"Смотрящий" за Россией: Финляндия поставила Казахстану новые задачи, - СП

00:20 10.04.2024 "Смотрящий" за Россией: Финляндия поставила Казахстану новые задачи

Хельсинки проверит Астану на предмет соблюдения западных санкций против РФ

Дмитрий Родионов



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Айнур Курманов



Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в ходе визита в Казахстан отметил важность сотрудничества с Астаной в предотвращении обхода санкций, введенных против России.



По информации финского МИД, делегация, в которую войдут министр и представители 17 финских промышленных компаний, а также компании EastCham Finland (бывшая Финско-российская торговая палата), посетит Алма-Ату и Астану 9−12 апреля.



В сообщении ведомства говорится, что заседание финско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Астане 11 апреля. Встречу проведет министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев. В ходе нее Тавио подчеркнет важность сотрудничества в предотвращении обхода санкций.



"Мы путешествуем с избранной группой компаний, представляющих лучший опыт в важных для Казахстана секторах, таких как горнодобывающая промышленность, энергетика, строительство, водоснабжение, окружающая среда, лесное хозяйство, логистика и образование. В основе всей нашей деятельности лежит тщательная подготовка, знание наших клиентов и соблюдение санкций", - заявила генеральный директор EastCham Finland Яана Реколайнен.



Простите, это серьезно? По итогам 2023 года двусторонний товарооборот между Астаной и Хельсинки составил 208 млн долларов. В то время, как казахстанско-российский - 26 миллиардов. И Финляндия будет указывать Казахстану по поводу антироссийских санкций? Это, не говоря уже о том, что Казахстан член ЕАЭС, а не Евросоюза.



Понятно, что Финляндия тут выступает в роли эмиссара коллективного Запада, задача которого вызвать Астану на неприятный разговор, от которого дистанцируются Брюссель и Вашингтон.



- Финляндия является активной агентурой США, ЕС и НАТО, с этой точки зрения и надо рассматривать такую прыть финских чиновников, которые обхаживают Казахстан, являющийся форпостом англосакского влияния в регионе, - считает лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



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- Главная задача - не дать возможности Астане свернуть с пути геополитического разворота в сторону Запада, а также усилить изоляцию России уже с юга со стороны Средней Азии.



Помните, как казахстанские таможенники в нарушение всех правил ЕАЭС арестовывали беспилотники из Киргизии, которые шли в Россию? Сейчас, видимо, на Западе хотят повторения таких ярких демаршей. Очевидно, что этот министр лишь эмиссар, который приезжает проконтролировать и дать новые ценные установки местной администрации.



"СП:" Доля Финляндии в торговле Казахстана в сотню раз меньше доли России. И она что-то предъявляет?



- Главными фаворитами внешней торговли РК в минувшем 2023-м году стали Китай с 31,5 млрд долларов, Россия - 26 млрд долларов и Италия - 16,1 млрд долларов. Правда, с Россией товарооборот снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом, а вот со всеми странами Европейского союза вырос на 3,5% дойдя до отметки до 41,4 млрд долларов. То есть очевидно, что главным торговым партнером для Астаны по продаже своего сырья становится ЕС, хотя по импорту товаров в РК Россия занимает уверенно первое место с 26,8%.



На этом празднике жизни финны занимают одно из последних мест. Так, товарооборот РК с Финляндией за 2023 год составил 208 млн долларов, что является очень низким показателем и для ЕС. Хотя для повышения этого уровня даже была создана Казахстанско-финская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.



По идее, финский министр ничего диктовать не может, но его миссия состоит в другом, а именно - в передаче на личном уровне Касым-Жомарту Токаеву очередных требований со стороны Вашингтона и Брюсселя. По моему мнению, Акорде ставят задачу двигаться по пути Армении и подтягивать за собой остальные республики Центральной Азии. Соответственно, такими действиями будут подрываться торговые и экономические отношения с Москвой.



Есть у этого визита и одна прикладная причина, а именно желание финского капитала поучаствовать в разработке и добыче месторождений редкоземельных металлов для нужд западного ВПК. Плюс, как и в Берлине, в Хельсинки думают заменить российскую нефть и сырьевые товары на казахстанские углеводороды.



