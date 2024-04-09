Ближний Восток: эскалация неизбежна, - А.Веселов

07:03 10.04.2024 09.04.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Ближний Восток: эскалация неизбежна

Иранский ответ неизбежен, и вопрос лишь в том, когда, где и как это случится



Ближневосточный регион уже давно является горячей точкой, где пожар войны то тлеет и искрит, то разгорается в полную силу. Сейчас очевидно новое обострение, которое набирает силу, и предсказать последствия не берется никто. 1 апреля в результате израильской ракетной атаки по иранскому консульству в Дамаске погибли 13 человек – шесть сирийцев и семь граждан Ирана, среди которых два бригадных генерала и пять старших офицеров КСИР. Убит был и генерал Мохаммад Реза Захеди, который руководил ССО КСИР "аль-Кудс" в Ливане и Сирии.



Похороны иранских военных прошли 6 апреля, в церемонии принял участие духовный лидер Великий аятолла Али Хаменеи и представители высшего религиозного, политического и военного руководства ИРИ. Прозвучавшие заявления не просто подтвердили, что ответная силовая реакция неизбежна, но дали основания для серьезного беспокойства США. Начальник ГШ ВС Ирана генерал Мохаммад Багери заявил, что операция против Израиля будет проведена с необходимой тщательностью, чтобы нанести максимальный ущерб противнику и заставить его пожалеть о своих действиях. Одновременно он предупредил, что основная вина лежит на США и Вашингтон должен также понести ответственность.



Генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери



Ранее с аналогичным заявлением выступил Али Шамхани, советник по политическим вопросам аятоллы Али Хаменеи. Президент Ибрахим Раиси также пообещал, что удар по диппредставительству не останется без ответа, а по дипломатическим каналам Иран письменно (через Швейцарию) потребовал от Вашингтона "держаться подальше". Американцы в ответном послании призвали "не трогать персонал и объекты США".



Официальная позиция США свелась к отрицанию любой связи с израильской атакой. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: "Мы не имеем никакого отношения к удару по Дамаску. Мы не принимали в этом никакого участия". Однако, комментируя возможность ответных действий со стороны Тегерана, отметил, что "мы будем очень серьезно относиться к обеспечению безопасности наших сил в Ираке и Сирии. И сделаем все необходимое для защиты этих войск и объектов".



За этим заявлением кроется немало интересного. Во-первых, стоит отметить, что все разговоры о грядущем выводе войск НАТО из Ирака ничего не стоят и являются попытками убаюкать общественность. Уже годы в Багдаде говорят о том, что необходимости в присутствии войск США в Ираке больше нет, однако затем неизменно следуют призывы их оставить "для совместной борьбы с терроризмом", "подготовки местных силовых структур и повышения их уровня боеготовности" и т. д. Однако не в Багдаде принимали решение о направлении войск, и не там принимать решение об их выводе. Показательно, что 21 марта глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла заявил, что МО США не рекомендует президенту Джо Байдену начинать вывод войск из Ирака.



Во-вторых, очевидно, что в США внимательно следят за ходом СВО, анализируют и делают выводы. Исходя при этом, естественно, из того, что своими национальными интересами там считают практически все стратегически важные регионы мира. А эти интересы нужно защищать всеми силами и средствами, причем с учетом опыта боевых действий и последних достижений в области боевой техники и вооружения. В сентябре 2023 г. в составе 4-го дивизиона 60-го артиллерийского полка ПВО, Форт Силл, Оклахома (60th Air Defense Artillery Regiment at Fort Sill, Oklahoma) появилось первое подразделение боевых лазеров. Понятно, что никакие полигонные испытания не заменят опыт реального боевого применения, а потому три из четырех боевых машин были переброшены в Ирак, где находятся и сейчас, обеспечивая ближнюю ПВО крупнейших баз ВС США в провинции Анбар (Айн аль-Асад) и в аэропорту Ербиль, а также посольства США в Багдаде (крупнейшего диппредставительства в мире).



