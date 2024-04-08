 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.04.2024
19:55  Поздравительное послание по случаю праздника Фитр. Обращение президента Таджикистана
19:31  Global Times: Запад останется в дураках – разрушить партнерство России и Китая невозможно
19:28  Гипер-активные педерасты Франции рвутся в бой, - Le Figaro
18:33  В Кыргызстане айт намаз будет читаться в мечетях, а не на площадях
18:18  В Казахстане из-за паводков эвакуировали более 75 тысяч человек
18:13  В Костанае по случаю наводнения совершено специальное жертвоприношение
16:35  РосСледком возбудил дело против сына Байдена. За финансирование терроризма

14:59  Диалог Баку и Еревана по мирному договору зашел в тупик
13:49  Зоран Метер: Коллапс Украинской армии приближается
13:14  РФ предупредит страны ЕАЭС об ограничениях в торговле
13:12  Россия и Турция сядут в один окоп, если Молдавия потащит Гагаузию в Румынию
13:10  Дефицит госбюджета Узбекистана в первом квартале достиг рекордных 19,8 трлн сумов
13:08  Мировая премьера балета Sleza с Дианой Вишневой состоится в Астане
13:02  В бедах больной раком Кейт Миддлтон нашли "русский след", - КП
12:58  Элита Таджикистана может подорвать отношения с Россией: это бомба замедленного действия
12:52  В Москве открылась выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов
12:27  Москва. Найден мертвым (покончил с собой?) популярный эстрадный и оперный певец Евгений Кунгуров
12:15  Израильские ВВС ракетами убили члена военного руководства палестинского движения "Хамас" Хатема Альрамери.
11:54  Проект "православного пантюркизма" забуксовал, - Анастасия Коскелло
11:50  Для чего Каз-премьер Бектенов отправился в Бишкек
11:47  Часть депутатов РосДумы забила болт и слиняла с отчетного доклада правительства. Скучно...
11:25  Дамбу сгрызли мыши... Оренбургским чиновникам не удалось остановить потоп бравурной болтовней, - СП
10:17  Навоевались? Израиль вывел наземные войска с юга сектора Газа
09:13  План Макрона по Одессе: 126-й пехотный полк, воевавший в Африке и Афганистане, прикроет подступы к городу
08:31  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам", - Е.Пустовойтова
06:53  Токаев поручил Шарлапаеву "в срочном порядке" восстановить жилье в зоне потопа
01:35  На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:29  Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП
01:15  Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
00:57  Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин
00:54  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам" , - Елена Пустовойтова
00:49  Евразийский экономический союз формирует единые рынки, - Михаил Стрелец
00:37  Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова
00:06  Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Понедельник, 08.04.2024
18:25  Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
17:08  В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:04  Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:00  Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления
15:51  Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане айт намаз будет читаться в мечетях, а не на площадях
18:33 09.04.2024

В Кыргызстане 10 апреля айт намаз будет читаться в мечетях. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Это связано с событиями, происходящими в мире. Решение принято с учетом безопасности населения. То есть на площадях страны в этом году не будет айт намаза.

Программа айт намаза:

6:15-7:25 - баян
7:25-7:35 - инструктаж по правилам проведения Айт намаза;
7:30 - Орозо айт намаз.
Подробнее: kg.akipress.org/news:2088263/?f=cp

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712676780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей
- Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора: ситуация стабильна
- Кто отвечает за паводки?
- Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр
- Кадровые перестановки
- Меры поддержки населения в паводковый период обсудили в Правительстве
- О состоянии госслужбы
- В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал
- Национальная гидрогеологическая служба будет создана в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  