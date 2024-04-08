Немецкие журналистки Липп и Хенн просят полит-убежища в России

22:40 09.04.2024

Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. С просьбой выдать его выступила редакция RT, в которой работала Хенн.



В феврале журналистка обратилась в полицию Москвы, чтобы получить миграционный документ. 9 апреля ей вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.



Дагмар Хенн опасалась за свою жизнь в Германии



Журналистка приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке. Она также была одной из авторов книги "Честный Донбасс". Хенн освещала события специальной военной операции (СВО), а также ставила под сомнение официальную версию Германии о событиях.



"Она не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче. За это в Германии ее могли осудить якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений", - сообщили в МВД России.



В Германии в отношении Хенн возбуждено уголовное дело. Власти обвинили ее в публикации материалов с закрытого судебного заседания по делу другой журналистки из ФРГ - Алины Липп. Ее обвиняли в "поощрении и одобрении преступных действий" против Украины.



Алина Липп переехала в Россию из-за травли за освещение СВО

Журналистке Липп в Германии грозит до трех лет лишения свободы. В июне 2022 года у нее заблокировали кошелек в платежной системе PayPal вместе с находящимися там деньгами, затем ей пришло оповещение из банка, что ее счет и счет ее отца будут заблокированы. После этого часть средств со счетов изъяли в пользу государства.



Журналистка обвиняла Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военных преступлений и рассказывала, что они "обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища".



Кроме того, по мнению Липп, спецоперация на Украине расколола общество Германии. Она отмечала, что часть немцев выражают поддержку действиям России.



"Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И поэтому я считаю, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям", - рассказывала журналистка.



После обвинений Липп переехала в Россию, где проживает до сих пор. Вскоре к ней переехала и пожилая мать, так как в Германии ее преследовали полицейские. В прошлом году женщине выдали вид на жительство по запросу редакции RT.



Липп отметила, что пока не знает, когда сможет вернуться в Германию, однако она рада, что находится в безопасности вместе с семьей.