Система, разработанная компанией RTX (бывшая Raytheon), получила обозначение DE M-SHORAD и представляет собой лазерную установку мощностью 50 кВт на базе БТР Stryker, предназначенную для уничтожения БПЛА, РС и баллистических ракет, а также минометных мин и артиллерийских снарядов, причем на срединной траектории их полета. По итогам испытаний будет принято решение о том, ставить ли комплекс на вооружение или отправить на доработку, однако уже заявляется, что число выстрелов лазерных систем зависит только от наличия источника питания.



Первые машины боевых лазеров ВС США



Первые машины боевых лазеров ВС США



27 марта генеральный секретарь организации "Фейляк аль-Ваад ас-Садик" шейх Мухаммед ат-Тамими заявил, что если Байден не выведет войска из Ирака, то по ним будут наноситься такие удары, что "американцы покинут Ирак в гробах и мы унизим администрацию "Черного дома"". Он добавил, что США "увидят, что представляет собой настоящее сопротивление и каковы его возможности, особенно теперь, когда у нас есть умные дроны и ракеты большой дальности".



Шейх Мохаммед ат-Тамими



Шейх Мохаммед ат-Тамими



За последние полгода объекты ВС США в Сирии, Ираке и Иордании более 150 раз подвергались атакам беспилотников и ракетным обстрелам. Они и впредь будут под прицелом, но в последнее время приоритетными целями становятся израильские. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что атаковали с помощью беспилотников авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. В марте они нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион и электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому в Кирьят-Шмона на севере и авиабазе "Пальмахим" в центральной части страны. Ракетные удары наносили даже хуситы, несмотря на расстояние между Йеменом и Израилем.



Иранский ответ неизбежен, и вопрос лишь в том, когда, где и как это случится. Персы умеют ждать и рассчитывать точное время удара, пример тому – месть за гибель генерала Сулеймани. Совершенно очевидно, что Тегеран прибегнет к использованию прокси, и это уже происходит в нарастающих масштабах. Как выяснилось из заявления близкого к духовному лидеру Али Хаменеи "Коалиционного совета сил исламской революции", погибший в Дамаске генерал Мохаммад Реза Захеди имел прямое отношение к планированию и организации операции "Потоп аль-Аксы", начатой 7 октября военным крылом палестинского движения ХАМАС. Следует отметить, что все разведслужбы Израиля, включая МОССАД, считающий себя лучшим в мире, не смогли вскрыть подготовку к нападению, несмотря на обилие технических средств и агентуры. Армия обороны Израиля, начавшая ответную операцию "Железные мечи", в итоге увязла, и главным итогом "боевых действий" стало уничтожение свыше 34 тысяч мирных жителей, инфраструктуры городов и поселков и создание гуманитарной катастрофы.



При этом потенциал прокси далеко не исчерпан – задействована лишь малая его часть. 6 апреля на юге Ливана силами ПВО "Исламского сопротивления в Ливане" (вооруженное крыло "Хезболлы") был сбит израильский БПЛА Hermes 900. Это не квадрокоптер, собранный в гараже, а крупный аппарат стоимостью 6 млн долл., а приземлили его, как сообщается, барражирующей зенитной ракетой иранского производства, известной как изделие "358". Боевой потенциал, численность и вооружение "Хезболлы" намного превышают возможности ХАМАС, и эта группировка пока еще не вступала в бой. Представитель "Исламского сопротивления в Ираке" Абу Али аль-Аскари объявил о поддержке бойцов "Исламского сопротивления в Иордании", численность которых достигла, по его словам, 12 000 человек. Им активно поставляется легкое и среднее вооружение, противотанковые системы, ПЗРК и огромное количество боеприпасов. Конечная цель, как утверждает аль-Аскари, состоит в том, чтобы начать "джихад" против Израиля с территории Иордании.



В Израиле не на шутку переполошились: армия переведена в полную боевую готовность, объявлен дополнительный призыв резервистов, в первую очередь операторов ПВО, отменены отпуска. Решением Кабинета министров приостановлена работа 28 диппредставительств за рубежом, из других эвакуировали часть дипломатов. Судьба Нетаньяху и его правительства оказалась шаткой как никогда. В истории немало примеров, как казавшееся незыблемо прочным превращается в шаткое и хлипкое. И, как правило, цена просчетов политиков оплачивается кровью. Источник - fondsk.ru

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