Умер нобелевский лауреат Хиггс, поймавший "бозон Хиггса"

22:01 09.04.2024

Известный британский ученый, нобелевский лауреат Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Эдинбургского университета.



"Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", - говорится в некрологе.



Хиггс получил Нобелевскую премию по физике в 2013 году, предсказав существование бозона - элементарной частицы, которая в дальнейшем была названа в его честь.



В ноябре 2023-го на 91-м году жизни скончался академик Михаил Маров, который стоял у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы.