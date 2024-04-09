Бишкек. Четыре задержанных журналиста выпущены под домашний арест

20:02 10.04.2024

Задержание журналистов: Cуд освободил четверых журналистов под домашний арест



Жоодар Бузумов, Максат Тажибек уулу, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков



"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 9 апреля освободил из-под стражи четырех журналистов, задержанных в начале 2024 года.



11 журналистов проектов "Айт Айт Десе" и "Темиров Live", в том числе работавших ранее, были арестованы по подозрению к призывам к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами (ч.3 статьи 278 УК).



