В Казахстане заявили, что регулярно информируют Россию о сбросах воды по реке Тобол

00:22 11.04.2024

В министерстве водных ресурсов и ирригации республики отметили, что казахстанская сторона "готова и дальше продолжать сотрудничество"



АСТАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Казахстана регулярно информируют РФ о планируемых сбросах воды по реке Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.



"Начиная со 2 апреля, казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол. Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов, и о каких-либо несогласованных действиях речь не идет", - проинформировали в пресс-службе, комментируя заявление в СМИ полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.



В министерстве отметили, что казахстанская сторона "готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной".



"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.



Ранее Якушев, выступая на телеканале РБК, заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".