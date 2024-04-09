 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Терпение, стойкость и умеренность - истинная суть Ораза айта", - поздравление К.Токаева
11:48 10.04.2024

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с завершением священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта.



Традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд. Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа.

Идеалы Ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества.

"Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие! С праздником Ораза айт!" – говорится в поздравлении президента.

Алия Абди

Источник - Zakon.kz
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