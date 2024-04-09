Деловой паритет: что даст соглашение СНГ о свободной торговле услугами

16:30 10.04.2024

Документ призван обеспечить беспрепятственный доступ к рынкам Содружества



Валентина Аверьянова



Кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий ратифицировать соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях. Оно позволит обеспечить устойчивое развитие торговых отношений на базе Содружества, создав благоприятные условия для роста экономик входящих в него стран. "Известия" узнали, что изменится с принятием документа.



Доступ к рынку



Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях. Оно было подписано в июне 2023 года на заседании Совета глав правительств Содружества. Страны разрабатывали документ на протяжении 11 лет.



Соглашение призвано сформировать предсказуемые и понятные условия доступа на рынки услуг России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



"Соглашение позволит обеспечить устойчивое развитие зоны свободной торговли СНГ услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, благоприятные условия для роста экономик государств – участников СНГ, расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.



Отношения между членами ЕАЭС соглашение не затрагивает, поскольку эти государства связывают более либеральные условия торговли услугами и осуществления инвестиций. Фактически документ просто включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. При этом за странами сохраняется право применять действующее законодательство по ограничению иностранных инвестиций в чувствительных отраслях.



Соглашение также предусматривает единый стандарт безопасности инвесторов на рынках государств-участниц: гарантии защиты от экспроприации, возмещения ущерба, урегулирования споров между инвестором и государством.



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Ожидается, что соглашение простимулирует рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей и формирование новых цепочек добавленной стоимости.



Документ вступит в силу через месяц после его ратификации как минимум тремя государствами-участницами. На данный момент соглашение уже ратифицировали Киргизия и Белоруссия.



"Известия" направили запрос в Минэкономразвития РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.



Борьба с дискриминацией



Система регулирования международной торговли, сложившаяся в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), давно нуждается в реформации, напоминает доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.



- Именно поэтому в последние десятилетия в разных уголках мира стали заключаться преференциальные торговые соглашения, которые, в частности, охватывают торговлю услугами и инвестиции, - подчеркивает эксперт.



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Знаковое для СНГ соглашение включает в себя ряд ключевых рамочных положений, направленных на создание благоприятных условий для развития торговли и инвестиционной деятельности между странами-участницами, указывает председатель правления ассоциации "Публичная дипломатия", член российской делегации в UNESCO Вадим Петров. Первое из них - принцип недискриминации поставщиков услуг и инвесторов.



- Это основополагающий принцип, который обеспечивает равные возможности для всех участников рынка без учета их национальной принадлежности. Он предусматривает, что поставщики услуг и инвесторы из стран СНГ будут иметь одинаковые условия для учреждения компаний, филиалов, получения разрешений и лицензий на поставку услуг, - утверждает эксперт.



Второй важный аспект, по словам Петрова, - принцип упрощения процедур торговли и инвестирования. Речь о базовых процессах регистрации бизнеса, лицензирования и получения разрешений.



Среди подписантов соглашения значатся Узбекистан и Таджикистан - весомые игроки рынка Средней Азии, обращает внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. При этом они не являются членами ЕАЭС, где уже действует преференциальный режим сотрудничества в плане товарооборота, услуг и инвестиций.



- То есть де-факто ЕАЭС расширяется на две новых страны-участницы, которые привнесут новые рынки сбыта, торговли и инвестирования, - считает эксперт.



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Заключение соглашения позволит увеличить в 2024 году оборот услуг на 8%, что составляет примерно 80 млрд рублей, прогнозирует заместитель генерального директора Mntlab Вадим Тымчик.



- Это соглашение поспособствует оптимизации хозяйственных связей между странами-участницами, накоплению опыта сотрудничества и созданию обновленного международного экономического блока. Оно позволит каждой стране сосредоточиться на производстве тех товаров и услуг, в которых она обладает преимуществами, видя при этом потенциал на более высокий, чем ранее, спрос, - уверен эксперт.



Что даст ратификация



К любому соглашению, снимающему барьеры и облегчающему доступ поставщикам услуг на новые рынки, торговые площадки относятся позитивно, потому что это увеличение поля их бизнеса, подчеркивает генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков.



