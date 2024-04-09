Европу ждет необъявленная война в Северном море, - В.Никифорова

01:28 11.04.2024

Европу ждет необъявленная война в Северном море



Виктория Никифорова



Шесть стран НАТО внезапно решили "защитить от русских" Северное море и подписали по этому поводу соглашение. Зачем, казалось бы? Что там в Северном море - неужели "не счесть алмазов в каменных пещерах"?



С экономической точки зрения регион действительно представляет собой лакомый кусок. В последние годы его позиционировали как флагман энергетического перехода - планируется получать там зеленый водород, построить огромные ветропарки и таким образом добывать "чистую" демократическую энергию.



Но и традиционные "грязные углеводороды" приморские страны здесь качают как не в себя. Главные добытчики нефти и газа в Северном море - это Норвегия и Великобритания, вслед за ними идут Германия и Дания. Норвегия качает столько, что обеспечивает не только себя, но и четверть всех европейских потребностей в газе. Великобритания за счет местного газа покрывает около 40 процентов своих потребностей.



У России здесь был свой интерес, но очень скромный. С 2020 года "Газпром" добывал тут в небольших объемах газ в доле с немецкой Wintershall, сейчас эти активы выставлены на продажу. То есть бывшие партнеры, наплевав на все договоренности, вытеснили русских из своей бизнес-песочницы.



Выходов к Северному морю у России нет. Ведущее к нему Балтийское море сейчас именуется "озером НАТО". Так в чем, собственно, состоит русская угроза, если нас там физически нет, и зачем шести странам региона - Британии, Норвегии, Германии, Дании, Бельгии и Нидерландам - так срочно понадобилось заключать отдельный договор по "защите" Северного моря?



И тут интересно посмотреть на регион с военной точки зрения. В этом аспекте Северное море - это, пожалуй, главная болевая точка Европы. Здесь по дну идут бесчисленные нефтепроводы, газопроводы, электрические и интернет-кабели.



Добыча углеводородов растет каждый год. Для ее дальнейшего увеличения задумано строительство гигантских ветрогенераторов. Произведенная на них электроэнергия будет поставляться на нефтедобывающие платформы опять-таки по подводным кабелям. За счет энергии ветропарков будет вырабатываться и водород. К 2030 году только от ветра в Северном море планируют получать 120 гигаватт - в четыре раза больше, чем сегодня. Инвестиций там - под триллион евро.



Красивейшее море, вдохновлявшее поколения немецких и английских романтиков, должно превратиться, по сути, в огромный завод, вырабатывающий энергию (чистую, грязную - неважно) для всей Европы. Но вся эта инфраструктура необычайно хрупка и уязвима. Несколько точечных подводных взрывов - и прости-прощай, мечта об энергетической безопасности.



Нельзя сказать, что там не понимают, на какое опасное предприятие подписались. Британская пресса переполнена истериками о том апокалипсисе, к которому может привести повреждение трубопроводов, а также электрических и интернет-кабелей в Северном море.



Жилые дома, заводы и больницы погрузятся во тьму, банковские карточки перестанут работать, встанет метро, кончится бензин на АЗС и продукты в супермаркетах, возмущенные люди примутся бунтовать на улицах - и весь этот хаос можно вызвать лишь несколькими точечными ударами по северноморской инфраструктуре. Учитывая зависимость всей Европы от добычи в Северном море, нетрудно экстраполировать этот хаос и дальше - практически на все страны континента.



Внимание - вопрос: кому нужно подрывать энергетическую безопасность Европы? Уж точно не России: вступать в конфликт с блоком НАТО нам невыгодно, мы совершенно не собираемся этого делать. А вот Вашингтону энергетически независимая Европа совершенно не нужна. Кто же будет тогда покупать американский СПГ, кто же будет целовать американские сапоги?



Главным выгодополучателем подрыва "Северных потоков" в Балтийском море стали США. За несколько минут они оторвали европейцев от российских углеводородов. Посмотрели на реакцию - европейцы все проглотили. Фарсовые расследования потерпевших стран ни к чему не привели. Что ж, теперь у американцев карт-бланш на новые теракты - уже в Северном море. Если Штаты решат, что европейцы слишком много энергии вырабатывают сами и могут отказаться от американского газа, то Старый Свет ждет как раз тот самый апокалипсис, который так смачно расписывают британские таблоиды.



А при чем тут вообще русские? Но ведь именно нас западные СМИ обвиняли в подрыве "Северных потоков". Случись что в Северном море - русские опять окажутся виноваты. Сегодня любой проход российских военных кораблей мимо Британских островов идет под оглушительный вой английских политиков: русские "закладывают на дне взрывчатку", спасайся кто может!



Однако нашим военным тут просто нечего делать. Похоже, союзники по альянсу отлично справятся сами: сами себе устроят теракты, сами подорвут свою инфраструктуру, сами обеспечат хаос, главное - им не мешать.