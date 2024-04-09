Индийская разведка использует опыт MОССАД, - Владимир Скосырев

00:31 10.04.2024

Дели будет преследовать террористов на территории Пакистана



Владимир Скосырев

09.04.2024



Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман настоятельно посоветовал премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу уладить разногласия с Индией мирным путем.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман сказал премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, приехавшему в Эр-Рияд, что ему нужно вступить в диалог с Индией. Этот совет прозвучал после того, как Дели и Исламабад обменялись резкими заявлениями по Кашмиру. Министр обороны Индии указал, что боевики, которые совершают преступления в Индии и потом убегают в Пакистан, будут уничтожаться. Пакистан назвал это признанием вины за убийство гражданских лиц. Эр-Рияд прокомментировал конфликт, поскольку предоставляет Пакистану займы и даже собирается строить ГЭС на спорной земле.

Как напоминает Reuters, обе страны претендуют на обладание всем Кашмиром. Часть его находится под контролем Индии, часть – под контролем Пакистана. Они воевали трижды, причем две войны вспыхнули из-за Кашмира. Отношения соседей всегда были хрупкими, и они вновь обострились в 2019 году, когда бомбист-самоубийца произвел подрыв индийского военного конвоя в Кашмире. Было установлено, что боевик проник из Пакистана. Тогда Дели нанес воздушный удар по базе террористов в Пакистане.



Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завил, что Индия войдет в Пакистан и ликвидирует любое лицо, которое ускользнет за границу после того, как совершило военные акции в стране. Министр высказался на эту тему после того, как британская газета Guardian в репортаже сообщила, будто индийские власти уничтожили в Пакистане примерно 20 человек с 2020 года. Это составная часть более широкого плана, направленного на то, чтобы ликвидировать боевиков, которые живут в других государствах.



Пакистан в январе заявил, что индийские агенты убили на его земле двух пакистанских граждан. Индия назвала это лживой пропагандой.



Казалось бы, США и их союзникам, которые хотят перетянуть Индию на свою сторону на фоне ее территориального спора с Китаем, нет смысла вмешиваться в полемику между Дели и Исламабадом. Но США и Канада тем не менее привели в действие свои информационные ресурсы. Они обвинили в прошлом году Индию в том, что она уничтожила или пыталась убить людей в этих государствах. Канада заявила, что у нее есть достоверные сведения о связи Индии с убийством лидера сепаратистов-сикхов близ Торонто. Индия назвала обвинение абсурдным.



США последовали по тропе, проложенной Канадой. Они объявили, что раскрыли заговор с целью убийства сикхского сепаратиста на своей земле. Убийство удалось предотвратить. Глава правительства Индии Нарендра Моди сказал, что Индия проведет расследование информации, которую она по этому делу получила.



Естественно, обмен "любезностями" между Дели и Исламабадом нашел широкий отклик в индийской прессе. Hindustan Times расценивает слова саудовского крон-принца как явный упрек Пакистану, как призыв к нему уладить спор с Индией.



A Times of India пишет, что Госдепартамент США следит за полемикой, но пока воздерживается от комментариев. Однако газета, ссылаясь на источники в пакистанской разведке и расследование, проведенное Guardian, утверждает, что, возможно, в методах работы индийской разведывательной организации Research & Analysis Wing (RAW) произошел сдвиг. Она действует против диссидентов за границей смелей, чем раньше. Задача заключается в том, чтобы нейтрализовать угрозу до того, как она реализуется. Иными словами, индийская разведка пошла по тому же пути, по которому шли израильский МОССАД и советский КГБ.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "В Дели полагают: поскольку Пакистан укрывает террористов, то индийцы имеют право защищать свою территорию, в том числе преследуя террористов на чужой территории. Можно спорить о юридических аспектах вопроса, но каждая страна отстаивает свое право и трактовку на защиту. Что касается убийства сепаратиста в Канаде и попытки убийства в США, то это могут быть чистые спекуляции. Ведь индийцы этого не признают. В принципе это нормальное дело для спецслужб. У индийцев есть опыт ликвидации террористов за границей. Американцы и канадцы говорят, что именно так индийцы и действуют".



Что касается параллелей с MОССАД и КГБ, то можно тут провести сравнения с ЦРУ и британской Mi6. Они выполняют задания своих правительств и тоже могут прибегать к ликвидации врагов, заключил эксперт.