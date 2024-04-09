Поздравительное послание по случаю праздника Фитр. Обращение президента Таджикистана

19:55 09.04.2024 Поздравительное послание по случаю праздника Фитр



09.04.2024 07:30, город Душанбе



Дорогие соотечественники!



Вечером сегодняшнего дня завершается благостный и одухотворенный возвышенными чувствами месяц Рамазан, завтра наступит благословенный праздник Фитр – праздник разговения в почитаемый мусульманами мира месяц Рамазан.



По случаю этого благословенного и религиозного праздника искренне поздравляю славный народ Таджикистана и наших зарубежных соотечественников.



Желаю каждой семье в нашей стране счастливой и благополучной жизни, а нашей любимой Родине вечного нерушимого мира и прочной, незыблемой стабильности.



В священный месяц Рамазан и в дни празднования благословенного праздника Фитр, каждый благоразумный, щедрой души человек стремится совершать благодеяние, протянув руку милосердия и благотворительности детям-сиротам и инвалидам, наполнить их сердца радостью, словом совершать богоугодные дела, за что ему воздастся многократно.



Накануне праздника совершать добродетельные поступки, щедро милосердствовать - добрая, достойная уважения традиция, наш народ воспринимает ее как должное, весьма серьезно и придерживается этого обычая неизменно, причем избегая показушность.



Согласно предписаниям шариата, каждый правоверный, богобоязненный человек совершает благотворительность либо доброе дело, ибо ему ведомо, что все это найдет отражение в его судьбоносной книге деяний и спустя время, когда завершится отпущенный ему жизненный срок, зачтется на небесах, в ином мире, и тогда душа покойного обретет покой и удовлетворение.



Коли это так, то сама по себе напрашивается мысль о том, что не лучше ли если каждый правоверный будет старательно воздерживаться от греха, не будет ранить чье-то сердце?



И еще, как было бы хорошо, если бы праведные, добродетельные люди во имя того, чтобы увековечить имена и память предков, особенно отошедших в мир иной, отца и мать, во имя того, чтобы возрадовались их души, благоустроили кров какой-то сироты, оставшейся без попечителя, какой-то семьи, неимущего или инвалида, отремонтировали дорогу, провели воду в какую-нибудь местность, внесли вклад в строительство образовательного или медицинского учреждения, организовали рабочие места, словом совершили безвозмездно доброе дело, от которого была бы польза окружающим и за это заслужили бы всеобщую благодарность и признательность.



За такие дела воздаяния будет намного больше по сравнению с дорогостоящими мероприятиями, в том числе пиршествами с богато накрытыми дастарханами, а это ни что иное, как ненужное расточительство и трата средств.



В священном Коране сказано, что протягивание руки помощи нуждающимся людям, таким как сироты, инвалиды, больные и одинокие, относится к деяниям, которые радуют Всевышнего, приветствуются и поощряются им.



На сей счет Господь Бог в аяте 160 суры Анъом однозначно сказал: "Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние".



Пророк ислама (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трех: непрерывной милостыни, знания, которыми могут пользоваться (другие люди), или праведного ребенка, который станет обращаться с мольбами за него".



Поэтому, наши соотечественники, в том числе и молодежь, должны стремиться к совершению добрых дел, направленных на благо общества, на сеяние семян знаний и просвещения.



А что важнее всего добрыми поступками радовать родителей, стараться получить их благословение и добрые напутствия, тогда жизнь будет благополучной и успешной.



Дорогие соотечественники!



С удовлетворением хочу отметить, что после принятия Закона Республики Таджикистан "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" наш народ правильно вникнул в его суть и понял выгоду от него.



Сегодня денежные сбережения граждан направляются на улучшение условий жизни, строительство и благоустройство жилья и другие добрые дела.



Прошедшее время, а с другой стороны, большие сложности и трудности, связанные с ситуацией по обеспечению жителей планеты продовольствием, последствия изменения климата – маловодие и засухи во многих регионах мира, включая и нашу страну, доказали и доказывают правильность нашего начинания в этом направлении.



Наши дорогие соотечественники хорошо помнят голод, неурожай и лишения, возникшие и продолжающиеся в суровые годы навязанной гражданской войны.



Поэтому каждой семье, всем жителям страны крайне необходимо во время проведения мероприятий и торжеств, в том числе в праздничные дни, не допускать излишеств и расточительства, показухи и притворства, а думать о решении своих семейных проблем, об обеспечении своих домочадцев.



Вместо трат и мотовства стремиться к созданию благоприятных условий для воспитания и учебы наших детей, обеспечивать их качественным питанием, одеждой, средствами обучения.



Еще раз убедительно подчеркиваю, что мы в первую очередь должны заботиться о воспитании и обеспечении наших детей, дать им такое воспитание, чтобы они стали образованными, обрели профессии и ремесла, были преданными своему государству и своему народу, искренне любили Родину, отличались целеустремленностью и твердой волей, чтобы в обозримом будущем стали настоящими хозяевами земли, доставшейся нам от предков, благоустраивали ее, занимались созидательной деятельностью.



Для этого необходимо, чтобы все общество обратилось к науке и образованию, придавать первостепенное значение обучению детей, повышению уровня и качества образовательного процесса на всех его этапах, тому, чтобы наша молодежь стала образованной в соответствии с требованиями времени и прогрессирующей эпохи.



Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа.



Потому что позорить свою нацию недостойно человека, чей народ именуется таджикским, с древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией.



Так давайте же будем наставлять наших детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества, чтобы в будущем, после нас они не сталкивались с трудностями, не были в заблуждении, зависимыми от кого-то.



