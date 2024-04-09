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Бишкек. Четыре задержанных журналиста выпущены под домашний арест
20:02 10.04.2024

Задержание журналистов: Cуд освободил четверых журналистов под домашний арест

Жоодар Бузумов, Максат Тажибек уулу, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков

"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 9 апреля освободил из-под стражи четырех журналистов, задержанных в начале 2024 года.

11 журналистов проектов "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", в том числе работавших ранее, были арестованы по подозрению к призывам к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами (ч.3 статьи 278 УК).



Так, под домашний арест вышли журналисты:
- Тыныстан Асыпбеков
- Сайпидин Султаналиев
- Жоодар Бузумов
- Максат Тажибек уулу.

В марте также изменена мера пресечения в отношении:
- Жумабека Турдалиева
- Акыла Орозбекова (подписка о невыезде)
- Сапара Акунбекова (домашний арест).

Под стражей остаются:
- Актилек Капаров
- Айке Бейшекеева
- Махабат Тажибек кызы
- Азамат Ишенбеков.

Источник - АКИpress
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