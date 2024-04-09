Конец безвиза. Турция закрылась для таджиков, - Камран Гасанов

00:56 11.04.2024

КАМРАН ГАСАНОВ

9 апреля 2024



Для Турецкой республики Средняя Азия представляет зону особых интересов. Ведь здесь располагается большинство тюркоязычных стран, с которыми Анкара хочет совместно построить интеграционный проект, получивший название Организация тюркских государств. Однако с одной из пяти стран выстраиваются особые отношения.



Таджикистан хоть и суннитская страна, но персоязычная. Она выпадает из единой языковой платформы, на которой зиждется ОТГ. Хотя при этом отдельные страны региона, как Азербайджан и Туркменистан, лоббируют присоединение Таджикистана к альянсу. Геополитически Таджикистан ближе к Ирану по тем же культурно-языковым параметрам.



С момента образования независимого Таджикистана Турция пыталась выстроить с ним партнерские отношения. Анкара стала одной из первых столиц, признавших суверенитет молодой среднеазиатской республики. В 1995–1996 годах они обменялись визитами первых лиц, в Душанбе отправился Сулейман Демирел, в Анкару прибыл Эмомали Рахмон. Однако гражданская война (1992–1997 гг.) и укрепление в стране других центров силы препятствовало проецированию турецкой политики.



Конкуренты турок



Иран по историко-культурным причинам (две страны оказывались в составе персидской и других империй) - естественный союзник Таджикистана. В стране активно работает иранский бизнес, на него завязано множество малых и средних предприятий в сфере строительства, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. При поддержке ИРИ построен один из важнейших энергообъектов - Сангтудинская ГЭС-2.



При этом главные торговые партнеры Таджикистана - Россия и Китай наряду с Казахстаном.



В вопросах безопасности Москва - самый близкий союзник, с которым Душанбе входит в альянс ОДКБ. Россия участвовала в прекращение гражданской войны и принимала меры по обеспечению безопасности границ Таджикистана в свете захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соседнем Афганистане. Кроме того, в республике расположена 201-я военная база РФ.



Китай - не только торговый партнер, но и крупный инвестор. Китайский капитал задействован в 300 компаниях, работающих в стране. Один из крупных совместных проектов - металлургический комбинат по производству свинца, серебра и меди в Согдийской области. Долг Таджикистана перед КНР составляет $1 млрд - это около 35% всего внешнего долга республики.



Но не одной экономикой живы китайцы. Таджикистан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, изначальной целью которой являлась борьба с терроризмом.



Как видно, конкуренция внешних сил в Таджикистане высока. Тем не менее, заходя в соседние страны, турки не могли обойти вниманием и таджиков. С опозданием на почти 20 лет, в 2009 году они наконец фиксируют там свое политическое присутствие.



Возвращение Турции



Тогда в Душанбе прибыл президент Турции Абдулла Гюль. В ходе трехдневного визита он заявил, что турки знают, что "главное богатство Таджикистана - вода", и готовы принять участие в строительстве ГЭС и инвестировать в другие отрасли экономики.



В Таджикистане активизировался турецкий бизнес, особенно в последние годы. Для реконструкции Нурекской ГЭС в 2017 году был поставлен мощный трансформатор. В Душанбе работает совместное предприятие по производству автобусов "AKIA AVESTO AUTOMOTIVE INDUSTRY", в Согдийской области - завод "Арча Мебель".



В итоге в 2021 году Турция стала пятым экспортером в Таджикистан и третьим важнейшим партнером по импорту из Таджикистана.



Сотрудничество не ограничивается только гражданским сектором. В 2021 году турки поставили беспилотники "Байрактар TB-2", из-за чего чуть не испортили отношения с Киргизией.



Кыргызская республика ранее также закупила турецкие БПЛА, что рассматривалось как преимущество в территориальном споре с Таджикистаном. Но на просьбу киргизов отложить решение по беспилотникам для соседей турки ответили: "это бизнес".



В сфере обороны у Турции и Таджикистана также было много общих интересов, так как турки присутствовали в составе миротворцев в Афганистане, а у Таджикистана с ним общая граница.



Но, как известно, отношения стран не вечны и подвержены переменам, особенно если мы говорим про Турцию.



