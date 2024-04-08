США передали Украине конфискованное оружие хуситов

00:02 10.04.2024

Командование: США передали Украине трофейное оружие, отправленное хуситам Ираном



Киеву достались конфискованные автоматы, пулеметы, патроны с судов, которые везли их к хуситам. Финансирование собственной военной помощи Киеву Вашингтон пока не согласовал, процесс длится уже более полугода



США передали Украине партию оружия, которое было конфисковано у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), - оно должно было достаться йеменским хуситам, сообщило Центральное командование (CENTCOM) США.



В партию вошли свыше 5 тыс. автоматов Калашникова, пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм. Это оружие перешло в собственность американского правительства в декабре прошлого года в рамках иска Минюста США о конфискации против КСИР.



Боеприпасы конфисковало CENTCOM на четырех судах, не относящихся к какому-либо государству, в мае 2021-го - феврале 2023-го. "Боеприпасы переправлялись от КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН", - пояснило командование.



Хуситы отрицали, что Иран предоставляет им военную помощь, Тегеран также отвергал подобные данные.



США с осени не могут согласовать выделение нового финансирования для Украины. С начала текущего года был выделен единственный пакет помощи в размере $300 млн, но эти средства были использованы еще прошлой осенью, писала Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.



В феврале контролируемый демократами сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, но республиканец и спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал заблокировать его.



В контролируемой республиканцами палате представителей разрабатывают свой билль, голосовать по нему будут после 9 апреля. The Hill писал, что в документе может появиться пункт о том, что средства будут выделены в качестве кредита. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.



Россия негативно оценивает западные военные поставки Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без "внешней подпитки".



Лилия Пашкова