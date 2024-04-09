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|Попался на взятках шеф рыбной отрасли Казахстана
11:26 10.04.2024
Высокопоставленный чиновник Минсельхоза попался на взятках - Антикор
Аружан Дарибай
Корреспондент
Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и других лиц. Высокопоставленного чиновника подозревают в неоднократном получении взяток, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров, в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, на него надели электронный браслет.
"Они подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период 2021-2024 годов за общее покровительство. Он (председатель комитета - прим.) полностью признал вину, в настоящее время содействует следствию", - рассказал Бегайдаров.
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ЖУНУСОВ Нариман Талгатович
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[..1981 - ..]
казах
Окончил Омский государственный аграрный университет (2003), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2007).
В 2019 году окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности "Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство".
Трудовую деятельность начал в 2004 году в частном секторе.
С 2007 по 2013 работал на различных должностях в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.
2013 - 2014 гг. – заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК.
10.2014 - 2016 гг. – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
2016 - 2019 гг. – руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства и животного мира РК.
С июня по сентябрь 2019 года - руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С сентября 2019 -02.2021 - заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
с 02.2021 - председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
В 04.2024 задержан сотрудниками Антикора РК по подозрению в получении взяток