Особенно в эти дни, когда на дворе царит весна, наступила пора сева и пахотных работ, мы должны своих детей, членов своей семьи призывать к созидательному труду, к тому, что нужно учиться получать по три-четыре урожая с одного земельного участка, увеличивать производство и запасаться продуктами питания, внушать им, что это нужно для того, чтобы ни одна семья не испытывала нехватку и дефицита товаров первой необходимости.



Одной из особенностей нашего национального Закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" является его нравственное, духовное начало.



В законе сказано, что жители в дни празднования Рамазана и Курбана должны накрывать "духовный дастархан", не допускать расточительства и мотовства.



В понятие накрыть "духовный дастархан" входят совершение добрых дел, посещение родителей, родных, выражение соболезнования тем, кто держит траур, поминание молитвой усопших, напутствие своих детей, подростков, молодежи в целом на то, чтобы они чтили и продолжили добрые традиции предков нашего народа.



Не следует забывать, что праздники Рамазан и Курбан это не пиршества и веселье, это сугубо моральные, духовные обряды, побуждающие правоверных посещать святые места и кладбище, читать молитвы за упокой души покойных, произносить слова благодарности за то, что в нашей стране царят мир и спокойствие.



Родители вместо того, чтобы пускаться на большие расходы в ущерб семейному бюджету, только для того, чтобы впечатлить богатством праздничного дастрахана, должны так распределять свои средства, чтобы в доме каждый день царила праздничная атмосфера, чтобы каждый божий день для детей был праздником.



Таджикские семьи, как правило, многодетны, у нас большое число дальних и близких родственников, навещать их регулярно это в нашем национальном характере.



Ежегодно у нас по 10-12 раз бывают в гостях наши родственники.



Вместо того, чтобы тратиться на богатый праздничный дастархан, лучше с честью принять приехавших в гости родных и близких.



Дорогие соотечественники!



В своем выступлении 9 марта сего года на встрече с представителями общественности и священнослужителями я подробно высказался о религиозной ситуации в стране и изложил свои мысли о путях решения проблем в этом направлении.



Государство и Правительство страны с опорой на Конституцию и другие законы во имя обеспечения безопасности общества, охраны стабильности и спокойствия, защиты прав и свобод граждан, создания благоприятных условий для мирной жизни народа используют все рычаги и возможности.



Также напоминаю, что наши граждане, особенно люди старшего поколения не должны забывать факторы и причины навязанной гражданской войны 90-х годов минувшего века, в результате чего наш народ испытал немало бедствий и невзгод.



В связи с этим еще раз обращаюсь к уважаемым родителям, учителям и преподавателям представителям интеллигенции и активистам общества и настоятельно призываю не занимать лицемерную позицию по отношению к этим вопросам, еще более серьезно относиться к воспитанию детей, не оставлять их без присмотра, всегда находиться с ними на связи, где бы они ни находились, неустанно наставлять их на путь истинный.



Мы должны уделять серьезное внимание правовому образованию нашего народа, учиться жить и работать в рамках Конституции и других действующих законов, сделать обязательной и каждодневной привычку соблюдения предписаний закона.



Мы видим, как накаляется и обостряется ситуация в современном мире, усиливается процесс передела мира, продолжается стремительное вооружение и новый этап "холодной войны", никто не может предугадать, что же произойдет завтра.



В этих крайне сложных и опасных условиях мы не должны допустить, чтобы наши граждане, наши дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил.



Исходя из этого можно заключить, что вполне естественно, что нынешняя ситуация на планете на первый план выдвигает необходимость повышения политической бдительности, глубокого осознания национальных ценностей, укрепления самосознания и самопознания, повышения интереса к языку, культуре и историческому наследию своего народа.



Мы должны сохранить и использовать вечные ценности нашего народа, которые формировались на протяжении веков, для воспитания поколений нашего народа в духе созидания и творчества.



На первый план мы должны выдвигать интересы государства и нации, помнить, что таджики изначально отличались как гуманно настроенный и толерантный народ, вошли в историю человечества со своей богатой на редкость всемирно известной литературой.



Мы всегда должны быть сплоченными и объединенными под нашим национальным флагом, поддерживать друг друга и помнить, что сплоченным все по плечу.



Мы должны быть преисполнены чувства благодарности за то, что у нас есть независимое государство, что мы сполна пользуемся благами независимости - свободой, миром, стабильностью и нерушимым национальным единством.



Ведь именно благодаря этим благам наш народ самоотверженно трудится во имя дальнейшего развития нашего государства.



Мы должны всегда помнить, что таджикский народ за свою многотысячелетнюю историю пережил немало тяжелейших периодов, сотни тысяч из числа наших патриотично настроенных и отважных предков боролись за лучшие дни, немало из них сложили свои головы на этом пути.



Благодарение Всевышнему, что мы достигли свободы и независимости, имеем свое Отечество и свое государство.



Мы только приступили к формированию своего государства.



Я знаю, что у нас есть сотни проблем и недостатков, но мы должны хорошо помнить, что никто не думает о благоустройстве нашей с вами Родины, то есть нашего с вами дома.



Только мы с вами должны думать о защите рубежей Отечества и благоустройстве государства своего.



Но для этого нужны время, упорный труд, стойкость, политическая и правовая просвещенность, сплоченность и единство, твердая воля и достоинство, чувство национальной гордости.



Я знаю, что все это есть в национальном характере народа Таджикистана.



С верой на вечную прочность мира, политической стабильности и национального единства еще раз искренне поздравляю славный народ Таджикистана и зарубежных соотечественников с наступлением благословенного праздника Фитр, желаю каждому жителю нашего Отечества истинного верования, щедрости и успехов в трудах, благополучия в семье.



С наступлением благословенного праздника Фитр, дорогие соотечественники! Источник - president.tj

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