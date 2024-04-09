Для новой интервенции в Россию нашлось обоснование, - Владимир Малышев

01:08 10.04.2024 Не выученный урок

Для новой интервенции в Россию нашлось обоснование

Владимир Малышев

09.04.2024

Не выученный урок

"Большой урок последнего вторжения Запада в Россию. Чему вмешательство союзников в гражданскую войну в России учит нас на сегодняшней Украине". Под таким заголовком во влиятельном американском журнале Foreign Policy опубликована большая статья Теодора Бунзеля, управляющего директора Lazard Geopolitic Advisory, который прежде работал в политическом отделе посольства США в Москве и в Министерстве финансов США.



Эта статья свидетельствует о том, что позорный провал интервенции в советскую Россию в прошлом веке, как видно, ничему американцев и их союзников так и не научил, не стал для них уроком. А потому автор статьи упорно пытается убедить читателей в том, что будто сегодня Запад уже может с успехом такую авантюру "повторить" и введение войск НАТО на Украину для войны с Россией не только возможно, но и необходимо.



"Важнейшими составляющими любого иностранного вмешательства являются четкие и достижимые цели, надежные союзники на местах, уязвимый противник, материальные средства и политическая воля завершить начатое. Практически по всем показателям вмешательство союзников в Россию было катастрофически недостаточным", – досадует Бунзель, говоря о провалившейся иностранной интервенции в Россию в прошлом веке.



Начинается его статья цитатой из новой книги американской писательницы Анны Рид "Маленькая противная война: вмешательство Запада в гражданскую войну в России", в которой описываются злоключения американских солдат, высадившихся в 1919 году во время Гражданской войны в России в районе Архангельска.



"Три недели спустя, – пишет автор статьи, называя эту интервенцию "злополучной", – они вступили в бой против Красной Армии среди высоких сосновых лесов и субарктических болот вместе с британцами и французами. В конечном итоге в боях погибло 244 американских солдата. Дневники американских солдат рисуют душераздирающую картину первого боя: "Натыкаемся на пулеметное гнездо, отходим. [Большевики] продолжают вести сильный обстрел. Перри и Адамсон из моего отделения ранены, пуля попала мне в плечо с обеих сторон. … Я ужасно устал, голоден и подавлен, как и остальные ребята. Потери в результате этой атаки 4 убитых и 10 раненых…". С 1918 по 1920 год Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Япония, направили тысячи солдат из Прибалтики в северную Россию, в Сибирь и в Крым, а также миллионы долларов в виде помощи и военных поставок антикоммунистическим белым русским в попытке задушить большевизм в его колыбели. Это одна из самых сложных и часто забываемых внешнеполитических неудач 20-го века".



Описав драму провала той интервенции, Бунзель задается вопросом: "Обречен ли Запад на то, чтобы повторить эту историю? Интервенция провалилась, и, если присмотреться, сегодняшняя интервенция на Украину может показаться столь же бесполезной перед лицом огромной и решительной России с, казалось бы, бесконечным запасом техники, рабочей силы и политической воли… Чувство безнадежности выразил Эдмунд Айронсайд, британский командующий союзными войсками на севере России во время интервенции: "Россия настолько огромна, что возникает ощущение удушья"", – цитирует автор.



Однако Бунзель отнюдь не осуждает нынешние призывы, звучащие в США и в Европе, отправить на Украину снова сражаться с Россией кадровые войска НАТО, а напротив, пытаясь проанализировать причины прежнего провала, заявляет, будто сегодня ситуация другая, и Запад может с успехом это вторжение снова осуществить.



"Да, – пишет он, – союзники что-то там натворили, но, честно говоря, они потерпели неудачу в основном из-за того, что было вне их контроля, а не из-за того, что они сами делали. Главным сдерживающим фактором были их беспомощные (и вредные) союзники из числа белых русских, разрозненная группа антибольшевистских социалистов и некомпетентных бывших царских офицеров, которые в душе были великорусскими самодержцами. Они не пользовались поддержкой ни российского населения, ни, что особенно важно, царской России, состоящей из этнических меньшинств – от украинцев до прибалтов, – которых они стремились восстановить под пятой России".



