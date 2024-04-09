|В Казахстане во время паводков погибло более 8 тыс. голов скота
15:19 10.04.2024
И это пока предварительные данные
По предварительным данным министерства сельского хозяйства, в результате паводков погибло 8,1 тыс. голов скота.
"По оперативным данным, количество павших животных составляет 8,1 тыс. голов, в том числе мелкого рогатого скота – 6 тыс. голов, крупного рогатого скота – 1,5 тыс., лошади – 514 голов", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что для сохранения эпизоотической обстановки ведется работа по утилизации погибших животных и на данный момент утилизировано 4,1 тыс. голов.
Вместе с тем республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода разработан и утвержден алгоритм по выплате компенсаций владельцам погибшего скота.
"Для решения вопросов установки владельцев, определения ущерба и решения других, связанных с этим вопросов, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба. Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию. Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий", - объяснили в Минсельхозе.
Размер компенсации будет определен на основе данных рыночной стоимости животных, которые публикует Бюро национальной статистики.