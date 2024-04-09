|На севере Казахстана эвакуация от потопа идет в принудительном порядке
11:49 10.04.2024
На севере Казахстана жителей пригородов эвакуируют принудительно перед паводками
Безопасность людей требует решительных мер, считает первый заместитель премьера Роман Скляр
АСТАНА, 10 апр - Sputnik. Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, передает пресс-служба правительства.
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Накануне Скляр поручил провести немедленную эвакуацию жителей поселка Заречное, однако к ночи выяснилось, что жители 32 домов отказались уезжать, говоря, что готовы справиться с большой водой своими силами.
Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.
"Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох – это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", - сказал он.
Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева, добавили в правительстве.
К жителям обратился и аким Северо-Казахстанской области Геуез Нурмухамбетов, который подчеркнул, что на город надвигается огромная волна по реке Есиль.
"На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 425 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль", - подчеркнул он.
Глава региона призвал жителей "безукоризненно выполнять требования ДЧС, полиции и акимата" ради собственной безопасности.