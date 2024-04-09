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|"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды": аким СКО обратился к жителям
11:51 10.04.2024
Аким Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям Северо-Казахстанской области. По его словам, в регионе паводковая ситуация остается сложной, передает Tengrinews.kz.
В своем обращении глава региона заявил, что на сегодняшний день принимаются все необходимые противопаводковые меры.
"В регионе паводковая ситуация остается сложной. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. А сейчас большая вода идет по реке Есиль.
На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", - заявил Нурмухамбетов.
Аким отметил, что все эти дни в круглосуточном режиме велась работа над строительством и укреплением дамб. Укреплена дамба вокруг насосной станции первого подъема для бесперебойной подачи питьевой воды.
Приняты беспрецедентные меры по защите населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно, добавил глава региона.
"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Еще раз подчеркну, огромный! По поручению первого заместителя премьер-министра Романа Васильевича Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкого периода.
Нужно безукоризненно выполнять требования департамента чрезвычайных ситуаций, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения", - добавил аким СКО.
Безопасность граждан превыше всего, добавил он.
В своем обращении Нурмухамбетов напомнил, что государство окажет необходимую помощь и поддержку, а также предусмотрена компенсация.
"Паводок этого года - большое испытание для всех нас. Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас в борьбе с большой водой задействовано свыше трех тысяч человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтеры и простые жители нашего города и районов. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое спасибо.
Впереди нас ждут серьезные испытания. Самое главное - нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодья. Подумайте о ваших близких. Если ваш дом или дача находятся в зоне подтопления, переезжайте в безопасное место. Нет ничего дороже человеческой жизни. Будьте бдительны. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития событий. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших жителей и минимизировать последствия паводка. Терпения и удачи всем нам", - обратился Гауез Нурмухамбетов.
Не хотят уезжать: принудительно эвакуируют жителей пригорода Петропавловска.
Ранее на брифинге в СЦК представитель МЧС доложил, что перелив на Сергеевском водохранилище в СКО снизился.