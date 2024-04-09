"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды": аким СКО обратился к жителям

11:51 10.04.2024

Аким Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям Северо-Казахстанской области. По его словам, в регионе паводковая ситуация остается сложной, передает Tengrinews.kz.



В своем обращении глава региона заявил, что на сегодняшний день принимаются все необходимые противопаводковые меры.



