Кладбища США массово пополняются могилами убитых на Украине наемников

11:54 10.04.2024

Хоронят наемников даже на Арлингтонском национальном кладбище



Анастасия СУТОРМИНА



В Соединенных Штатах Америки наметилась та же тенденция, что и в Европе. Здесь местные кладбища по всей стране начали пополняться могилами наемников, которых массово ликвидируют российские военные в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.



Корреспондент агентства отмечает, что хоронить наемников стали в том числе на Арлингтонском национальном кладбище. Здесь на могиле убитого установили пока временную табличку, но вскоре появится и полноценное надгробие.



В некрологах сообщают, например, о гибели летом 2022 года некого Брайна Янга, у которого остались двое детей. Солдата удачи похоронили в Калифорнии, а на памятнике на его могиле написано "вперед к новым приключениям".



Еще один погибший - бывший морпех Иэн Торторичи, который, по информации местных СМИ, был уничтожен в 2023 году даже не на поле боя, а в ресторане в Краматорске, по которому ударили российские военные. В Айдахо похоронили "волонтера" Дейна Партирджа, который умер от полученных ран, попав под обстрел в октябре 2022 года.



Также в штате Техас обнаружена могила Пола Кима. Американские журналисты не раскрывают, каким образом американца занесло на Украину, известно лишь то, что живым оттуда он уже не вернулся.



Ранее в Минобороны России сообщили, что за все время СВО были убиты около шести тысяч наемников из разных стран. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции осталось еще 7425 иностранных наемников. И это не только "солдаты удачи", среди них есть и военные специалисты.



Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные наемники несут в зоне СВО большие потери из-за собственной глупости.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине полно не только наемников, но и кадровых офицеров других стран, среди них граждане Британии и Франции.