Продажу оружия Израилю пытаются приравнять к геноциду, - НГ

00:30 10.04.2024

09.04.2024



Никарагуа через суд пробует прекратить германские поставки еврейскому государству

Геннадий Петров



Израильские саперы могут успешно действовать в секторе Газа, не в последнюю очередь благодаря поставкам из ФРГ.

В Международном суде ООН, находящемся в Гааге, рассматривается иск, поданный Никарагуа к ФРГ. Латиноамериканское государство требует запрета поставок германского оружия Израилю. Более того, Никарагуа настаивает, что вооружение израильских военных надо вообще признать нарушением норм международного права и квалифицировать как соучастие в нарушении прав человека, а то и в геноциде палестинцев сектора Газа. Следовательно, ставки в данном случае высоки. Если Германия проиграет, еврейскому государству придется полагаться на США, которые не признают юрисдикцию Международного суда ООН, по крайней мере, по таким вопросам.



Во вторник, 9 апреля в Гааге была заслушана позиция германской стороны. Генеральный директор по юридическим вопросам в МИД ФРГ Таня Фрейн фон Услар-Гляйхен категорично заявила, что ее страна отвергает обвинения Никарагуа. Спорить о том, следует ли считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом, германская юридическая команда не стала. Ее позиция проще: из ФРГ израильтянам поставляется главным образом вооружение оборонительного характера. Значит, что бы ни происходило в секторе Газа, претензии к Германии безосновательны.



Немцы отвергли и другое обвинение – в отказе предоставлять гуманитарную помощь палестинцам. Так Никарагуа трактует приостановку финансирования Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Германия действительно это сделала, как и ряд других стран, после громкого скандала, связанного с этой структурой. Власти Израиля предоставили доказательства, что ряд сотрудников БАПОР связаны с ХАМАС и даже участвовали в акции 7 октября 2023 года. Тогда, напомним, хамасовцы и другие палестинские радикальные организации атаковали израильскую территорию, убив, зачастую с крайней жестокостью, свыше тысячи человек и захватив в заложники свыше двух сотен.



Германия настаивает, что финансирование именно приостановлено и только до окончания расследования. При этом проекты БАПОР на Западном берегу реки Иордан страна по-прежнему финансирует.



Теперь суду предстоит оценить аргументы сторон. По данным СМИ, Германия является вторым после США поставщиком вооружений в Израиль. Обычно в прессе фигурирует цифра 30%. Столько якобы составляет доля Германии в закупках военного оборудования Израилем в прошлом году. По данным агентства dpa, за 2023 год германские власти одобрили такого рода поставки в страну на сумму в 303 млн евро. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году. Подавляющее большинство выданных правительством разрешений на поставки пришлось на период после 7 октября. Тогда канцлер Олаф Шольц и его кабинет осудили ХАМАС и безоговорочно поддержали Израиль. Однако, как подчеркивается в dpa, на долю летального оружия приходится лишь 6% (на сумму 19 млн евро) общего объема прошлогодних поставок. Оно весьма важно для Израиля. Как сообщало в январе издание Spiegel, страна скоро получит 10 тыс. 120-миллиметровых танковых снарядов, дефицит которых в войсках ощущается. И все же Германия снабжает израильскую армию главным образом тем, что проходит по категории "военное оборудование". Это автомобили, средства связи, комплектующие для ПВО и многое другое. Конечно, и это израильским солдатам важно. Например, германские защитные стекла используются в костюмах для разминирования. Без них израильские солдаты, ведущие боевые действия в плотной городской застройке, обойтись не могут.



При этом и обратные поставки тоже имеют место: в 2023 году две страны договорились о закупке Германией израильских систем противоракетной обороны Arrow-3. Сумма контракта – 3,6 млрд евро. Это во много раз больше стоимости того, что Германия поставила в прошлом году Израилю. И конечно, германские поставки не идут ни в какое сравнение с тем, что предоставляют своему ближневосточному союзнику США. Достаточно сказать, что, по данным Reuters, администрация Джозефа Байдена санкционировала продажу израильтянам 50 истребителей F-15 на сумму 18 млрд долл. Но дополнительно осложнять отношения с основным своим торговым партнером никарагуанский лидер Даниэль Ортега, и так имеющий проблемы в отношениях с Вашингтоном, не стал.



Иск Никарагуа тесно связан с другим иском, который рассматривает Международный суд ООН. Его подала ЮАР. Эта страна требует признать действия Израиля в секторе Газа нарушением Конвенции ООН о предотвращении геноцида. В январе суд принял промежуточное решение по данному иску (см. "НГ" от 28.01.24). Оно в целом оказалось в пользу Израиля. Во всяком случае, приостановить военную операцию в секторе Газа, как того требовала команда ЮАР, суд не обязал. Окончательный же вердикт будет вынесен не скоро. Возможно, процесс растянется на много лет. Если же обеспечительные меры по иску Никарагуа будут приняты, можно сказать, что Израиль не только понесет юридическое поражение. Будет снижет потенциал его армии, которая, несмотря на недовольство США, ООН и стран ЕС, сейчас готовится к заключительному этапу боев – штурму Рафаха, последнего города сектора Газа, подконтрольного ХАМАС.



Собственно, одно следствие иска Никарагуа уже есть. С 9 апреля Турция вводит санкции против Израиля. Эмбарго символическое: в страну не будут поставляться турецкие стройматериалы и продукты питания. То есть то, что туда и так почти не поступает. Нефтепродуктами, жизненно важными для израильской армии, Турция будет снабжать по-прежнему. Официально это решение обосновывается израильским запретом сбрасывать с воздуха турецкую гуманитарную помощь в сектор Газа. Но впечатляет совпадение: в конце марта появились сообщения о скорых поставках турецких боеприпасов США. Американцы получат 116 тыс. 155-мм снарядов для гаубиц. Их Пентагон со своих складов поставляет Израилю. Похоже, что Турция решила оперативно подстраховаться от обвинений в том, что и она, несмотря на громкие антиизраильские заявления, снабжает израильскую армию, причем делает это более активно, чем Германия.