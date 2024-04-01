 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
"Воспевающие Родину". В Таджикистане стартовал новый государственный фестиваль-конкурс
10:01 10.04.2024

"ВОСПЕВАЮЩИЕ РОДИНУ". Начался фестиваль-конкурс, пропагандирующий национальные достижения
Апрель 1, 2024 14:00

ДУШАНБЕ, 01.04.2024 /АМИТ "Ховар"/. Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" совместно с соответствующими министерствами и ведомствами страны, государственными газетами - "Джумхурият", "Садои мардум", "Народная газета", "Минбари Халк" и журналом "Бонувони Тоджикистон" с целью выполнения пункта 27 графика проведения юбилеев, фестивалей, выставок, праздников, конкурсов культурно-просветительских и народных традиций в Республике Таджикистан объявляет фестиваль-конкурс "Воспевающие Родину" для журналистов и пользователей социальных сетей Интернета.

Основной целью фестиваля-конкурса является воспитание чувства патриотизма и гордости за Государственную независимость, уважение и любовь к Родине и народным обычаям, поиск талантливых, творческих, новаторских и квалифицированных авторов, пропаганда и представление достижений независимости, истории таджикского народа и его верных сыновей на уровне республики и мира, приоритета Таджикистана на международной арене, презентация уникальной природы, фауны и флоры, лечебных вод, а также их поощрение.

На фестиваль-конкурс принимаются прозаические материалы, в том числе статьи, рассказы, аналитические материалы, видеоролики, фильмы и отдельные программы на темы патриотизма и гордости за Государственную независимость, уважения и любви к Родине и народным обычаям, открытия талантливых, творческих, новаторских и квалифицированных авторов, пропаганды и презентации достижений периода независимости, истории таджикской нации и ее сыновей на республиканском и мировом уровнях, приоритета Таджикистана на международной арене, представления неповторимой природы, его животного и растительного мира, птиц и лечебныхвод.

Материалы должны быть представлены в следующем списке:

- прозаические материалы (статья, рассказ, повествование и т. д.) в честь Родины для периодических изданий;

- информационные или аналитические материалы;

- конкретный вопрос или событие, относящиеся к периоду независимости Таджикистана либо комментарий событий по теме в этот период;

- патриотические авторские прозаические материалы, ролики, программы и короткометражные фильмы, рассказывающие о достижениях, туристических и историко-культурных местах, приоритете Таджикистана на международной арене, представляющие уникальную природу, его животный и растительный мир, птицы и лечебные воды.

Фестиваль-конкурс проводится с апреля до конца октября 2024 года, материалы для конкурса принимаются по электронной почте ozmun@khovar.tj до конца октября.

Материалы на фестиваль-конкурс должны быть представлены в печатном и электронном виде (шрифт Palatino Linotype 14 в формате А4 объемом от 2-х до 5 страниц), видеоролик продолжительностью 3-5 минут, авторская короткометражная программа или фильм продолжительностью до 15 минут.

Фестиваль-конкурс "Вассофи Ватан" проводится в четырех номинациях - "Лучший прозаический материал (статья, рассказ, повесть и т.д.)", "Лучший рекламный ролик, программа или авторский короткометражный фильм", "Лучший пропагандист национальных достижений в социальных сетях" и "Лучший пропагандист туристических мест в средствах массовой информации и социальных сетях".

Победителям первого места будут вручены 7 000 сомони, второго места - 5 000 сомони и третьего места - 3 000 сомони, дипломы и другие памятные подарки.

Подробнее на сайте www.khovar.tj

Контактные телефоны: 888-08-34-04, 238-54-23

Источник - khovar.tj
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