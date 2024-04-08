|В Казахстане из-за паводков эвакуировали более 75 тысяч человек
18:18 09.04.2024
Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации в регионах
На брифинге в Республиканском информационном штабе предоставили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. В пунктах временного размещения находится 7 203 человека, из них 2 794 ребенка. Откачано более 7 миллионов кубометров талой воды, уложено порядка 993 тысяч единиц мешкотары.
"От свыше 1 739 жилых домов и 1 743 придворовых территорий отведена вода. В аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек, более 1 600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавсредство, 15 воздушных судов", - сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Сайпаш Ерасыл.
На данный час подтопленными остаются 3 745 частных жилых домов, 421 придворовая территория в семи областях: в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
"На контроле находится 105 размывов автодорог, 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - резюмировал спикер.
МЧС также призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в паводковый период.
"Не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения. При получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции. Заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты. Разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери", - обратился Сайпаш Ерасыл.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.