- В случае ратификации соглашения поставщики пойдут к новым заказчикам, и параллельно с ними на новые рынки может выйти торговая площадка, которая сможет консолидировать спрос и предложение, ускорить интеграцию на новых рынках, предложить обеим сторонам дополнительные сервисы, торговую и правовую экспертизу, то есть стать точкой выхода для российского бизнеса на новые рынки, - убежден эксперт.



После введения в действие соглашения количество компаний, предоставляющих услуги в странах СНГ, увеличится, согласна член совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты России, учредитель адвокатского кабинета "Право для бизнеса" Оксана Курочкина. Потребители получат доступ к новым формам и типам услуг высокого качества, а объемы международной торговли услугами возрастут.



Ратификация договора свидетельствует о стремлении России к углублению экономических связей с другими странами СНГ, развитию торгово-экономических отношений и участию в интеграционных процессах в регионе, полагает доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.



- Это также может рассматриваться как шаг к укреплению международной позиции страны на мировых рынках в контексте трансформации международных экономических отношений, - уверен эксперт.



Непростая задача



Среди трудностей, которые могут возникнуть на практике при реализации соглашения, Дмитрий Морковкин выделяет необходимость адаптации национального законодательства к международным стандартам, противодействие протекционистским мерам и лоббированию отдельных отраслей экономики, а также сложности в обеспечении контроля за соблюдением недискриминационных принципов.



К проблемам также можно отнести возможную потерю рабочих мест на предприятиях из-за международной конкуренции, полагает Вадим Тымчик.



Кроме того, могут возникнуть традиционные сложности, характерные для любого международного соглашения подобного содержания, убежден Вадим Петров. Гармонизация национального законодательства стран-участниц с положениями соглашения может потребовать значительных усилий и времени. Создать дополнительные препятствия для эффективного взаимодействия могут и различия в уровне экономического развития государств.



- И, естественно, возможны споры относительно интерпретации и применения положений соглашения, что потребует разработки эффективных механизмов их разрешения, - указывает эксперт.



В случае с соглашением важно учитывать и геополитические риски, добавляет Денис Астафьев. Таджикистан, например, является недружественным государством для Киргизии, и это важно принимать во внимание.



- Восток - дело тонкое, поэтому России как лидеру данного объединения придется учитывать все политические нюансы и применять весь свой дипломатический такт, - предостерегает эксперт.



Члены СНГ сейчас развиваются разнонаправленно и имеют разную структуру экономики, подчеркивает Евгений Смирнов.



- Поэтому данное соглашение будет предоставлять одним странам больше преимуществ (например, в части доступа на рынки услуг другой страны), и это автоматически станет означать, что другие страны будут дискриминироваться, - предупреждает собеседник "Известий".



При чем здесь политика



Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях политически мотивировано, убежден Евгений Смирнов. Современная торговая политика стала слишком многомерной, чтобы учитывать только торгово-экономические мотивы.



- В настоящее время торговые соглашения между странами все больше кроме барьеров в торговле охватывают урегулирование инвестиционных споров, защиту инвестиций, производственные стандарты, экологические аспекты. Это - стремление к так называемой глубокой интеграции, когда страны стремятся все больше интегрироваться в тех глобальных цепочках создания стоимости, где они участвуют, - поясняет Смирнов.



В политическом плане ратификация соглашения имеет критически важное значение, считает Вадим Петров. Документ свидетельствует о широком стремлении стран СНГ к углублению экономической интеграции и укреплению международного сотрудничества.



- Ратификация в очередной раз подчеркивает общую заинтересованность стран СНГ в создании стабильной, предсказуемой и благоприятной экономической среды на всем пространстве. Кроме того, очевидно, что соглашение даст стимул усиления международной правосубъектности Содружества - будет способствовать повышению международного авторитета и влияния СНГ как единого экономического блока, - уверен юрист.



При этом каждая из сторон дополнила соглашение собственной оговоркой, напоминает Оксана Курочкина. Это говорит о том, что все страны в первую очередь преследуют свои интересы.



Ратификация соглашения Россией продемонстрирует утверждение курса экономического развития "на восток", отмечает Денис Астафьев.



- Расширение ЕАЭС де-факто, новые ТОР на Дальнем Востоке и год Китая в России - все это звенья одной политической цепи и единого курса развития страны и ее экономики, - убежден инвестор.