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Гуцул - в президенты Молдавии, Стрелков знает, как это сделать, - СП
00:19 11.04.2024

Гуцул - в президенты Молдавии, Стрелков знает, как это сделать
Санду "атаковала" Гагаузию, пока ее глава находится с визитом в Москве
Сергей Аксенов
10.04.24

Продолжает развиваться политический конфликт двух женщин-лидеров, связанный с самоопределением Гагаузии и Молдавии. За каждой из них стоит своя мощная военная сила: Россия и НАТО. Если дело дойдет до "горячего" противостояния, сможет ли русская армия помочь гагаузской автономии отстоять ее интересы от притязаний Кишинева? Или есть и другие способы защитить "своих"?

Очередной раунд конфликта состоялся 10 марта, когда Майя Санду все-таки приехала с визитом (говорили об отмене) в столицу Гагаузии город Комрат. Однако, явление гагаузам президента Молдавии было подпорчено отсутствием башкана (главы) автономии Евгении Гуцул, которая уже второй день находится с визитом в Москве. Похоже, момент для политического блицкрига, а по сути, атаки на Гагаузию, Кишинев выбрал не случайно.

"Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка? Зовет не башкана, а только избранных ею людей на встречу, - отреагировала Гуцул из столицы России. - Власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам. Силовики применяют грубую физическую силу к мирным людям… Смотреть на бабушек, падающих на землю нельзя без слез".

Башкан назвала флаг Евросоюза, который самовольно вывесили в Комрате к прибытию Санду, "плевком в души гагаузов". Гуцул считает своих земляков "главными патриотами Молдавии", любящими страну, отметив, что центральная "власть ведет себя как оккупант". Последнее подтверждается толпами полицейских, блокировавших в Комрате протестующих местных жителей. Санду пришлось заводить в здание тайно, через черный ход.

"Она своих людей боится. С ее стороны это ненормально. Тебя выбрал народ! Ты должна идти с ними на контакт, общаться!" - посетовала одна из местных жительниц. Всего поглядеть на Санду пришло до 2 тысяч человек. "Меры безопасности похожи на те, что предпринимаются во время визитов иностранных гостей. В общем то, для большинства гагаузов Санду и есть иностранка", - написал экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко.

Санду, имеющая гражданство Румынии, и впрямь чужая для большинства, в том числе и для молдаван. Ярая сторонница растворения своей родины в Румынии, она методично работает на передачу Молдавии под военно-политический патронаж Запада, ликвидацию в регионе российского влияния. Выпускница американского Гарварда, бездетная и незамужняя, она прет к этой цели как танк с убежденностью неофита. В этом она чем-то похожа на Пашиняна.

Евгения Гуцул на ее фоне - воплощение здравого смысла. Гагаузы хотят жить в независимой Молдавии и иметь нормальные отношения со всеми соседями, включая Россию. В этом они мало чем отличаются от граждан Молдавии в целом. Согласно опросам, большинство среди них - 69%, считают, что безопасность страны может гарантировать только ее нейтральный статус. В ЕС в этом вопросе верят лишь 20%, а в НАТО и того меньше - 17%.

Но Санду, хотя и ссылается на необходимость демократических процедур, явно не для того занимает свой пост, чтобы отступить. Боевые действия в соседней Украине, в целом клинч, в который вошли Запад и Россия, дает ей шанс исполнить свою миссию не мытьем, так катаньем. Когда стреляют пушки демократию можно и подвинуть. Мошенники от политики ничем не отличаются от телефонных, пугающих свою жертву, чтобы выудить из нее деньги.

При этом Запад никуда не торопится. Объединение Румынии и Молдавии может произойти либо внутри ЕС, либо вне его, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку. Логично. Главное, политически уничтожить Молдавию, оторвать ее от России. В ЕС - не в ЕС, в НАТО - не в НАТО - вопросы второстепенные. Западные военные могут осваивать эту территорию и неформально. Американские солдаты уже в Кишиневе - там идут учения JCET 2024.

Но, если Молдавия утратит свой суверенитет, то Гагаузия, как было решено на референдуме 2014 года, провозгласит независимость (96% поддержали такой вариант). Власти Молдавии помнят об этом и пока побаиваются. Однако общая поддержка Запада понемногу "сносит крышу". Однажды там могут решить - пора. В этом случае Кишинев может попробовать воспрепятствовать независимости Гагаузии военной силой. Политически он уже готов.

Вот чем объясняется довольно смелое предупреждение Евгении Гуцул о готовности обратиться за помощью к Москве. Она не сказала про армию, но контекст не оставляет места для двусмысленности. "На территории между Прутом и Днестром столкнутся вооруженные силы Румынии - страны-члена НАТО - и России… вплоть до третьей мировой войны", - перевел слова главы Гагаузии с дипломатического на русский политик Чубашенко.

Вера пророссийских политиков Молдавии в русскую армию не может не восхищать. СССР оставил нам доброе наследство. Однако успех прямой военной поддержки Москвой крошечной (да еще и разбитой на анклавы, взгляните на карту) Гагаузии, объективно говоря, не предопределен. Зона СВО поглощает массу ресурсов и собрать группировку, перебросить ее по морю, поддерживать снабжение и победить будет очень и очень не просто.

Выход может быть в том, чтобы "пристегнуть" проблему Гагаузии к приднестровскому кризису. Тем более противник явно намеревается раскачать его первым. Там живут более чем 200 тысяч российских граждан, имеется военный контингент, армейские запасы. Десант с большой земли все равно понадобится, но концептуально это будет верно - разрубить весь молдавский клубок разом. Заодно и по Змеиному бахнем ТЯО. Семь бед - один ответ.

Командующий для такой приднестровско-гагаузской операции уже имеется - Игорь Стрелков. Только что адвокаты попросили его оправдать или помиловать, и направить в зону СВО. Не факт, что вопрос решится положительно, но если вдруг загорится Молдавия - очень может быть. Именно там воевал Игорь Иванович в свои 22 года, ему и флаг в руки. Лучше этого варианта только наступательная операция в направлении Николаева и Одессы…

Кстати, исторический прецедент "тройственного союза" гагаузов, приднестровцев и Москвы имеется. В октябре 1990 года отряды рабочих из Приднестровья прибыли в Гагаузию, где фактически началась мобилизация, поддержать восставших против сепаратизма Кишинева братьев по большой Родине. Националисты Мирче Друка тогда спасовали и отступили перед силой Тирасполя, за которым была Москва. Чем не готовый сценарий с поправкой на время?

А пока Кремль, верный своему неторопливому основательному стилю, пытается решить проблему недружественной Молдавии экономическими методами. Гагаузии обещаны поставки газа напрямую от "Газпрома", без офшорных посредников с их ломовыми ценами. Также в автономии российский Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам, внедрит карту "Мир". О том, дадут ли Комрату кредит, как Януковичу в 2014-м, ничего не сообщается.

Если все эти меры, успехи на южном фронте СВО, а также везение, удача позволят Кремлю затянуть начало горячей фазы кризиса в Молдавии хотя бы года на три, у России есть шанс обойтись в регионе вообще без военного вмешательства. Как? Поддержать Евгению Гуцул на президентских выборах в РМ. "В будущем не исключаю… По достижении 40 лет уже можно быть кандидатом в президенты", - призналась глава Гагаузии. Сейчас ей 37 лет.

И тогда - нейтралитет.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712783940


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