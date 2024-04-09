Ситуация в Гагаузии резко обострилась, - С.Гамова

05:39 11.04.2024 Версия для печатиОбсудить на форумеСанду въехала в столицу автономии в окружении полиции

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Комрате гагаузы митинговали, требуя ответа от Майи Санду. Ситуация в Гагаузской автономии на юге Молдавии накаляется с каждым днем. Особенно после того, как башкан (глава) образования Евгения Гуцул прибыла в Москву и сделала ряд заявлений в адрес молдавской власти. Гуцул допустила объявление Гагаузией независимости от Молдавии и обещала попросить помощь у РФ в случае военного давления Кишинева на автономию. Лидер Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин сказал "НГ", что Гагаузию подталкивают к массовым протестам, в которых потом обвинят Москву. Он сказал, что за этим стоит часть молдавской оппозиции, в числе которой запрещенная партия "Шор".



Пока башкан Гагаузии и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов находятся в Москве, Комрат (столицу территориального образования) посетила президент Молдавии Майя Санду. Она встретилась с мэрами городов автономии и главами администрации сел, а также депутатами Народного собрания. Встреча проходила в здании Комратского университета.



Руководитель кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел написал в связи с этим в соцсетях: "Президент Майя Санду провела сегодня очень полезную беседу с примарами и советниками из Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт и представителями Народного собрания Гагаузии. Нет никаких разногласий, когда работаешь ради одной цели: благополучия гагаузского народа и реализации как можно большего числа проектов местного развития, единства и мира во всей Молдове".



Накануне в Кишиневе сообщили, что Санду отменила поездку к гагаузам из-за загруженности, однако президент все же прибыла в Комрат. Несмотря на то что в городе ее встречали митингующие – сторонники запрещенной партии "Шор". Она обошла протестующих и вошла под охраной полиции в здание университета.



Это вызвало недоумение у протестующих, к которым присоединились первый замглавы Гагаузии Илья Узун, советник башкана Михаил Влах, общественные деятели Александр Панов, Иван Бессараб, Иван Кыльчик, а также депутат парламента Александр Суходольский и др. Они требовали у Майи Санду "выйти к народу". Однако этого не произошло.



Между тем приглашенные Санду главы местных администраций и некоторые гагаузские депутаты на встречу с президентом пришли. И высказали претензии к молдавской власти, которая, по словам правозащитника Ивана Бургуджи, "готовит демонтаж автономии Гагаузии".



Ударом по экономике Гагузии стало решение парламента Молдавии о возврате НДС гагаузским предпринимателям не из госбюджета, как было до этого, а из регионального. В результате местный бизнес перерегистрировал свои предприятия в других районах республики. Гагаузию лишили своего ЦИК, Апелляционной палаты, перенесли суд из Комрата в другой город. Кроме того, центральные власти не хотят принимать башкана Гагаузии, избранного всенародно. Евгению Гуцул не ввели в состав правительства, как положено по закону. Но завели уголовное дело, в котором Гуцул обвиняют в связях с преступной группировкой. Все дело в том, что башкан выиграла выборы как представитель партии "Шор", но эту партию вскоре запретили, ее лидера осудили за мошенничество. А Гуцул продолжала настаивать на том, что представляет эту партию и, кроме того, встречалась с Иланом Шором в Москве. Это настроило против башкана не только молдавских руководителей, но и депутатов Народного собрания Гагаузии, которые также не жалуют Шора за якобы причастность к выводу из банков Молдавии 1 млрд долл.



Лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин сказал "НГ", что именно из-за связи с Шором поездки Евгении Гуцул в Москву негативно сказываются на имидже РФ в Молдавии. "Ситуацию в Гагаузии взрывают, а когда там произойдут волнения, обвинят Москву в связях с сепаратистами. Создается впечатление, что ради этого все и делается. До сих пор большинство не только гагаузов, но молдаван в целом выступали за развитие связей с Россией", – отметил Шелин. И обратил внимание на то, что Гуцул в интервью допустила объявление Гагаузией независимости от Молдавии и обещала в случае военного давления со стороны Кишинева обратиться за помощью к России. Виктор Шелин считает, что в Кишиневе подобные заявления могут расценить как угрозу.



