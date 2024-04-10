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Джо Байден на самом деле сошел с ума: "черный кардинал" и женщина управляют США и всей политикой Запада, - КП
07:07 10.04.2024

Барак Обама и Камала Харрис управляют потерявшим разум Джо Байденом

Андрей БАРАНОВ

Только что в Америке случилось событие, которое в иные времена заняло бы первые строчки в сообщениях информационных агентств. Популярная экс-ведущая телеканала ESPN Сейдж Стил сообщила, что ее недавнее интервью с президентом США Джо Байденом было полностью срежиссировано. "Вы будете произносить каждое слово, которое мы напишем, и вы не будете отклоняться от сценария", - передала она в соцсетях прямой приказ представителей Белого дома. Совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, опубликовавшая откровение Стил, отреагировала на это так: "Президент Соединенных Штатов не может самостоятельно ответить на вопрос. С ума сойти!"

Основные американские СМИ предпочли не заметить это громкое признание. Зато миллиардер Илон Маск на сей счет выразился в своей соцсети Х куда круче, заявив, что "Байден едва ли понимает, что происходит", и что "США управляет человек, управляемый его телесуфлером".

КТО СУФЛЕРИТ ПРЕЗИДЕНТУ?

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Действительно, что ни день, старина Джо дает все новые опасения подозревать его в тревожной неадекватности - забывает события, путается в именах, теряется в пространстве. Например, выступая не так давно в штате Мэн, вдруг назвал себя... "старейшим политиком с опытом работы лет в 600".

А вот вам недавнее расследование телеканала Fox News: фотографии Байдена, выступающего в Белом доме, на самом деле оказались декорацией. Сотрудники администрации США негласно сообщили телеканалу, что в Овальном кабинете президент не смог прочитать текст с телесуфлера (ау, Маск!), который мог быть виден в кадре. Пришлось прибегнуть к инсценировке.

Отсюда вопрос: есть ли у Джо Байдена проблемы с головой? Все видят, что есть. Может, с общечеловеческой точки зрения немощного Джо надо и пожалеть, но не стоят ли за ним гораздо более влиятельные люди, которые используют старичка в своих вечных панамериканских целях? Если уж дедушка не в себе, кто рулит им, а вместе с этим и всей политикой того самого "консолидированного Запада"?

ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Некоторые эксперты в США уверены, что Байден, хоть и въехал в Белый дом, по-прежнему остается слугой своего прежнего шефа Барака Обамы, при котором он был вице-президентом. Майкл Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности при Дональде Трампе, считает: "Такое впечатление, что это правительство (Байдена. - Ред.) по-прежнему контролируется Обамой".

- Обама может сохранять определенное влияние на Байдена, - полагает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. - Только что он на пару с экс-президентом Биллом Клинтоном собрал за день в предвыборный фонд Байдена свыше 100 миллионов долларов. Но и Барак несамостоятелен. Все решают деньги, которые дают крупнейшие американские корпорации, считающие в данный момент выгодным для себя поддерживать демократов. Они себя не афишируют, но, например, владельцы компании Wallmart, управляющей крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, жертвуют на переизбрание Джо гигантские суммы.

В самой Америке "обамовский настрой" нынешней администрации улавливают четко. "Никто не видел какого-то письма. Никто не слышал телефонного разговора Обамы с Байденом. Но ощущение абсолютно есть. С приходом Байдена в Белый дом понятно, что Обама всегда стоял за этим президентом, если его можно назвать президентом... Джо - хороший послушный аппаратчик. Он делает все, что ему говорят. А Обама - самый авторитетный человек в демократической партии", - рассказал американский журналист Джон Вароли.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Одним темнокожим Обамой влияние на Байдена не ограничивается. Поговаривают, что дедушка все больше прислушивается к своей вице-президентше, уроженке Индии Камале Харрис. Мол, она и руководит страной под прикрытием старикана. Удивительно, но американская молодежь эту косноязычную и явно не одаренную большим интеллектом даму чуть ли не боготворит. А вот Трамп Камалу ненавидит, назвав ее "невероятно мерзким, самым грубым, самым ужасным и самым неуважительным человеком". Республиканцы всерьез считают, что Харрис уже ловко обработала Байдена, убедив его, что в случае чего готова подхватить президентство из его слабеющих рук. Но и она, как считают американские эксперты, несамостоятельна и шепчет в ухо главе государства с голоса все того же Барака Обамы.

Однако есть и другая влиятельная женщина, которая к нынешнему президенту гораздо ближе, чем кто бы то ни было. Это супруга Джо Байдена Джилл.

- Она курирует Джо и в бытовом, и, уверен, в общегосударственном плане, - считает Андрей Сидоров. - Многие решения, которые озвучивает этот пожилой человек, подсказаны ею. Байден зачастую этого и не скрывает. Можно предположить, что люди из тамошнего "глубинного государства" - высшей американской чиновничьей касты - используют этот семейный канал для того, чтобы держать лидера нации в нужном тонусе.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Он еще поруководит

- Президент США действительно внешне выглядит немощным, но не стоит думать, что он уже не в состоянии управлять страной, - считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. - Безусловно, на Джо Байдена влияет его окружение при принятии решений, но так и должно быть. Что бы ни говорили о здоровье хозяина Белого дома, однако он в политике уже более полувека, и опыта ему не занимать. Если бы Байден совсем провалил руководство, его бы давно сбросили свои же - механизмы для этого в Америке есть. Но мы видим, что демократическая партия, которую представляет президент, не бунтует. Зависим ли Джо от кого-то или нет, можно гадать, но он человек старой системы, той самой, которая прочно укрепилась в американском политикуме, и это многих там устраивает.

КОМПЕТЕНТНО

Павел Воробьев, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов:

Возраст берет свое

- Кто бы что ни советовал президенту США, он, к сожалению, уже вряд ли сможет адекватно воспринимать эти рекомендации. У Джо Байдена отчетливо наблюдаются такие симптомы, как дезориентация в пространстве, невнятная затухающая речь, перманентная забывчивость, шаркающая походка. Это, на мой взгляд, не Альцгеймер, как полагают некоторые, а ярко выраженные признаки болезни Паркинсона. Современная медицина справиться с этим старческим недугом пока не в состоянии. У президента он, увы, прогрессирует (это заметно по кадрам, которые мы видим на ТВ), и в скором времени не исключена дальнейшая потеря адекватности. Как специалист могу сказать, что с медицинской точки зрения американский лидер уже сейчас, по сути, превратился в говорящую куклу, которую заводят ключиком чьи-то чужие руки.

10 апреля 2024

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712722020


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