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Сайты – "зеркала" с пиратским контентом в России начнут блокировать за двое суток
00:03 10.04.2024

Депутат Хинштейн предложил сэкономить целые сутки, убрав Минцифры из схемы блокировки нелегальных сайтов

Охота на пиратские сайты-"зеркала" в Интернете выходит на новый уровень. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который серьезно сократит процедуру блокировки страниц с нелегальным контентом. О том, как будет работать новая схема, рассказал глава IT-комитета нижней палаты Александр Хинштейн.

Депутат Хинштейн предложил сэкономить целые сутки, убрав Минцифры из схемы блокировки нелегальных сайтов

Хинштейн напомнил, что блокировка "зеркал" – копий сайтов, которые ранее уже были заблокированы из-за размещенного на них незаконного контента, – была введена еще в 2017 году. Теперь же в Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" вносятся поправки, призванные упростить и сократить механизм блокировки, что сделает его эффективнее.

– На сегодня принято порядка 59 тысяч решений о признании таких сайтов "пиратскими" и ограничении доступа к ним. Начиная с 2020 года ежегодно выносится более 12 тысяч подобных решений. Статистика красноречиво говорит о масштабах проблемы, – подчеркнул глава IT-комитета ГД.

Между тем нынешняя процедура блокировки слишком сложна, признают думцы.

Сейчас это выглядит так: как только в Сети обнаруживается сайт-"зеркало", информация о нем направляется в Минцифры. У ведомства Максута Шадаева есть сутки, чтобы принять решение (обязательно мотивированное) о признании найденного ресурса копией заблокированного сайта. Копию своего решения с вердиктом относительно копии сайта Минцифры направляет в Роскомнадзор и владельцу этой самой копии (сайта, не решения).

Далее уже Роскомнадзор обязан связаться с провайдерами хостинга, операторами связи и поисковых систем. На это тоже даются сутки.

А все эти провайдеры, операторы и системы, в свою очередь, должны ограничить доступ к сайту-"зеркалу". У них на это есть (сюрприз!) сутки.

Итого – трое суток. Но это если ничьи решения не заблудятся по дороге, а провайдеры и операторы сработают как часы.

Решение IT-комитет нижней палаты нашел гениальное – выключить из схемы Минцифры. Не в обиду ведомству, но это звено в цепочке принятия решений действительно кажется лишним. А так получится сэкономить целые сутки, за которые при желании "зеркало" может наплодить еще сотню-другую собственных копий и "завируситься" в глобальной паутине.

Так что в законопроекте от команды Хинштейна (в разработке поправок принимал участие весь Информационный комитет ГД) процедура охоты на пиратские сайты становится проще и быстрее:

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– Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта "зеркалом" пиратского ресурса и направлению такого решения владельцу сайта-"зеркала" непосредственно Роскомнадзору как регулятору. Такой подход позволит сократить процесс ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" до двух суток, – пояснил Александр Хинштейн.

И еще один важный момент, на который обратили внимание авторы поправок:

– Обязанность по прекращению выдачи сведений о "зеркале" в поисковой выдаче будет распространена на все поисковики безотносительно распространения ими рекламы для россиян, – уточнил глава Комитета ГД по информационной политике.

Сейчас в законе есть пробел: не выдавать сведения о сайтах-"зеркалах" обязаны исключительно поисковики, ориентированные на российского пользователя. Главный маркер здесь – реклама, рассчитанная на потребителей из России. Однако если поисковик, скажем, американский и продукты российских рекламодателей не выдает, на него ограничение не распространяется. В итоге получается некрасиво: пользователи Интернета из России вполне могут искать информацию не только через отечественные, но и через заграничные поисковики. Это дело вкуса и привычки. Но если наши поисковые системы блокируют "зеркала" пиратских сайтов, то заграничные выдают все что им заблагорассудится.

С принятием нового закона обязанность скрывать от глаз пользователя "зеркальные" странички будет распространяться и на импортные поисковики. Правда, примут ли они новое правило к исполнению – большой вопрос.

Однако на расположение думцев к законопроекту это никак не повлияло: поправки в первом чтении утвердили единогласно – 405 голосов "за".

Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712696580


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