США начали срочно сколачивать "тройственный союз" против Китая, - МК

01:45 10.04.2024 США начали срочно сколачивать "тройственный союз" против Китая: готовятся к худшему

Лидеры США, Японии и Филиппин собираются вместе противостоять Пекину



Обеспокоенность из-за Китая вносит новое единство в некогда неспокойные отношения между США, Японией и Филиппинами в преддверии важного саммита в Белом доме.



Колонизация, кровопролитие, военные преступления, оккупация, спорные военные базы – все эти проблемы тесно переплетены в общей истории Соединенных Штатов, Японии и Филиппин, отмечает CNN. Но когда лидеры трех стран соберутся в четверг в Белом доме, ключевой темой будет гораздо более насущная проблема, которая связывает их отношения, - общая озабоченность по поводу Китая.



"Предполагаемая угроза со стороны Китая действительно сплотила эту тройку", - комментирует Джеймс Д. Дж. Браун, доцент кафедры политологии Университета Темпл в Токио, в преддверии саммита, который состоится на этой неделе между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.



Но именно возможный конфликт из-за Тайваня доминирует в стратегическом мышлении. Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал вернуть Тайвань под контроль Пекина и не отказался от применения силы для достижения этой цели.



Закон об отношениях с Тайванем обязывает Вашингтон предоставлять оружие для обороны острова, и Байден неоднократно заявлял, что он использовал бы американский военный персонал для его защиты в случае китайского вторжения (хотя официальные лица Белого дома заявляли, что политика США, которая оставляет этот вопрос неясным, не изменилась).



И Филиппины, и Япония являются союзниками США по договору об обороне, и американские военные сохраняют постоянные базы в Японии и имеют права на базирование на Филиппинах.



По мнению аналитиков, эта угроза проявляется в трех ключевых областях – на Тайване, в Южно-Китайском море и на контролируемых Японией спорных островах – как их именуют в Токио – Сенкаку в Восточно-Китайском море.



В случае конфликта Китай не смог бы проигнорировать ни то, ни другое, поскольку менее нескольких сотен километров воды отделяют Филиппины и Японию от Тайваня, считают аналитики.



"Если вы Китай, вы не можете вторгнуться на Тайвань, не разобравшись сначала с Филиппинами или не разобравшись также и с японскими базами", - отмечает Мика Джейел Перес, доцент Филиппинского университета Дилиман.



И Маркос, и Кисида ясно дали понять, что мир на Тайване необходим для их национальной безопасности. "Если в этом районе действительно возникнет конфликт... очень трудно представить сценарий, при котором Филиппины каким-либо образом не будут вовлечены", - сказал Маркос в интервью Nikkei Asia в прошлом году.



Японские официальные лица ранее отмечали, что 90% потребностей их страны в энергии импортируется по воде вокруг Тайваня, что связывает экономическую стабильность Японии с автономией Тайбэя.



Эти морские пути простираются до Южно-Китайского моря, что делает Японию кровно заинтересованной в том, чтобы сохранить его частью "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" - термин, придуманный бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который стал мантрой для военного присутствия США в регионе.



"Япония и другие регионы мира на самом деле очень сильно зависят от морских перевозок, которые проходят через Южно-Китайское море, - отмечает профессор Филиппинского университета Рикардо Хосе. – В случае Японии это имеет стратегическое значение. Защита этих морских путей - стратегическая необходимость".



В интервью CNN в воскресенье в преддверии саммита Кисида назвал Филиппины "важным партнером в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". "Я верю, что эта историческая встреча станет очень ценной возможностью продемонстрировать всему миру, как три страны могут работать сообща во имя мира и стабильности в регионе", - сказал японский премьер о предстоящем трехстороннем саммите в Вашингтоне.



И Япония, и Филиппины имеют отдельные территориальные споры с Китаем, в случае первой - из-за островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, а во второй - из-за районов Южно-Китайского моря, напоминает CNN.



Напряженность между Филиппинами и Китаем сосредоточилась на Второй отмели Томаса, которая находится примерно в 200 километрах от побережья филиппинского острова Палаван. В 1990-х годах Филиппины посадили на мель устаревший транспортный корабль военно-морских сил времен Второй мировой войны, чтобы подтвердить свои права на этот район. В настоящее время судно представляет собой в основном ржавые обломки и укомплектовано филиппинскими морскими пехотинцами, дислоцированными по ротации.



