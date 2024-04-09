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Чиновники или грызуны. Кто виноват в Оренбургском потопе? - МК
10:17 10.04.2024

"Телефоны все убрали!":наводнением в Орске затопило местные власти

В былые времена власть вполне могла сказать устами Анатолия Чубайса: "Ну вымрут тридцать миллионов. Они не вписались в рынок". Но чуть больше двух лет назад маятник качнулся в правильную сторону. В нынешние времена не вписался Чубайс и никак не вписываются ему подобные, не понимающие, кто теперь власть.

Вот вам просто картинки и факты.

– Телефоны все убрали! – так оренбургский губернатор начал разговор с жителями, пострадавшими от прорыва дамбы. Он правда думает, что он здесь власть? Что может в приказном тоне разговаривать с людьми как с холопами? Но раз такой смелый, то чем ему видеозапись-то грозит?

На фоне этого ролика, пока телефоны не убрали, слышны голоса:

– А как мы тогда докажем, что вы обещали?

– Вот прессы полно, – отвечает губернатор.

– Так вырежут...

Может, губернатор и эффективный менеджер. Но уровень доверия народа из этого диалога виден.

Еще одна картинка.

Вот глава МЧС Александр Куренков, которому Путин поручил выехать на место и взять ситуацию под контроль, выехал, "разобрался" и выступил по телевидению: "Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решение, они думали, что это шутки какие-то..."

А вот глава Орска Василий Козупица за 4 дня до этого министерского выступления написал в своем Телеграм-канале: "Вечером еще раз осмотрел дамбу. [...] Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление. Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность".

Похоже это на объявление эвакуации?

В Кремле оценили видео общения оренбургского губернатора с жителями

Теперь третья картинка, которая при всей трагичности ситуации выглядит как анекдот.

В СМИ появилось объяснение директора АО "Спецстрой" (генподрядчик строительства насыпной дамбы) Сергея Комарова, что причиной прорыва дамбы в Орске... могли стать грызуны. Они "могли эту дамбу проточить, и этой 2-3 сантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу".

Без комментариев, увольте.

Когда люди вышли на улицы и начали задавать власти вопросы, местная прокуратура стала предупреждать: за участие в массовых акциях из-за прорыва дамбы в Орске им могут грозить административные аресты. Это вызвало еще больше возмущения. А ведь прокуратура всего лишь соблюдала букву закона. Стало очевидно, что букву эту пора менять.

Менять так же, как и тех на условном "верху", кто еще не понял, что наступает другое время. Наступает не так быстро, как паводок, но так же неотвратимо. Или служите народу на совесть, или вас смоет.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712733420


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