В Казахстане из-за паводков эвакуировали более 75 тысяч человек

18:18 09.04.2024

Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации в регионах



На брифинге в Республиканском информационном штабе предоставили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



