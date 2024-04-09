В Казахстане во время паводков погибло более 8 тыс. голов скота

15:19 10.04.2024

И это пока предварительные данные



По предварительным данным министерства сельского хозяйства, в результате паводков погибло 8,1 тыс. голов скота.



"По оперативным данным, количество павших животных составляет 8,1 тыс. голов, в том числе мелкого рогатого скота – 6 тыс. голов, крупного рогатого скота – 1,5 тыс., лошади – 514 голов", - говорится в сообщении ведомства.



