В Кыргызстане айт намаз будет читаться в мечетях, а не на площадях

18:33 09.04.2024

В Кыргызстане 10 апреля айт намаз будет читаться в мечетях. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.



Это связано с событиями, происходящими в мире. Решение принято с учетом безопасности населения. То есть на площадях страны в этом году не будет айт намаза.



Программа айт намаза:



6:15-7:25 - баян

7:25-7:35 - инструктаж по правилам проведения Айт намаза;

7:30 - Орозо айт намаз.

Подробнее: kg.akipress.org/news:2088263/?f=cp