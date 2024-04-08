Зомби-наркотик из человеческих костей привел к чрезвычайному положению

00:24 10.04.2024

Президент Сьерра-Леоне объявил чрезвычайное положение из-за наркотика куш



В Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за наркотика, который делают из человеческих костей. Об этом сообщает BBC News.



В телевизионном обращении к народу президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил об экзистенциальной угрозе, которая нависла над страной из-за наркомании. Особенно опасен, по его словам, синтетический наркотик под названием "куш".



Куш появился в Сьерра-Леоне и соседней Либерии несколько лет назад. Людей, пристрастившихся к этому наркотику, легко найти на улицах Фритауна - столицы этой небольшой страны на западе Африки. Они бесцельно ковыляют кругами подобно зомби, сутулясь и склонив головы набок. Руки и ноги у многих раздуты из-за инфекции, пишет Daily Telegraph.



В состав куша, по информации CNN, входят марихуана, фентанил и трамадол. Еще одним важным ингредиентом считаются человеческие кости. Чтобы остановить разграбление могил, властям пришлось усилить охрану кладбищ.



Врач из Сьерра-Леоне рассказал журналисту BBC News о сотнях летальных исходов среди пользователей куша, зафиксированных во Фритауне за последние месяцы. Официальных данных, подтверждающих эту цифру, нет.



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https://matveychev-oleg.livejournal.com/2757291.html