Тем временем Китай заявляет, что отмель, которая находится в исключительной экономической зоне Филиппин, является его суверенной территорией, как и большая часть Южно-Китайского моря, вопреки решению международного арбитража.



Недавние столкновения произошли, когда попытки Филиппин пополнить запасы на корабле были встречены кораблями береговой охраны Китая, которые открыли огонь из водометов по филиппинским судам для пополнения запасов, что привело к ранениям филиппинских моряков и повреждению судов.



Маркос поклялся не поддаваться запугиванию со стороны Китая, а США твердо заявили, что американо-филиппинский договор о взаимной обороне распространяется на Секонд Томас Шоул и задействованные в нем филиппинские силы.



Что касается островов Сенкаку, которые Китай называет Дяоюйдао, Вашингтон также неоднократно заявлял, что они подпадают под действие американо-японского договора о взаимной обороне, поскольку Пекин сохраняет постоянное присутствие своих судов береговой охраны вокруг островов, контролируемых Японией.



Аналитики говорят, что китайская тактика объединила Байдена, Кисиду и Маркоса таким образом, который мало кто может себе представить, учитывая сложную и часто проблемную историю трехсторонней комиссии.



Как напоминает CNN, Филиппины стали колонией Соединенных Штатов в 1899 году после того, как Испания передала контроль над своей давней территорией Вашингтону в рамках урегулирования испано-американской войны. Но филиппинские националисты сражались против контроля США во время филиппино-американской войны 1899-1902 годов, в ходе которой, согласно истории Госдепартамента США, погибло более 4200 американских военнослужащих, 20 000 филиппинских военнослужащих и 200 000 филиппинских гражданских лиц.



По данным Национального музея Второй мировой войны в Новом Орлеане, во время Второй мировой войны Филиппины, все еще бывшие колонией США, подверглись жестокому вторжению войск императорской Японии, в результате которого погибло около 1 миллиона гражданских и военных.



Десятки тысяч филиппинских солдат погибли во время печально известного Батаанского марша смерти и в лагерях для военнопленных, куда они были интернированы на его конечной остановке.



Послевоенный судебный процесс должен был привлечь к ответственности японского командующего в битве при Батаане и человека, ответственного за войска, совершившие Марш смерти, генерала Масахару Хомма, виновного в военных преступлениях. Он был казнен в 1946 году.



Но аналитики говорят, что история Второй мировой войны с Японией на Филиппинах забыта, если не полностью прощена.



У страны есть неотложные социальные, экономические и политические проблемы, которые влияют на повседневную жизнь ее граждан, - отмечает Перес, профессор Филиппинского университета.



Таким образом, несмотря на любые сохраняющиеся обиды, "холодный расчет геополитики" означает, что сохранение Японии и Соединенных Штатов в качестве союзников является лучшим вариантом для Филиппин в вопросах территориального суверенитета, подчеркивает Перес.



"Создание альянса - это наиболее практичный способ противостоять действиям Китая" в Южно-Китайском море, - сказал профессор.



Аналитики отмечают, как быстро все изменилось на Филиппинах, даже несмотря на доступ к американской базе. Во времена президентства Родриго Дутерте, предшественника Маркоса-младшего, любой доступ американских военных в страну, где когда-то находились две крупнейшие зарубежные военные базы - авиабаза Кларк и военно-морская база Субик-Бей, - был под вопросом.



Дутерте более благосклонно относился к отношениям с Китаем, чем с США, и в какой-то момент пригрозил не продлевать соглашения, которые позволяли американским военным действовать на территории его бывшей колонии.



Но Маркос пошел в противоположном направлении, заигрывая с Вашингтоном, чтобы дать отпор попыткам Китая отказаться от территориальных претензий на Филиппины, как это сделал второй Томас Шоул.



Тем временем администрация Байдена создает то, что Роберт Уорд, заведующий кафедрой Японии в Международном институте стратегических исследований, назвал "сеткой" альянсов вокруг Китая, а не системой "опорных пунктов", в которой двусторонние связи распространяются на ряд зарубежных столиц с Вашингтоном в центре.



Как и в случае с трехсторонними американо-японо-филиппинскими отношениями, которые были в центре внимания на этой неделе, США, Япония и Южная Корея также расширили сотрудничество в области обороны; ключевой союзник США Австралия установила новые оборонные связи с Японией, Индией и Филиппинами; Филиппины импортируют военную технику из Индии; Япония укрепляет связи в области безопасности с Вьетнамом.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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