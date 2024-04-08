Global Times: Запад останется в дураках – разрушить партнерство России и Китая невозможно

19:31 09.04.2024

Global Times

Китай



GT Voice: китайско-российские торговые связи способны выдержать растущее давление со стороны Запада

GT: Запад не сможет разрушить российско-китайское экономическое партнерство



Визит Лаврова в Китай пришелся именно на тот момент, когда Запад пытается надавить на Москву и Пекин. Однако эти усилия окажутся тщетными, пишет GT. Поднебесная твердо намерена защищать свои интересы в рамках экономического партнерства с Россией.



В понедельник, 8 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая сталкивается с непростыми вызовами. Ужесточение западных санкций против Москвы – один из них.



Аналитики с большим интересом наблюдают за поездкой Лаврова в Поднебесную. Визит проходит в то время, когда торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Москвы дошло до беспрецедентного уровня.



С одной стороны, Москва ускорила свой "поворот на Восток" и усилила экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где Пекин является ключевым игроком. Масштаб взаимоотношений между Китаем и Россией постоянно растет, охватывая такие области, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, логистика и инфраструктура.



С другой стороны, США и их европейские союзники ужесточают санкции против России, что оказывает огромное давление на ее экономику и провоцирует серьезные проблемы для торгово-экономического партнерства между Москвой и Пекином.



Ожидается, что китайско-российские торговые связи подвергнутся большим испытаниям из-за давления со стороны Запада. Министр финансов США Джанет Йеллен во время своего недавнего визита в Поднебесную предупредила, что Пекин ждут "значительные последствия", если китайские компании будут способствовать укреплению военного потенциала России.



Давление Запада на Китай из-за его торговли с Россией обусловлено не только конфликтом на Украине, но и стратегическими целями, такими как стремление Вашингтона нацелиться на Пекин и сдержать его посредством финансовых ограничений. Все больше и больше признаков указывают на то, что это просто тактика Запада. Он указывает пальцем на развивающуюся торговлю между КНР и Россией, а его цель – использовать возможность, чтобы нанести ущерб азиатским компаниям и помешать развитию китайского производства и бизнеса.



Еще в феврале официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон, а третьи государства не могут влиять на него.



"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций в отношении наших компаний и примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов предприятий КНР", – отметила Мао.



Китай решительно придерживается своей позиции по этому вопросу. Как и многие другие развивающиеся государства и страны с формирующейся рыночной экономикой, Китай преследует свои собственные интересы, одновременно придерживаясь международных норм в экономическом и торговом партнерстве. Несмотря на внешнее давление, Пекин готов продолжать и дальше укреплять сотрудничество с Москвой.



Поднебесная не поступится своими принципами из-за американской "юрисдикции длинной руки" и не станет следовать указаниям третьих сторон. Китайские компании могут принять меры предосторожности для снижения рисков, но их готовность сотрудничать с Россией и придерживаться четко очерченных принципов останется непоколебимой.



Углубление сотрудничества между Пекином и Москвой является ярким проявлением устойчивости их партнерства, на которое западные санкции не могут повлиять в долгосрочной перспективе. В этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Странам удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота: за 2023 год он составил 240,11 миллиарда долларов, что на 26,3% больше, чем прошлый рекорд.



Доля национальных валют (российский рубль и китайский юань) в торговых расчетах между Россией и Китаем составляет 92%, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на Боаоском азиатском форуме в прошлом месяце.



Такие события демонстрируют высокую жизнеспособность и потенциал китайско-российского экономического сотрудничества, которое отличается высокой степенью взаимодополняемости в торговле, политическим доверием и диверсифицированными областями партнерства. Все эти факторы в совокупности составляют прочную основу для двусторонней торговли, позволяя ей противостоять вызовам в условиях сложной международной обстановки.