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США приказали Израилю прекратить огонь в Газе
15:10 10.04.2024

Рассердившийся Байден обвинил Нетаньяху в "ошибке" в отношении сектора Газа
Президент США призвал Израиль прекратить огонь

Президент США Джо Байден в интервью, которое вышло в эфир во вторник, назвал подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху к Газе "ошибкой" и призвал Израиль к прекращению огня

Комментарии Байдена стали одними из самых резких на сегодняшний день, когда он критиковал Нетаньяху на фоне растущей напряженности из-за числа жертв среди гражданского населения в результате войны Израиля с ХАМАСОМ и тяжелых условий в Газе, пишет The Guardian.

"Я думаю, то, что он делает, является ошибкой. Я не согласен с его подходом", - сказал Байден в интервью американскому испаноязычному телеканалу Univision, когда его спросили о том, как Нетаньяху ведет войну.

Джо Байден повторил, что атака израильского беспилотника на прошлой неделе, в результате которой погибли семь гуманитарных работников базирующейся в США благотворительной организации в Газе и вызвавшая напряженный телефонный разговор с Нетаньяху, была "возмутительной".

"Я призываю израильтян просто призвать к прекращению огня, обеспечить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну", - сказал Байден.

Высказывания президента о прекращении огня ознаменовали собой отход от его предыдущих комментариев, в которых он заявлял, что на ХАМАС лежит бремя согласиться на перемирие и сделку по освобождению заложников, отмечает The Guardian.

Президент США Байден также усилил давление на Израиль, чтобы тот направил больше помощи в разрушенную Газу, заявив, что он разговаривал с Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом, и они "готовы доставить это продовольствие".

"Нет оправдания тому, что мы не можем удовлетворить медицинские и продовольственные потребности этих людей. Это должно быть сделано сейчас", - добавил глава американской администрации.

Израиль сообщил, что во вторник в Газу въехало 468 грузовиков с гуманитарной помощью, а в понедельник - 419, что является самым высоким показателем за шесть месяцев с начала конфликта. Однако ООН заявила, что это все еще намного меньше необходимого минимума для удовлетворения гуманитарных потребностей.

Отдельно администратор USAid Саманта Пауэр заявила подкомитету Сената США во вторник: "Мы наблюдаем кардинальные изменения [в доставке помощи в Газу], которые, как мы надеемся, будут поддерживаться и расширяться".

"У нас в Газе условия, напоминающие голод, а супермаркеты заполнены продуктами питания в радиусе нескольких километров, - сказала Пауэр. – Нам нужно намного больше, чем 500 грузовиков".

Интервью Байдена подчеркнуло кардинальный сдвиг в его политике в отношении Израиля, произошедший после того, как убийства Израилем сотрудников Всемирной организации по оказанию помощи в секторе Газа вызвали возмущение во всем мире, подчеркивает The Guardian.

Байден решительно поддерживает Израиль после беспрецедентных нападений ХАМАСа на Израиль 7 октября, выражая при этом растущую обеспокоенность по поводу человеческих жертв в Газе.

Но только после своего напряженного разговора с Нетаньяху на прошлой неделе он наконец предупредил, что Соединенные Штаты будут вынуждены изменить политику, если Израиль не изменит свою собственную политику в отношении Газы.

В ходе телефонного разговора в четверг Байден заявил, что Израиль должен немедленно направить больше помощи и защитить гражданское население, одновременно призвав Нетаньяху "расширить возможности своих переговорщиков" для быстрого достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАСом.

Израиль ответил согласием открыть новые пункты пропуска для гуманитарной помощи, а в выходные объявил о выводе войск из города Хан-Юнис на юге Газы.

Но отношения остаются напряженными, поскольку Нетаньяху настаивает на том, что он назначил дату крупного наступления на Рафах на границе с Египтом, против чего решительно выступает Вашингтон.

В связи с приближающимися в ноябре президентскими выборами в США Байден также сталкивается с растущей оппозицией своей политике в отношении Газы со стороны мусульманских избирателей и молодежи, а ключевые союзники призывают его изменить курс.

Члены семей некоторых американских заложников, захваченных ХАМАСом во время нападений, встретились с вице-президентом Камалой Харрис в Белом доме во вторник, поскольку переговоры о заключении сделки продолжаются.

"Нам нужны результаты. Нам нужно, чтобы наши люди вернулись домой", - заявила журналистам Рейчел Голдберг, чей сын Херш Голдберг-Полин оказался среди захваченных в плен.

Джонатан Декель-Чен, отец американского заложника Сагуи Декель-Чена, призывает ХАМАС согласиться на сделку. "Это в их компетенции. Нет причин отказываться от этой сделки", - сказал он.

Но он предостерег от наступления на Рафах до освобождения заложников, добавив, что действия Израиля "не должны привести к повторным жертвам среди заложников".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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