Забавно, конечно, что американец считает, будто Россия, состоит из "этнических меньшинств", тогда, как подавляющее большинство ее населения отнюдь не "этнические меньшинства", а русские. Украины, как таковой, в те времена, вообще не существовало. Городит он в своей статье и другую откровенную чепуху, сравнивая, например, адмирала Колчака с президентом Путиным, или заявляя, будто российский народ по своей природе "склонен к коммунистической диктатуре".



А потому оставим на совести мистера Бунзеля его вопиющую историческую и географическую безграмотность, которая, впрочем, характерна сегодня почти для всех на Западе, кто берется рассуждать о России и ее истории. Важнее то, как автор американского журнала проецирует события прошлого на сегодняшний день, тем самым внушая обывателю мысль о реванше.



"Сегодняшние обстоятельства гораздо более благоприятны, – утверждает Бунзель, явно намекая на возможность "повторить" провалившуюся в прошлом веке интервенцию. – У Соединенных Штатов и Европы есть единый и решительный партнер в лице Украины Владимира Зеленского, который борется с ослепляющей моральной ясностью. Российская экономика, может быть, и находится в состоянии военного времени, но, в целом, у Запада под рукой значительно больше ресурсов. И задача – защитить мотивированную Украину от враждебного вторжения – гораздо менее амбициозна, чем попытка свергнуть правительство самой большой страны в мире. Трезвое сравнение двух интервенций должно, по сути, укрепить решимость Запада довести Украину до конца", – делает вывод автор статьи.



Несмотря на нынешнюю "пелену пессимизма", охватившую западные столицы, продолжает развивать свою мысль Бунзель, сегодняшняя война на Украине представляет собой некоторые из наиболее благоприятных обстоятельств, на которые мог бы надеяться политик – в отличие от тех, с которыми столкнулись союзники во время гражданской войны в России.



Мало того, автор полагает, будто Украина "является достойным и компетентным союзником, борющимся за защиту своей территории, за которым стоит высокомотивированное население. Украинское дело является праведным, и его манихейские качества легко объяснить западной общественности. Хотя личная воля Путина к победе сильна, по его действиям и нерешительности по поводу полной мобилизации российского общества становится ясно, что он ощущает потолок того, что он может требовать от своего населения. Хотя у России сил и техники больше, чем у Украины, но сделать так, чтобы у нее ее количество, необходимое для того, чтобы Украина была вооружена и участвовала в боевых действиях, вполне возможно. Дополнительная помощь в размере 60 миллиардов долларов от Соединенных Штатов, которую в настоящее время удерживают крайне правые республиканцы в Палате представителей, – это гроши по сравнению с доходами: соблюдением международных норм; отстаивание украинцев и тем самым западных ценностей; увязание России в стратегической воронке и снижение ее способности угрожать остальному восточному флангу НАТО; и укрепление трансатлантического альянса. Сегодня западные столицы гораздо более сплочены, чем в 1918 году, и координация обороны между ними сильна".



И вот, какой призыв содержится в конце этой статьи, ради чего, собственно, ее и напечатал журнал.



Западу, считает автор, следует разработать "четкую долгосрочную стратегию", тесно координировать свои действия и тогда у него есть "реальный шанс одержать верх над Путиным". Нужна лишь, заявляет он, "политическая воля довести эту работу до конца".



Другими словами, непременно надо интервенцию повторить. Впрочем, чем это в итоге обернется, редакторы журнала Foreign Policy невольно предсказывают сами, снабдив текст фотографией из архива, на которой изображены гробы американских солдат, прибывшие из России. Подпись к этому красноречивому фото гласит: "Задрапированные флагами гробы 111 американских военнослужащих, погибших в России, прибывают на борт корабля в Хобокене, штат Нью-Джерси, около 1920 года".



Так что если новая авантюра с введением войск НАТО на Украину для войны с Россией последует, то иллюстрацией к ней без сомнения появятся такие же фото. Только с другой датой. Впрочем, гробы уже идут с Украины в западные страны, в том числе и в США. Но пока что это, как мы видим, их одержимых зоологической русофобией политиков не отрезвляет.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712700480





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