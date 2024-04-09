На севере Казахстана эвакуация от потопа идет в принудительном порядке

11:49 10.04.2024

На севере Казахстана жителей пригородов эвакуируют принудительно перед паводками



Безопасность людей требует решительных мер, считает первый заместитель премьера Роман Скляр



АСТАНА, 10 апр - Sputnik. Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Роман Скляр, передает пресс-служба правительства.



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Накануне Скляр поручил провести немедленную эвакуацию жителей поселка Заречное, однако к ночи выяснилось, что жители 32 домов отказались уезжать, говоря, что готовы справиться с большой водой своими силами.



Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.



