|Бишкек. Четыре задержанных журналиста выпущены под домашний арест
20:02 10.04.2024
Задержание журналистов: Cуд освободил четверых журналистов под домашний арест
Жоодар Бузумов, Максат Тажибек уулу, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков
"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 9 апреля освободил из-под стражи четырех журналистов, задержанных в начале 2024 года.
11 журналистов проектов "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", в том числе работавших ранее, были арестованы по подозрению к призывам к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами (ч.3 статьи 278 УК).
Так, под домашний арест вышли журналисты:
- Тыныстан Асыпбеков
- Сайпидин Султаналиев
- Жоодар Бузумов
- Максат Тажибек уулу.
В марте также изменена мера пресечения в отношении:
- Жумабека Турдалиева
- Акыла Орозбекова (подписка о невыезде)
- Сапара Акунбекова (домашний арест).
Под стражей остаются:
- Актилек Капаров
- Айке Бейшекеева
- Махабат Тажибек кызы
- Азамат Ишенбеков.