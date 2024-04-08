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|В Кыргызстане айт намаз будет читаться в мечетях, а не на площадях
18:33 09.04.2024
В Кыргызстане 10 апреля айт намаз будет читаться в мечетях. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Это связано с событиями, происходящими в мире. Решение принято с учетом безопасности населения. То есть на площадях страны в этом году не будет айт намаза.
Программа айт намаза:
6:15-7:25 - баян
7:25-7:35 - инструктаж по правилам проведения Айт намаза;
7:30 - Орозо айт намаз.
Подробнее: kg.akipress.org/news:2088263/?f=cp