Российская армия освободила Первомайское. Удастся ли "разрезать" Донецкий фронт?

10:06 10.04.2024

09.04.2024 Александр Долбыш



Российский флаг на западной окраине Первомайского. Кадр из видео военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко

https://anna-news.info/rossijskaya-armiya-osvobodila-pervomajskoe/



Российская армия продолжает успешные наступательные действия на донецком направлении. В ходе боев удалось освободить населенный пункт Первомайское.



Кадры с западной окраины поселка опубликовал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Указывается, что выбили части ВСУ из Первомайского подразделения 9 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 армейского корпуса.



Бойцы 9 бригады ВС РФ водрузили флаг России на западной окраине Первомайского. Карта канала "Z комитет + карта СВО"



Боевые действия за данный населенный пункт шли фактически со второй половины 2022 года после освобождения села Пески, западнее Донецка. Украинская армия превратила Первомайское в хорошо укрепленный опорный пункт. С территории этого населенного пункта, в том числе, шли обстрелы Донецка. Боевые действия здесь носили крайне ожесточенный характер. Украинская армия, даже отходя с позиций накрывала оставляемые рубежи артиллерией. За счет того, что Первомайское имеет длинную протяженность с запада на восток, ВСУ могли эшелонировать свою оборону, в то же время обойти подобный укрепрайон на всю его длину представлялось очень тяжелой задачей. В немалой степени на успех заключительного штурма данного населенного пункта повлияло занятие поселка Водяное, расположенного севернее.



Подбитый в ходе боев за Первомайское Т-72. Фото канала "Репортер Руденко V" ВСУ



Уничтоженный у Первомайского пикап ВСУ. Фото канала "Репортер Руденко V"



Освобождение Первомайского дает возможность не только откинуть ВСУ дальше от Донецка, но и продолжать наступление далее на Нейталово и Карловку, что фактически разрежет фронт украинской армии на донецком направлении на две части.



В Брюсселе завершилась встреча стран НАТО. Украина занимала центральное место в ее повестке. Однако 32 министра так и не пришли к единой позиции по поднятым темам.



Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд для Украины в $100 млн вызвало множество возражений. С судьбой группы "Рамштайн" во главе с США по обеспечению поддержки ВСУ члены тоже не определились.



По вопросу отправки войск альянса на Украину против выступила еще и Великобритания.



Не оказалось единства и по приглашению Киева в НАТО. Столтенберг предложил создать "группу по Украине", миссией которой будет подготовка к полноценному членству страны, "когда придет время".



Страны-члены лишь договорились, что будут стремиться к большей роли НАТО в координации поддержки Киева, и пообещали демонстрировать свое единство.