Еще вчера Эрдоган обнимался и отдыхал с Асадом, а в 2011 году они стали кровными врагами. И вот спустя 10 лет турецкий лидер намекает на если не дружбу, то признание легитимности сирийского лидера.



В отношениях с Таджикистаном, не считая период застоя в Гражданскую войну, резких взлетов и падений не наблюдалось. Но последние события могут стать исключением из правил.



Террористическая угроза



Турки и ранее регулярно проводили аресты лиц, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За год их число доходит до 3000 человек.



Но после теракта в "Крокус Сити Холле" турки активно взялись за поиск, поимку и ликвидацию спящих ячеек ИГИЛ. Сразу после событий в Москве турецкая полиция арестовала около 150 подозреваемых. Через неделю по тем же причинам под стражу взяты еще 50 человек. Рейды продолжаются.



1 апреля задержали 37-летнего гражданина Таджикистана Фазильдона А., готовившего теракт в Стамбуле. У него и его сообщника-киргиза нашли полицейскую форму, нож, кобуру для оружия и инструкцию к действию.



общество

"Это не свалить на ИГИЛ*". Что говорят в Турции о теракте в "Крокусе"

В том же Стамбуле в начале года произошла стрельба в католической церкви, ответственность за которую взяла таджикская ячейка ИГИЛ "Вилаят Хорасан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все задержанные в рамках этого дела лица, кроме трех турок, - таджики.



Турция уже много раз страдала от нападений ИГИЛ, но, как говорят местные эксперты, сейчас риск терактов стал выше. Турция - чуть ли не следующая цель боевиков после России, и последние задержания подтверждают эти опасения.



При этом наряду с ИГИЛ все чаще в СМИ фигурирует национальность - таджики. Действительно, в рядах ИГИЛ и в особенности "Виляет Хорасан" немало представителей именно этой этнической группы. Они используют Турцию как перевалочный пункт и одновременно как базу для своей подготовки.



31 марта Sputnik Таджикистан сообщал, что один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" Фаридун Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистскими кругами в Турции и прошел подготовку именно там.



Именно поэтому турецкие власти резко активизировались в борьбе не только с ИГИЛ вообще, но и конкретно с радикальными гражданами Таджикистана.



Конец безвиза



На днях Анкара объявила об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.



Причины решения не называются, но, учитывая его время и контекст, очевидно, что мера связана в ростом террористической угрозы. Правительство Эрдогана пытается принять все возможные меры, чтобы предотвратить у себя в стране повторение московских кровавых событий.



Мера, с одной стороны, радикальная. Ведь для миллионов таджиков, в особенности работающих в России, Турция была удобным направлением для продления своего пребывания в России путем пересечения границы и получения новых "миграционок".



Да и правительство Таджикистана явно не радо таким способам гарантии безопасности, ставящим под угрозу дружественные отношения на уровне государств. МИД Таджикистана тоже допустил ответное введение визового режима для турецких граждан.



политика

Эрдоган проиграл впервые за 20 лет. Чтобы сберечь наследие, ему нужен мир

В то же время, зная предысторию террористических актов в Турции и риск данной угрозы, можно понять мотивы Анкары.



Создание препятствия для миграции и приезда бьет по всем гражданам Таджикистана, но иного метода контроля боевиков таджикского происхождения, видимо, в Анкаре не нашли. Визовый режим усложнит перемещения и ужесточит контроль над ними.



Одно дело - купить билет и поехать: на границе едва ли за 5 минут пограничник может на 100 процентов определить, боевик человек или нет, если тем более он не совершал раньше преступлений и не попал в базу данных. А вот чтобы получить визу, придется попотеть - предоставить дополнительные данные. В таком случае у турецких спецслужб будет больше времени, чтобы бороться с экстремистами.



Введение визового режима вызовет кризис в отношениях Турции и Таджикистана, но не может привести к разрыву связей.



Посольство Анкары в Душанбе уже сообщило, что отмена безвиза - временная мера. Россия в свое время тоже вводила визовый режим для Грузии, но на то были серьезные политические причины. Москва реагировала на агрессивную войну Саакашвили в Южной Осетии.



Между Турцией и Таджикистаном каких-то неразрешимых проблем нет. Так что, как только ситуация с безопасностью наладится, Душанбе и Анкара могут вернуться к Business as usual.