Всевышний! Даруй силы и терпения нашим соотечественникам, пострадавшим от наводнения. Сделай окончание этого испытания благим. Спаси нашу землю от паводковых вод".
09.04.2024