"В Новом Узбекистане...", - Мирзиеев поздравил народ с Рамазан хайитом

11:44 10.04.2024

Президент поздравил народ Узбекистана с Рамазан хайитом



Президент Шавкат Мирзиеев в поздравлении народу Узбекистана с Рамазан хайитом подчеркнул необходимость в нынешней напряженной обстановке в мире беречь "мир и спокойствие, еще крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа".



Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана, соотечественников за рубежом и всех мусульман с Рамазан хайитом.



"Искренне поздравляю вас, всех мусульман страны, народ Узбекистана, который с чистым сердцем и верой в душе провел священный месяц Рамазан, совершая все обряды и молитвы, как предписано нашей священной религией, и сегодня с большой радостью и волнением встречает Рамазан хайит. Выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания", - отметил президент.



"Ислам - религия мира, добра и гуманизма. Это подтверждается сказанным в наших священных книгах: „Истинному мусульманину присуще стремление жить в мире, дружбе и согласии"", - заявил глава государства.



"В Новом Узбекистане создаются необходимые условия для обеспечения свободы совести и вероисповедания представителей всех наций и конфессий страны, развития их языка, культуры и традиций. Строятся новые мечети, благоустраиваются места поклонения великим мыслителям и богословам, возрождаются национальные и религиозные ценности. Открываются широкие возможности для совершения священного Хаджа и Умры. Безусловно, такая работа будет продолжена", - заверил Шавкат Мирзиеев.



Он подчеркнул, что "для этого в нынешней чрезвычайно сложной и напряженной обстановке в мире необходимо как зеницу ока беречь царящие на нашей земле мир и спокойствие, еще крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа".



"Мы не вправе забывать, что воспитание наших детей в духе национальных ценностей гармонично развитыми личностями, которые глубоко овладевают современными знаниями и профессиями, ценят и любят Родину, является нашим основным долгом. В частности, мы должны усилить воспитательную работу в образовательных учреждениях и махаллях на основе идеи „Гуманизм - наша цель, просвещение - наша сила"", - отметил президент.