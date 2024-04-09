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"Доведем американцев до белого каления": китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР
15:16 10.04.2024

Приезд российского министра восприняли дружественно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в КНР. Повестка насыщенна: в графике переговоры российского министра со своим китайским коллегой Ван И. Тем для обсуждений тоже достаточно, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональная тематика, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион. Уже после первого дня пребывания Лаврова в КНР, китайские аналитики стали делать собственные выводы об этой встрече. И Западу, считают они, стоит напрячься.

Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай в понедельник с официальным визитом, многие наблюдатели заявили, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией будет и дальше укрепляться, несмотря на давление США. Так пишет китайская Global Times.

Ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС в Шанхае Цуй Хэн заявил: "Лавров может проложить путь к первому зарубежному визиту президента Путина после его переизбрания, но последним подтверждением этого будет официальное заявление, опубликованное обеими сторонами".

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун выразил мнение, что российский дипломат мог бы обсудить с Китаем некоторые неотложные и острые вопросы, такие как украинский кризис и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Россия только что пережила ужасающий террористический акт, террористы прибыли из Центральной Азии, напоминает газета. Китайские инженеры в Пакистане также подвергались нападениям со стороны террористов в этом регионе, поэтому и Китай, и Россия разделяют общие опасения по поводу терроризма, говорят аналитики.

Китай и Россия являются двумя крупными державами в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и контртеррористическое сотрудничество между ними и другими членами ШОС имеет важное значение для регионального мира и стабильности, особенно когда угроза терроризма вновь возникла в некоторых регионах, говорят эксперты. Помимо обсуждения на дипломатическом уровне, военные, правоохранительные органы и спецслужбы двух стран также будут способствовать сотрудничеству в борьбе с терроризмом, утверждают эксперты.

Китайская пресса не упускает, что министр финансов США Джанет Йеллен также находится с визитом в Китае. Она же приехала не с миром, а с наездами. Финансистка предупредила, что китайские компании могут столкнуться с "значительными последствиями", если они окажут поддержку России.

МИД КНР в ответ заявило, что позиция Китая очень ясна и он всегда прилагал конструктивные усилия для посредничества, чтобы остановить конфликт. Внешнеполитическое ведомство Китая добавило, что другие страны не должны нападать и дискредитировать нормальные отношения между Китаем и Россией, а также не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских компаний, отметив, что Китай примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь пояснил Global Times, что у Китая есть свои собственные принципы в развитии связей с такими крупными державами, как Россия и США: "Мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других стран и не будем вмешиваться в связи между другими странами, поэтому мы надеемся, что США смогут проявить такое же уважение к китайско-российским отношениям".

Эксперты добавляют: Китай прилагает усилия для посредничества в конфликте между Россией и Украиной с самого начала кризиса. КНР никогда не подливает масла в огонь, и, если США введут санкции против китайских компаний, которые ведут нормальный бизнес с Россией, это было бы очень неразумно, поскольку Китай, уверены аналитики, наверняка ответит.

Цуй Хэн обратил внимание, что время визита Лаврова в Китай очень интересно, поскольку оно совпадает со временем визита Йеллен и происходит перед потенциальным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена: "Это просто показывает сложность взаимодействия Китая, России и США, и в трехсторонних отношениях Китай руководствуется собственными национальными интересами".

Читатели "Гуаньча" также оказались весьма красноречивы. Комментируя визит Лаврова в КНР, один из пользователей написал: "Отлично, чем больше санкций будут накладывать США, тем теснее станет сотрудничество между Россией и Китаем! Доведем американцев до белого каления!".

Другие обратили внимание на красную ковровую дорожку перед главой российского МИД, которой не было во время встречи Йеллен. И на это аудитория "Гуаньча" колко и справедливо подметила: "Йеллен приехала без приглашения, так что никакой красной ковровой дорожки у нее не было. А вот у Лаврова - была".

Большое количество юзеров называли Лаврова "другом", прибегая даже к цитированию строк из главной книги конфуцианства "Лунь Юй": "Разве не радостно встретить друга, прибывшего издалека?".

А еще один читатель и вовсе сделал такой вывод: "Более разочарованного человека, чем Зеленский, сейчас не найти".

Полина Коноплянко

Источник - МК
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