"Основатель мира" Рахмон открыл в Истаравшане памятник Шаху Исмоили Сомони

09:59 10.04.2024

Глава государства Эмомали Рахмон в городе Истаравшане поднял занавес с памятника Шаху Исмоили Сомони и открыл Парк культуры и отдыха имени Исмаила Сомони



ДУШАНБЕ, 10.04.2024 /НИАТ "Ховар"/. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Истаравшане поднятием символической доски и снятием покрывала с памятника Основателю первого государства таджиков - шаху Исмоили Сомони открыл парк культуры и отдыха имени Исмоили Сомони.



Это место культуры и отдыха создано на основе поддержки Правительства Республики Таджикистан с целью создания необходимых условий для гуляний и отдыха жителей и развлечения детей и подростков на площади 2,4 гектара земли на сумму 4,5 миллиона сомони с учетом современных требований, с высоким архитектурным искусством и придало красоты центру города Истаравшан.



Строительные работы в 2023 году начались согласно распоряжению Исполнительного органа государственной власти города Истаравшан и в течение 2-х лет завершены строителями Общественной организацией клуба "20-летие Государственной независимости Республики Таджикистан", в ходе строительных работ постоянными рабочими местами были обеспечены 100 местных жителей.



В соответствии с генеральным планом на территории парка установлен памятник шаху Исмоили Сомони, высота которого составляет 12 метров.



Для приятного и запоминающегося отдыха жителей, гостей и туристов созданы широкие аллеи, красивые цветочные скверы, беседки, а для любителей спорта и физического воспитания детей созданы специальные места, установлен спортивный инвентарь, парк стал местом отдыха и игр детей, спортивных занятий и тренировок подростков и молодежи, оздоровления и физической закалки жителей.



По вечерам вид парка культуры и отдыха становится очень красивым и привлекательным, 70 столбов с осветительными приборами и разноцветными лампами придают территории объекта дополнительную красоту.



Окрестности парка культуры и отдыха украшены оградой, а входные ворота - высоким архитектурным искусством.



В различных уголках парка культуры и отдыха посажены тысячи саженцев тенеобразующих и вечнозеленых деревьев, большое количество сезонных цветов, территория полностью озеленена.



Деревья, цветы и кустарники орошаются капельным методом, аллеи в новом парке с высоким архитектурным искусством покрыты плиткой.



Парк культуры и отдыха имени Исмоили Сомони в городе Истаравшане можно оценить как место досуга, почитания и поклонения государственности таджиков.



Жители города Истаравшан такое красивое место для отдыха и досуга расценили, как еще один созидательный шаг и свидетельство расширения созидательных работ в независимом Таджикистане, плодом мира и стабильности в обществе и созидательных целей.