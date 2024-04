Англия заливает мировой океан нечистотами, - В.Прохватилов

00:11 10.04.2024 09.04.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Великобритания захлебывается в нечистотах

Былая владычица морей заливает мировой океан нечистотами



Британское Агентство по охране окружающей среды (EA) опубликовало свой ежегодный отчет, из которого явствует, что 2023 год стал худшим по сливу сточных вод в реки и прибрежные морские воды за всю историю наблюдений.



В 2023 году из 14 тысяч ливневых стоков Англии было осуществлено около полумиллиона сбросов нечистот, что на 59 процентов больше, чем годом ранее.



"Ливневые стоки предназначены для использования только в экстремальных погодных условиях, но все чаще оказывается, что они регулярно сбрасывают неочищенные сточные воды в водные пути Великобритании", – пишет портал City A.M.



Недавнее исследование экологической НПО Canal & River Trust показало, что "ни одна река в Англии не может быть отнесена к категории здоровых, причем почти девять из десяти не соответствуют экологическим стандартам".



Во всех реках Северной Ирландии обнаружены токсичные химические вещества, в том числе ртути.



Реки Уэльса, по данным местной экологической НПО Afonydd Cymru, лишь немногим чище, чем в Англии и Северной Ирландии.



Почти 60 процентов рек Шотландии соответствуют действующим экологическим стандартам, но с каждым годов их состояние ухудшается.



Причины загрязнения британских рек весьма различны.



Экология 62% речных участков ухудшилась из-за деятельности, связанной с сельским хозяйством и управлением сельскими землями (загрязнение удобрениями или животноводством).



54% – из-за деятельности, связанной с водным хозяйством (включая сброс очищенных и неочищенных сточных вод, а также забор грунтовых вод).



26% – из-за деятельности, связанной с городским и транспортным сектором (например, урбанизация и транспортные загрязнители).



На 39% рек произошли аварии.



С момента публикации последнего отчета Canal & River Trust в 2021 году только 151 из 3553 участков рек в Англии (2,3%) улучшили свое экологическое состояние, а 158 ухудшили.



Загрязнение британских водоемов нечистотами дошло до того, что даже участники известных гребных гонок на Темзе между командами Оксфорда и Кэмбриджа 160 лет подхватили острые кишечные инфекции.



Гребец из команды Оксфорда, проигравшей в субботу гребные гонки, пожаловался на "какашки в воде" и заявил, что болезнь, вызванная кишечной палочкой еще до гонки, сыграла свою роль в их поражении.



Перед началом гонками участники были предупреждены о высоком уровне загрязнения Темзы и возможном риске для спортсменов. Но гонка все-таки состоялась, и Кембриджский университет выиграл как мужскую, так и женскую регату.



После этого Леонард Дженкинс из Оксфордского университета рассказал BBC, что в его команде "несколько парней серьезно заболели кишечной палочкой, сегодня утром меня рвало, я не был уверен, что у меня будет шанс попасть в команду". Он добавил: "Было бы намного лучше, если бы в воде не было так много какашек".



На фоне и без того реальной экологической катастрофы британских рек рекордные сливы нечистот в прошлом году взорвали общественное мнение Соединенного Королевства и побудили ответственных за экологический мониторинг чиновников хоть как-то отреагировать на ситуацию.



Так, в EA заявили, что со следующего года поставщики коммунальных услуг в Англии и Уэльсе будут обязаны установить мониторы на дополнительных семи тысячах трубах аварийного перелива, которые до сих пор не были учтены.



Эти трубы отличаются от обычных переливных труб для сточных вод, которые предназначены только для сброса сточных вод во время сильных дождей для предотвращения риска наводнений.



Трубы аварийного перелива работают только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как механические неисправности, такие как сбои и перебои в подаче электроэнергии, ситуации, неподконтрольные водопроводным компаниям.



Хелен Уэйкхэм, директор по водным ресурсам EA, сказала: "Мы хотим полной прозрачности сброса сточных вод в нашу водную среду. Поскольку мы меняем способы регулирования отрасли, этот высокий уровень прозрачности имеет решающее значение. Это приоткрывает завесу над тем, как работают наши сети, и способствует улучшениям в отрасли, которые явно необходимы".



Всем понятно, что установка дополнительных мониторов улучшит контроль за сливами нечистот, но никак их не уменьшит.



Поставщики воды обязаны контролировать обьем и продолжительность сливов сточных вод с 2015 года. Крупнейший британский оператор в сфере водоснабжения, водоотвода и очистке сточных вод, компания Thames Water, обслуживающая 16 миллионов клиентов, находится под огнем критики.



Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел консультации со своим советником по бизнесу и инвестициям, бывшим исполнительным директором Morgan Stanley Франком Петитгасом по положению дел в этой компании, которая столкнулась с растущим долгом в 18 миллиардов фунтов стерлингов.



Thames Water, также как и другие компании этой отрасли, была приватизирована 35 лет назад в годы премьерства Маргарет Тэтчер. За прошедшие после приватизации годы акционерам сектора были выплачены дивиденды в размере 56 миллиардов фунтов стерлингов, но сегодня инвесторы бегут как из Thames Water, так и из прочих компаний этой отрасли, пишет The Guardian.



"Водная промышленность стала неудачной ставкой. Требуются миллиарды для ремонта труб и очистных сооружений, которые годами гнили, для инвестиций в повышение устойчивости к климатическому кризису и для соблюдения более жесткого экологического режима, который был навязан регулирующему органу Ofwat из-за общественного возмущения по поводу сточных вод", – отмечает издание.



Девять вакционеров Thames Water, среди которых канадский государственный пенсионный фонд Omers (Система пенсионного обеспечения муниципальных служащих Онтарио), Программа пенсионного обеспечения университетов Великобритании, суверенный фонд благосостояния Абу-Даби и контролируемая Пекином Китайская инвестиционная корпорация, отказались от дополнительных инвестиций в Thames Water, которую они буквально обобрали до нитки.



Непримиримость инвесторов, не желающих вкладываться в убыточную отрасль, сделала компанию Thames Water "неинвестируемой", пишет The Guardian.



Акционеры Thames Water фактически шантажируют отраслевой регулятор Ofwat, "требуя, чтобы в обмен на выделение миллиардов на поддержание функционирования Темзы им было разрешено увеличить тарифы более чем на 40%, поднять порог дивидендов и платить более низкие штрафы за загрязнение окружающей среды".



Министр финансов теневого правительства либерал-демократов Сара Олни считает, что проблемы Thames Water и ее материнской компании Kemble в настоящее время превысили порог для передачи ее во внешнее управление для последующей национализации.



"Thames Water – разоренная фирма", – говорит Олни. "Она балансирует на грани краха, и очевидно, что дальше продолжаться не может. Необходимы решительные действия, чтобы краны {водопроводов] продолжали работать для миллионов клиентов".



Точно в таком же бедственном положении находится вся водная отрасль Великобритании.



Thames Water – одна из шести компаний, в отношении которых регулятор Ofwat расследует незаконные сбросы сточных вод с очистных сооружений.



Никаких подвижек в части снижения сбросов нечистот в реки и моря британскими корпоративными золотарями не предвидится.



В утвержденном отраслевым стандартом плане обслуживания клиентов, компания Thames Water повысила прогнозы нештатных сливов на 2024 год с 550 миллионов литров в день до 585 миллионов и с 512 до 530 миллионов литров в 2025 году.



Осенью лейбористы наверняка придут к власти. Они обещают приватизировать водную отрасль. Но денег-то у Британии все равно нет.



Бывшая владычица морей заливает мировой океан нечистотами. Источник - fondsk.ru

