"Терпение, стойкость и умеренность - истинная суть Ораза айта", - поздравление К.Токаева

11:48 10.04.2024

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт



10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с завершением священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.



По словам главы государства, в священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта.