"СП:" В предыдущий раз финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари посещал Казахстан в феврале 2023 года. И что? Есть какие-то результаты в плане соблюдения санкций?



- Внешне это кажется незаметным, но тихой сапой гайки постепенно закручиваются, как в той же истории с отключением российской платежной системы "Мир" сначала в Армении, а затем в Казахстане и Киргизии. То, что это происходит медленно, связано с теми огромными прибылями, которые получают правящие элиты постсоветских республик и Казахстана и их компании от реэкспорта товаров в Россию. Терять такие барыши никто не хочет, поэтому процесс затягивается.



Но давление Запада на нынешнюю группировку в Астане усиливается, что безусловно будет приводить к определенным результатам по подрыву ЕАЭС изнутри. Не зря же открылся даже обходной маршрут из Киргизии в Узбекистан и Туркмению по Каспию в Россию, чтобы не пересекать казахстанскую территорию, где санкции соблюдаются более ретиво, чем у соседей по региону.



Поэтому надо смотреть на ситуацию шире - идет планомерное разрушение ЕАЭС и интеграционных проектов Москвы на постсоветском пространстве, перестают работать общие правила торговли и создаются барьеры по перетоку товаров и капиталов.



"СП:" Ранее Киргизия заявила, что отключила российские карты "Мир" из-за предостережений латвийской компании. Почему "предостерегают" не Вашингтон и Брюссель, а далекие и далеко не самые сильные страны? Это такая иезуитская политика Запада продемонстрировать, что любой его представитель может диктовать волю?



- Это на самом деле отработанная практика Запада по использованию посредников или исполнителей в лице представителей небольших стран, которые выполняют роль агентуры. Подобное нужно для того, чтобы избежать обвинений в осуществлении давления со стороны крупных держав на политику бывших советских республик. Плюс они передают в устном виде новые требования и установки первым лицам правящих элит. То есть цель у ЕС и США другая - переложить всю грязную работу надсмотрщиков на свои лимитрофы.



"СП:" Как именно Финляндия будет следить за соблюдением санкций, и что она может сделать, если они не будут соблюдаться?



- Сама Финляндия не сможет наблюдать, но уже существуют группы и структуры фискальных органов ЕС, а также Минфина США, которые создали свои представительства в Казахстане. Так, американцы уже год работают таким образом в РК, создав комиссию, которая одобряет те или иные торговые сделки между казахстанскими и российскими компаниями, проверяя, не нарушаются ли введенные Вашингтоном и Брюсселем санкции. То есть уже выработаны механизмы внешнего управления, которые эффективно действуют. Финский министр тут лишь уполномоченный чиновник.



"СП:" Для властей Казахстана это чисто экономика или еще и политика?



- Казахстанская правящая элита насквозь прозападная и европоцентрична, являясь, по сути, местной колониальной администрацией. Этим и определяется ее политика по укреплению вывозной сырьевой модели экономики, заточенной на обслуживание Запада. Поэтому и основной товарооборот осуществляется с ЕС, так как ее компании контролируют и управляют двумя третями добывающего сектора республики.



В Астане предполагают, что постепенное ослабление отношений с Россией - пусть и болезненный, но необходимый путь в рамках стратегического геополитического разворота на Запад. Как напрямую через передачу всех месторождений стратегических ресурсов британским, американским и европейским компаниям, так и через "тюркскую интеграцию" в рамках лондонского проекта Организации тюркских государств.



По мнению экспертов, за три десятилетия правящая элита вывезла 400 миллиардов долларов на Запад и в оффшорные зоны, у нее в ЕС и США своя недвижимость, дети учатся, жены и любовницы живут. Поэтому они связывают свое будущее с "цивилизованным демократическим миром", основанным "на правилах", а не с Россией.



В связи с этим соблюдение санкций со стороны Казахстана будет только усиливаться, как будут усиливаться нагнетаемая внутри страны русофобия и антироссийские настроения. Источник - свободная пресса

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