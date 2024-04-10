Россия и Китай сошлись в противодействии. К итогам визита Лаврова в Пекин

01:17 10.04.2024 Сергей Лавров обсудил в Пекине совместную борьбу за многополярный миропорядок

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник завершил двухдневный визит в Пекин. Во многом его поездка стала подготовкой к визиту в КНР президента РФ Владимира Путина, планы которого Кремль в тот же день и подтвердил. Участники переговоров уделили немало внимания украинской теме и сошлись во мнении, что любые мероприятия по урегулированию конфликта без участия России бесперспективны. Говорили и о совместном противодействии "незаконной политике односторонних санкций" в отношении обеих стран. С подробностями из Пекина - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.



В ходе встречи в Пекине министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 год



Согласно анонсу российского внешнеполитического ведомства, в ходе визита в Пекин 8–9 апреля Сергей Лавров намеревался среди прочего провести "обстоятельный обмен" мнениями по ряду "горячих тем", включая украинский кризис. Исходя из заявлений господина Лаврова на итоговой пресс-конференции 9 апреля, такой обмен мнениями в очередной раз продемонстрировал общность подходов Москвы и Пекина. "Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский.- "Ъ") и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий",- отметил российский министр.



Китайскому же мирному плану были даны прямо противоположные оценки. В частности, господин Лавров выразил признательность партнерам за их "объективную, взвешенную позицию, за готовность играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования".



Значительная часть переговоров в Пекине была посвящена также, как отметил Сергей Лавров, совместной борьбе за "установление справедливого многополярного миропорядка, где нет места диктату, гегемонии, неоколониальным и колониальным практикам, которые сейчас вовсю применяются США и всем остальным коллективным Западом". Из дальнейших высказываний становилось ясно, что до такого миропорядка сторонам еще работать и работать.



Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле Зеленского"

Глава МИД КНР Ван И "очень подробно говорил об экономических проблемах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций", признал господин Лавров, комментируя переговоры с китайским коллегой, но тут же добавил оптимистичных нот, неожиданно заявив, что "министр Ван И вчера (8 апреля, в ходе закрытых переговоров.- "Ъ") изобрел формулу "двойное противодействие против двойного сдерживания"". Конкретные шаги, которые Москва и Пекин намерены предпринять для совместного противостояния санкционному давлению США и их союзников, Сергей Лавров раскрывать не стал.



Между тем если российский министр посвятил теме экономического давления со стороны Запада значительную часть своего выступления, то глава китайского МИДа высказался о проблеме односторонних санкций лишь единожды - без поименного упоминания тех, от кого они исходят. "Односторонние санкции нарушают международное право, международный порядок и противоречат развитию мира",- дежурно заявил Ван И, подчеркнув, что Китай такие действия осуждает.



Китайский бизнес действительно находится под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза - стратегически важных торговых партнеров, недавно провозгласивших курс на снижение рисков излишней зависимости от Китая. Большая часть ограничений была связана с желанием США сдержать технологическое развитие Китая и тем самым ослабить конкуренцию со стороны второй экономики мира. Однако в последние два года Пекину постоянно пеняли и на предполагаемую поддержку России в украинском конфликте, хотя Китай неизменно твердил о своем нейтралитете в этом вопросе.



Последний раз о рисках для Пекина в случае продолжения его тесного сотрудничества с Москвой напомнила министр финансов США Джанет Йеллен, завершившая визит в КНР в день прилета туда Сергея Лаврова. "Мы ясно дали понять Китаю, что видим, что Россия получает поддержку посредством товаров, которые Китай и китайские фирмы поставляют в Россию",- сказала она во время поездки в Гуанчжоу и предупредила, что китайские компании могут столкнуться со "значительными последствиями", если они окажут "материальную поддержку войне России с Украиной".



Практически одновременно с этим агентство Bloomberg сообщило: недавно госсекретарь Энтони Блинкен предупредил союзников США, что Китай, в частности, предоставляет России спутниковые снимки военных целей, а также микроэлектронику и станки для производства танков.



"Китай не является ни виновником украинского кризиса, ни его стороной. Мы никогда не стремились и никогда не будем искать корыстной выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и постановлениями",- ответила на эти обвинения официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на пресс-конференции в понедельник, призвав "не дискредитировать и не нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией", а также "не наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских компаний".



При этом одновременно с заявлениями о незаконности вторичных санкций США китайские компании и финансовый сектор пытаются ограждать себя от их возможных негативных последствий. В марте ряд крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из России в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. Ранее все расчеты с Россией также приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank - основной банк, с которым работали российские импортеры.



Как пояснил "Ъ" расхождения в декларациях и действиях Пекина китаист Владимир Корсун, Пекин по-прежнему заинтересован в возвращении к полноценному экономическому и инвестиционному партнерству с США.



"Речь Си Цзиньпина перед "огромным десантом из США" (имеется в виду встреча председателя КНР с представителями американского бизнеса в Пекине в конце марта.- "Ъ"), которая включала призывы продолжать инвестиции в КНР, подтверждает эти намерения",- уверен собеседник "Ъ".



Впрочем, упомянутые шероховатости в российско-китайских отношениях публично в ходе нынешней встречи двух министров упомянуты не были. Это позволило сторонам оценить сотрудничество России и Китая, отмечающих в этом году 75-летие установления дипломатических отношений, как "эталонное", а переговоры - плодотворными.



США обеспокоены избыточным производством китайских товаров

Как отметил Сергей Лавров, особое внимание на переговорах министры уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку, по его словам, дипломатия лидеров, "без преувеличения, центральный элемент российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". При этом перед отлетом на родину российский министр и сам пообщался с высшим руководством Китая, побывав на встрече с председателем КНП Си Цзиньпином в Доме народных собраний, куда приехал в компании с Ван И, с которым он до того успел пригубить шампанского в честь "вечной дружбы".



К слову, в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поездку Сергея Лаврова в Пекин можно рассматривать как "подготовку предстоящих контактов на высшем уровне". Тем самым он подтвердил планы Владимира Путина посетить КНР. Сроки визита господин Песков уточнять не стал, назвав это преждевременным. Напомним, в марте агентство Reuters сообщало, что российский лидер отправится в Китай уже в мае.



Газета "Коммерсантъ" №63 от 10.04.2024, стр. 6 Источник - коммерсант

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