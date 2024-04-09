Гипер-активные педерасты Франции рвутся в бой, - Le Figaro

19:28 09.04.2024

Le Figaro

Франция

09 апреля 2024



В интересы Франции больше не входят дискуссии с ответственными российскими лицами, говорит Стефан Сежурне



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Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что в интересы его страны больше не входят дискуссии с представителями России, сообщает Le Figaro. Читатели издания возмущены: похоже, министр не понимает суть профессии дипломата. "Сразу видно - занял пост через постель", - пишет один из комментаторов.



По оценке министра иностранных дел Франции, перед тем как можно будет снова говорить с русскими, "возможно, стоит сначала установить доверие и, в особенности, добиться изменений на военном фронте Украины, чтобы восстановить [французско-российские]отношения".



В интересы Франции больше не входят "дискуссии с ответственными российскими лицами", заявил в понедельник глава МИД страны Стефан Сежурне. Он сделал это высказывание после недавнего телефонного разговора между министрами обороны России и Франции, по завершении которого [двумя сторонами] были составлены различающиеся между собой доклады.



"Сегодня не в наших интересах дискутировать с ответственными российскими лицами, поскольку опубликованные ими коммюнике и составленные отчеты - ложные", - заявил Стефан Сежурне телеканалам France24 и RFI в Абиджане, городе, которым министр завершает свое африканское турне.



"Установить доверие"



На следующий день после состоявшейся в среду беседы между главами оборонных ведомств Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу, целью которой было передать России "полезную информацию" о теракте в Москве, президент Республики Эммануэль Макрон осудил "странные и угрожающие комментарии" русских. В своем отчете о разговоре, инициированном Парижем, Москва, в частности, отметила, что надеется на непричастность французских спецслужб к нападению 22 марта, в результате которого погибли 144 человека. Это предположение было опровергнуто Францией.



Перед тем, как можно будет снова говорить с русскими, "возможно, стоит сначала установить доверие и, вероятно, в особенности, добиться изменений на военном фронте Украины, чтобы восстановить [французско-российские] отношения. Сейчас пока не тот случай", - дал свою оценку Сежурне. Макрон оправдал инициативу по обмену мнениями между российским и французским чиновниками - первому с октября 2022 года - тем фактом, что Франция располагала актуальной "полезной информацией" об "организации этого теракта", ответственность за который взяло на себя "Исламское государство"*.



По словам Сежурне, "сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом" теперь находится в тупике. "Фактически оно не продолжается, потому что речь шла о предложении, а российское коммюнике, в сущности, на русском языке, предлагает отказаться от сотрудничества", - подытожил он.



* Запрещенная в России террористическая организация



Комментарии читателей Le Figaro:



PIETJE59

Маленький Сежурне по прозвищу "the roaring mouse", то есть ревущая мышь: она подает голос, но звуки его уносит степной ветер.



Astronaute d’eau douce

Этот министр на стажировке еще что-то говорит?



Valérien

Ему не сказали, что роль дипломата заключается в дискутировании со всеми в целом?



anonyme

Это катастрофа. Как печально, что мы должны поддерживать эту посредственность.



Asinus

Франция никак не заинтересована в войне с Россией. Она никак не заинтересована в том, чтобы равняться на НАТО. Она никак не заинтересована в том, чтобы настаивать на том, что США и Североатлантический альянс всегда правы.



Gardash

Сразу видно - занял пост через постель. И вот к чему это приводит.



Syrtes

Манера письма этого министра утомительна (вероятно, пользователь ссылается на написанную Сежурне в соавторстве с Дэвидом Кэмероном статью "Мир станет безопаснее благодаря обновленной Антанте". - Прим. ИноСМИ). Это говорит о том, что его мыслительные процессы протекают тяжело и запутанно; назначение Сежурне на такой пост как-то вызывает сожаления и даже пугает.



YVES RANNOU

Паяц, который дает уроки дипломатии; было бы смешно, если бы не было так грустно...



THIERRY NANTES

Этому парню тут делать нечего. Во время кастинга произошла большая ошибка! Это нескончаемое кумовство.



tariu

В интересы Франции точно так же не входит снюхиваться с Зеленским.



PLUCHES

У нас постоянно говорят о прекращении огня в Палестине, но ничего - о конфликте между Украиной и Россией. Когда заговорят о мире путем переговоров? Оставьте Крым (российский) русским, оставьте половину Донбасса (которая могла бы стать автономной территорией)... Итак? Сежурне? Марионетка президента, ведущая себя как Макрон.



NAPOLEON

Заявления министра показывают его некомпетентность.



Lucien Lewen

Но если он не хочет говорить с нашими противниками ради защиты наших интересов, искать дорогу к миру (а в этом и заключается профессия дипломата, умеющего нормально читать), то как он будет коротать дни? А, Сежурне? Будешь ждать зарплаты в конце месяца?