Основатель движения "Гагауз халкы" ("Гагаузский народ"), правозащитник Иван Бургуджи сказал "НГ", что "Гуцул беспрекословно выполняет указания Шора", и это многим в автономии не нравится. Кроме того, он считает, что обещания башкана сделать доступными для гагаузов карты "МИР" выполнены не будут: "У Гагаузии нет своей банковской системы, действует только молдавская. У нас нет ни одного своего рядового банка. Пообещают, а потом скажут людям, что им Санду помешала. Это уже было с газом, который Гуцул обещала гагаузам дешевле, чем в Молдове".



Гагаузы не дождались встречи

с президентом Молдавии.

Фото из Telegram-канала Gagauznews

Гагаузский политик полагает, что Кишинев будет пытаться убрать Гуцул с поста башкана, однако отстранить ее от должности молдавские власти не могут. "Она может исполнять обязанности башкана с возбужденным против нее уголовным делом до тех пор, пока суд не признает ее виновной, осудит и приговор не вступит в силу. Лишь после этого можно назначать новые выборы башкана", – пояснил он.



Иван Бургуджи считает, что Кишинев оказывает на автономию давление с тем, чтобы ее ликвидировать. Он утверждает, что "народ этого не потерпит", особенно на фоне заявлений премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о грядущем присоединении Молдавии и отсутствии на это ответа Кишинева. Тем не менее Бургуджи считает уязвимым положение башкана Гуцул из-за ее связей с опальным политиком. Иван Бургуджи полагает, что за помощью Гагаузии следует обратиться к Национальному собранию Турции, так как в свое время именно Анкара выступила гарантом соблюдения прав автономии.



В то же время Гуцул заявила, что Россия "снова спасла" гагаузский народ. По ее словам, льготы гагаузским экспортерам для поставок товаров в Россию, скидка на газ и доступ к российской платежной инфраструктуре помогут "преодолеть устроенную Кишиневом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования наших социальных, инфраструктурных и экономических проектов".



Одним из первых результатов "активной непрерывной работы" является подписанное 9 апреля соглашение с одним из российских банков, который "поможет нам в подключении жителей автономии к российской платежной инфраструктуре", сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.



"Мы окажем помощь в оформлении банковских карт нашим пенсионерам и бюджетникам, всем, кому положены обещанные надбавки и выплаты. Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов. Наши специалисты уже работают над техническим, организационным и юридическим вопросами этой программы. Работы еще очень много, но мы уже точно знаем, что победа будет за нами", – заключила Евгения Гуцул.



"Мы будем открывать счета, чтобы определенная категория граждан, а это в первую очередь бюджетники и пенсионеры, могли бы использовать все эти банковские продукты, которые банк на высоком международном уровне предоставляет", – рассказал журналистам представитель банка.



"У жителей Гагаузии большое количество здесь родственников и друзей, которые живут в Москве, Подмосковье, других регионах России. И нам важно обеспечить трансграничные расчеты, использование других продуктов. Мы договорились о том, что те представители, родственники жителей Гагаузии, живущие в России, будут получать в банке РФ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу, программе, чтобы могли расширить рамки такой гуманитарной поддержки", – пояснил он.



Таким образом, вероятнее всего, предусматривается, что родственники жителей Гагаузии в РФ должны будут отправлять в Молдавию деньги, полученные в России. Как быть тем, у кого нет родственников в РФ, не сообщается. И это вызывает вопросы, тем более что деньги для пенсионеров Гагаузии ранее готовы были перечислять турецкие бизнесмены, и даже часть перечислили, но Кишинев заморозил счета, на которые поступила помощь. Деньги из России могут прийти в Гагаузию только через Кишинев. Гарантии, что они дойдут до адресата, нет Источник - независимая газета

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