О возможных конфигурациях ответного ракетного удара КСИР по Израилю

00:51 11.04.2024

На протяжении недели предметом острых дискуссий в российских, а также зарубежных экспертных сообществах остаются предполагаемые конфигурации удара Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по стратегически важной инфраструктуре ЦАХАЛа и иным объектам Израиля. Чем ответит Тегеран на удар по консульству Ирана в Дамаске, который нанесли истребители 5-го поколения F-35I Adir шестью планирующими УАБ SPICE-25/1000, либо GBU-39/B SDB?



Как известно, в результате погиб старший командир элитных подразделений "Кудс" КСИР и еще шесть высокопоставленных военных советников корпуса. Наблюдателями рассматривается спектр разнообразных сценариев: от малозаметных дронов-"камикадзе" большой дальности и крылатых ракет, до комбинирования их с имеющимися в распоряжении Аэрокосмических сил КСИР баллистическими ракетами средней дальности "Шахаб-3", "Гадр-110", "Седжил" и т. д.



На этом фоне командование ВВС Израиля, а также все центры радиолокационного контроля воздушно-космического пространства (включая развернутые на господствующих высотах Мирон, Бааль-Хацор и Мицпе-Рамона Северное, Центральное и Южное подразделения) приведены в повышенную боевую готовность, а в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Персидского залива усилилось барражирование стратегических воздушных танкеров KC-135R Stratotanker ВВС США, что свидетельствует о повышенной активности либо самолетов радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint, либо истребителей F-22A, также ведущих разведку посредством станций предупреждения об облучении AN/ALR-94.



Все это указывает на вероятную подготовку ВВС США и Хель Хаавир (ВВС Израиля) к вероятному массированному удару по критически важной ядерной и военно-промышленной инфраструктуре Ирана, о чем уже неоднократно хвастал ряд информационных изданий Израиля со ссылкой на Генштаб ЦАХАЛа.



А пока военные эксперты и обозреватели продолжают дискутировать относительно наличия, либо отсутствия у Тегерана "военно-политического стержня" для реализации контрмер, Генштаб ЦАХАЛа продолжает готовиться к отражению вероятного удара.



В частности, Командование ВВС Израиля оптимизировало радиолокационный контур с упором на удар баллистическими ракетами средней дальности "Шихаб-3" и "Саджил-2", для отражения которого предполагается задействовать десятки батарей противоракетных комплексов средней и большой дальности Iron Dome и Stunner, а также противоракетных комплексов верхнего рубежа Arrow-3 / Hetz-3. Первые располагают ЗУР-перехватчиками Tamir с активными радиолокационными ГСН, которые в совокупности с рассредоточенными на местности многоканальными батарейными многофункциональными АФАР-радарами EL/M-2084 обеспечивают огромную целевую канальность, достигающую 18 - 24 и более одновременно перехватываемых целей. Малый угломестный сектор обзора РЛК EL/M-2084 (от 0 до 40) градусов не оптимизирован для перехвата иранских баллистических ракет с углами пикирования на терминальных участках до 90 градусов. Тем не менее, при оптимальном рассредоточении на местности данные РЛС все же способны обнаруживать и выдавать целеуказание перехватчикам Tamir.



Аналогичным потенциалом обладают и комплексы David`s Sling ("Праща Давида"). Более того, их противоракеты дальнего радиуса действия Stunner оснащены активно-радиолокационно-инфракрасными ГСН с высочайшим уровнем помехозащищенности, способными селекционировать и захватывать сверхзвуковые и гиперзвуковые радио- и теплоконтрастные цели в сложной помеховой обстановке на фоне применения объектами противника ИК-ловушек, дипольных отражателей, либо интегрированных бортовых комплексов радиоэлектронного противодействия. Дальность действия зенитных версий противоракет Stunner составляет порядка 150 км.



Что же касается противоракет Hetz-3, то они способны осуществлять экзоатмосферный перехват гиперзвуковых баллистических целей на высотах 90 - 120 км методом кинетического поражения hit-to-kill. Учитывая предполагаемое отсутствие у иранских баллистических ракет средней дальности бортовых комплексов обороны на базе массо-габаритных макетов и комплексов РЭБ со сложными частотно-амплитудными параметрами прицельных шумовых, заградительных и уводящих помех, комплексы Hetz-3, Hetz-2 и противоракетные комплексы David`s Sling смогут перехватить более 70% иранских баллистических ракет на термосферных, экзосферных и стратосферных отрезках траекторий. Ниже смогут отработать и комплексы Iron Dome.



Между тем, очевидно, что КСИР могут сделать упор на применение сотен низковысотных крылатых ракет большой дальности линейки Paveh, а также более чем 1000 низковысотных БПЛА-"камикадзе" типа Shahed-136 (аналог "Герань-2"). Как известно, используя особенности рельефа горных хребтов Антиливана, огромные наряды данных ударных дронов могут без особого труда преодолеть некоторые позиционные районы ПВО-ПРО Хель Хаавир.



Стало быть, для перехвата ВВС Израиля вынуждены будут задействовать несколько эскадрилий многоцелевых истребителей F-16I Sufa, оснащенных АФАР-радарами AN/APG-80 и противоракетами Stunner воздушного базирования, а также самолеты ДРЛОиУ Nahshon Eitan, оснащенные АФАР-радарами бокового обзора EL/W-2085 для оперативной выдачи целеуказания истребительной авиации по низковысотным крылатым ракетами и ударным БПЛА-"камикадзе" на удалении 230 - 100 км в зависимости от эффективной отражающей поверхности.



Более того, в ЦАХАЛ готовятся к задействованию ЗРК Barak-8ER и Spyder-ER, предназначенных для снижения плотности и численности нарядов иранских крылатых ракет и БПЛА-"камикадзе" во избежание перенасыщения целевой канальности ЗРК Barak-8ER и David`s Sling.



Таким образом, полностью лишить ЦАХАЛ и ВПК Израиля боевой устойчивости и производственных мощностей посредством данного удара у Тегерана вряд ли получится. А вот отразить ответный ракетный удар будет еще более затруднительно, поскольку сложный горный рельеф Ирана заметно облегчает низковысотным малозаметным тактическим ракетам типа Delilah-AL, а также JASSM-ER (в случае привлечения ВВС США) преодоление противоракетных позиционных районов. Еще более осложняет ситуацию отсутствие у ВВС Ирана самолетов ДРЛОиУ типа А-50У. Следовательно, частично функции ДРЛОиУ э, а также низковысотного перехвата будут возложены на недавно поставленные ВВС Ирана российские многофункциональные истребители Су-35С, оснащенные РЛС "Ирбис-Э" и ракетами Р-77−1.



Совершенно очевидно, что США упорно провоцируют развязывание крупномасштабной войны на Ближнем Востоке, используя в качестве "наживки" Израиль (с чем он, похоже, смирился). Так же понятно, что данный факт понимают и в Тегеране, поэтому прогнозировать, каков будет ответ персов на наглую израильскую провокацию крайне сложно. На карту поставлено слишком многое.



Евгений Даманцев